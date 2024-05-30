Qu’est-ce que l’order to cash (O2C) ?

Le système O2C est un élément essentiel pour obtenir et maintenir une bonne trésorerie. Son objectif est de réduire le délai entre la réception d’une commande et le paiement de celle-ci. Les activités incluses dans le système O2C peuvent avoir un impact direct sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement et sur les procédures de gestion des stocks.

Il ne faut pas confondre le processus O2C avec le quote to cash (Q2C ou QTC), qui est un processus commercial plus large, de bout en bout. Comme son nom l’indique, le Q2C commence avant le point de vente et inclut des étapes initiales telles que la préparation de devis et la personnalisation des offres en fonction des besoins des clients.

Pour mieux les différencier, simplifions les choses en disant que le processus O2C fait partie du processus Q2C. Le Q2C commence avec l’intention d’achat du client et se termine à la fixation finale du prix, point à partir duquel le processus O2C prend le relais. Le système O2C doit être analysé afin de rechercher en permanence des optimisations et améliorations.