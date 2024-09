SAP S/4HANA a été développée par SAP SE, une société allemande reconnue pour développer certains des systèmes ERP parmi les plus populaires au monde. Les clients utilisent généralement SAP S/4HANA pour unifier et superviser des processus métier complexes face à la hausse constante des flux de données. Les plateformes SAP sont développées pour accéder à une « source d’information unique » entre les divisions et les sources de données, ce qui consiste à unifier les efforts de différents services tels que les ventes, les finances, la fabrication et les ressources humaines au sein d’une base de données et d’un système d’exploitation uniques. Grâce à des technologies telles que le machine learning et l’intelligence artificielle (IA), SAP S/4HANA peut analyser de grandes quantités de données et automatiser les tâches métier de routine.



Les progiciels modulaires et hautement personnalisables de SAP S/4HANA offrent des solutions métier spécifiques adaptées à des secteurs particuliers, tels que les services financiers, le secteur public et les entreprises énergétiques. Le logiciel est souvent utilisé pour aider une entreprise à réaliser une transformation numérique et peut être déployé sur site, dans le cloud ou à l’aide d’une solution hybride.