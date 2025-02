Créez et déployez des assistants et des agents d’IA qui comprennent les requêtes complexes des clients, permettent le libre-service, soutiennent les agents humains et étendent l’IA conversationnelle à tous les canaux et points de contact grâce à une intégration transparente à vos systèmes back-end. Alimenté par de grands modèles de langage (LLM) dignes de confiance et par des capacités d’automatisation avancées, IBM watsonx Orchestrate permet à votre équipe de créer et de déployer facilement des chatbots d'IA capables de comprendre les demandes des clients dès le premier contact.