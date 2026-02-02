Intégration EDI-ERP : bonnes pratiques, avantages et défis

Les solutions EDI permettent la transmission automatique de données et de documents commerciaux électroniques standardisés (souvent appelés messages EDI). L’EDI est principalement utilisé comme une intégration B2B pour l’échange de documents tels que des factures, des bons de commande et des avis d’expédition, mais il est également utilisé entre des systèmes internes disparates, tels que les ERP et les systèmes CRM.

Les systèmes ERP gèrent et optimisent les fonctions, les processus et les workflows d’une entreprise grâce à l’automatisation et à l’intégration. Ils sont utilisés pour gérer divers processus métier, notamment la finance, la fabrication, les achats, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et plus encore.

L’intégration EDI-ERP relie les plateformes EDI aux systèmes ERP internes afin de faciliter le flux d’informations automatique et transparent entre les deux systèmes. Sans l’intégration, les données EDI doivent être saisies manuellement dans l’ERP et dans d’autres systèmes internes (et inversement, depuis les systèmes internes vers le logiciel EDI).