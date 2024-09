Qu’est-ce que SAP Ariba ?

SAP Ariba est la suite d’approvisionnement la plus avancée proposée par la société allemande SAP. SAP Ariba couvre tous les processus, de la source au paiement, notamment l’approvisionnement stratégique, la gestion des fournisseurs, l’approvisionnement, l’optimisation du fonds de roulement, la gestion des factures et la visibilité sur les dépenses. Le logiciel permet aux acheteurs et aux fournisseurs de faire des affaires sur une plateforme unique, en organisant et en unifiant leur stratégie de chaîne d’approvisionnement. Avec SAP Ariba, une entreprise peut :

Réduire les inefficacités en visualisant les workflows en détail

Gérer les relations avec les fournisseurs avec une plus grande efficacité

Utiliser l’automatisation pour simplifier les tâches de routine telles que la facturation ou le processus de comptabilité fournisseur

SAP Ariba est particulièrement utile pour les moyennes ou grandes entreprises qui disposent de systèmes d’achat et d’approvisionnement complexes. Il peut être utilisé en tant que plateforme autonome, dans le cadre du logiciel SAP S/4HANA de base de l’entreprise ou en tandem avec un ensemble personnalisé d’autres modules SAP ERP tels que SAP Fieldglass1 (pour les services et la main-d’œuvre externe) et SAP Concur2(pour la gestion des dépenses et des voyages).

En surveillant les informations en temps réel, SAP Ariba aide les entreprises à prendre de meilleures décisions et à créer des feuilles de route bien définies pour améliorer leur rentabilité. Le logiciel peut également être utilisé pour répondre aux critères de durabilité d’une organisation, ce qui permet aux entreprises d’appliquer les directives des fournisseurs relatives à leur impact environnemental ou à leurs pratiques commerciales éthiques. SAP Ariba Network, une plateforme mondiale basée sur le cloud qui connecte des millions d’entreprises et de fournisseurs, facilite la découverte intelligente des fournisseurs et prend en charge des benchmarks budgétaires et de conformité personnalisés.