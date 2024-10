Qu’est-ce que le Procure-to-Pay (P2P) ?

Une gestion optimale de l'approvisionnement est essentielle pour permettre aux organisations de s'approvisionner en ressources essentielles, de maîtriser les coûts et de nouer des relations durables avec leurs fournisseurs. Le Procure-to-Pay est un processus métier global qui couvre l’ensemble du cycle d’acquisition, depuis la demande initiale jusqu’au paiement final du fournisseur. Ce workflow intègre diverses fonctions telles que l'approvisionnement, la finance et les systèmes de comptabilité fournisseurs, dans le but de créer un processus fluide qui améliore à la fois l'efficacité et la précision des opérations. Bien que souvent abrégé en P2P, le Procure-to-Pay ne doit pas être confondu avec la technologie de mise en réseau peer-to-peer, également appelée P2P. Le processus est parfois désigné par « Purchase-to-Pay » (achat-paiement).

Le P2P est un processus, et non une technologie. Il peut s’agir d’un processus automatisé qui utilise la planification des ressources d’entreprise (ERP) et d’autres solutions logicielles pour rationaliser et intégrer ses différentes étapes. L'automatisation du processus Procure-to-Pay accroît l'efficacité en réduisant les tâches manuelles, en minimisant les erreurs, en garantissant la conformité aux politiques et en offrant une visibilité en temps réel sur les activités d'achat. Si de nombreuses organisations mettent en place des systèmes P2P automatisés pour optimiser leurs opérations, le niveau d'automatisation varie en fonction des outils et pratiques spécifiques déployés. Une gestion rigoureuse de chaque phase du cycle d'approvisionnement permet aux organisations d'identifier des opportunités d'amélioration. En fin de compte, cette approche contribue à la santé et à la compétitivité globales des entreprises, en facilitant la prise de décision stratégique et en soutenant une gestion durable de la chaîne d'approvisionnement.

Le processus P2P commence par l'identification d'un besoin au sein de l'organisation, formalisé via une demande d'achat qui doit être approuvée par les parties prenantes concernées. Une fois la demande validée, le processus de sélection des fournisseurs (sourcing) commence, incluant la recherche de fournisseurs adéquats et la demande de devis ou d’offres. Un bon de commande (PO) est ensuite émis au fournisseur sélectionné.

Lors de la livraison, le service destinataire vérifie que la commande et les marchandises reçues correspondent au bon de commande. Le fournisseur soumet alors une facture pour les biens ou services livrés, laquelle est comparée au bon de commande et au rapport de réception. Après vérification, la facture est approuvée pour paiement, et le règlement est effectué, clôturant ainsi la transaction.

Le processus Procure-to-Pay est conçu pour simplifier les opérations d’achat, réduire les erreurs et garantir la conformité aux politiques de l'organisation. En automatisant et en intégrant les différentes étapes, les entreprises peuvent améliorer leur efficacité, réduire les coûts et mieux contrôler leurs processus d'approvisionnement.