Qu’est-ce que l’order to cash (O2C) ?

L’order to cash, également appelé O2C ou OTC, désigne l’ensemble du processus de traitement des commandes d’une entreprise. Ce processus commence dès qu’un client passe une commande et se termine lorsque le paiement est effectué et enregistré dans les comptes clients.
Le système O2C est un élément essentiel pour obtenir et maintenir une bonne trésorerie. Son objectif est de réduire le délai entre la réception d’une commande et le paiement de celle-ci. Les activités incluses dans le système O2C peuvent avoir un impact direct sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement et sur les procédures de gestion des stocks.
Il ne faut pas confondre le processus O2C avec le quote to cash (Q2C ou QTC), qui est un processus commercial plus large, de bout en bout. Comme son nom l’indique, le Q2C commence avant le point de vente et inclut des étapes initiales telles que la préparation de devis et la personnalisation des offres en fonction des besoins des clients.
Pour mieux les différencier, simplifions les choses en disant que le processus O2C fait partie du processus Q2C. Le Q2C commence avec l’intention d’achat du client et se termine à la fixation finale du prix, point à partir duquel le processus O2C prend le relais. Le système O2C doit être analysé afin de rechercher en permanence des optimisations et améliorations.
Le processus O2C varie légèrement selon le type d’entreprise (plateforme e-commerce ou vente directe, par exemple), mais il conserve fondamentalement les mêmes étapes de bout en bout.
Voici les principales étapes du cycle order to cash :
Système de suivi d’une commande depuis son initiation jusqu’à son exécution, avec toutes les informations et processus associés. Le système de gestion des commandes (OMS) gère la commande et assure la transparence pour l’entreprise et l’acheteur.
Si l’entreprise vend à crédit, il est important de mettre en place une évaluation ou un processus d’approbation du risque financier du client. Cela peut inclure de vérifier la solvabilité d’un nouveau client ou de demander des références avant d’accorder des conditions de paiement à crédit.
Cette étape consiste à prélever les articles commandés, à les emballer puis à les expédier au client. Si l’entreprise vend des produits physiques, la gestion des stocks et le processus de préparation des commandes entrent en jeu.
Le processus d’expédition peut être complexe et varie en fonction de la logistique des produits. Un audit régulier doit être effectué pour garantir le respect des réglementations et des normes de performance. Il est important que toutes les données issues de la commande d’achat et du processus de préparation soient mises à jour pour l’équipe d’expédition afin que l’enlèvement et la livraison par le transporteur soient effectués dans les délais.
La génération et le paiement des factures constituent une étape essentielle du processus O2C. Les clients reçoivent des factures pour leur commande, qui doivent inclure les lignes d’articles, le détail des coûts par article, les taxes et toute remise appliquée à la commande. Cette étape déclenche le processus de paiement. Un système de facturation précis repose sur la collecte, par le personnel, d’informations exactes dès le point de vente, telles que les notes de commande, les coûts, les conditions de crédit, la date de commande, etc.
Après l’émission de la facture et l’expédition de la commande au client, intervient l’équipe de gestion des comptes clients. Cette étape garantit la collecte du paiement et gagne en efficacité grâce à un processus d’automatisation qui alerte l’équipe sur les factures impayées à des moments prédéfinis. Le système comptable automatisé peut détecter les erreurs, ce qui permet aux professionnels de la comptabilité clients de vérifier rapidement les données et de corriger la facture en temps voulu.
Le mode de paiement choisi par le client pour régler une commande doit être défini au moment de l’achat et clairement indiqué sur la facture. Le paiement est ensuite collecté via un règlement en ligne, un virement bancaire, un chèque ou tout autre format accepté par l’entreprise. Pour garantir le paiement, un numéro de référence de commande est fourni au client et correctement associé à la commande physique. Cela réduit les risques de confusion, améliore la satisfaction client et limite les problèmes liés aux comptes fournisseurs ou au grand livre général. Des rappels de paiement peuvent également être envoyés, par exemple sous forme de notifications mobiles.
Grâce à un logiciel intégré, les entreprises peuvent analyser en temps réel chaque étape du cycle O2C et identifier les zones d’inefficacité ainsi que les points forts du processus. Un système intégré de gestion des données, tel qu’un système de planification des ressources d’entreprise (ERP), est essentiel pour créer des rapports et analyser les données, afin de pouvoir ajuster le workflow O2C. En suivant des indicateurs clés, une entreprise peut rationaliser son processus O2C, éliminer les goulots d’étranglement et traiter davantage de commandes clients.
La croissance et le développement d’une entreprise reposent sur plusieurs facteurs, et notamment sur des relations clients solides. Un processus O2C robuste garantit que les clients sont servis de manière optimale, à la fois efficace et efficiente. Un système O2C bien conçu peut améliorer la trésorerie et le fonds de roulement, tout en optimisant l’expérience client, à condition que toutes les parties du processus fonctionnent en synergie.
Par ailleurs, le processus O2C est un élément clé de la satisfaction client. C’est l’un des moyens les plus directs par lesquels un client interagit avec une entreprise, et il est directement lié à la rentabilité globale. Un cycle O2C réussi permettra aux clients de passer facilement commande, de recevoir une facture précisant le montant dû et l’échéance, et de suivre le délai estimé d’arrivée de la livraison via des notifications. Des clients satisfaits sont un pilier de toute entreprise prospère, et un système de commande efficace qui rationalise le processus O2C est idéal.
L’environnement commercial actuel exige des directeurs financiers, des professionnels de la finance et des fonctions financières qu’ils soient ouverts à de nouvelles approches de la gestion financière. Cela inclut l’adoption et l’exploitation de la puissance de l’intelligence artificielle (IA). Les innovations pilotées par l’IA peuvent améliorer la notation de crédit du système O2C, les décisions de tarification et contribuer à prévenir les paiements frauduleux.
Les dirigeants devraient envisager les nouveaux outils technologiques, comme l’IA et l’IA générative, pour améliorer les processus financiers et optimiser les coûts opérationnels de leur entreprise. Dans le cas spécifique de l’O2C, l’IA générative peut récupérer des créances en validant les réclamations et déductions des clients, ce qui peut réduire les pertes de revenus de 60 à 70 %. Une telle amélioration des performances peut représenter un gain important pour les résultats financiers d’une entreprise, à condition que les équipes financières soient formées à utiliser cette technologie de manière responsable.
Améliorer le processus order to cash est essentiel pour les flux de trésorerie et la réussite globale de toutes les commandes clients. Voici quatre bonnes pratiques pour optimiser votre cycle O2C :
Plutôt que d’adopter une approche macro du cycle O2C, examinez-le étape par étape. Évaluez comment chaque étape fonctionne et comment elle s’intègre dans l’ensemble du processus.
Attaquez-vous d’abord au plus facile ou aux zones problématiques courantes du cycle O2C. Ciblez en priorité les domaines qui offrent le meilleur retour sur investissement pour le moins d’efforts requis.
Les clients et le personnel de votre entreprise sont essentiels au succès de votre processus O2C. Écoutez les plaintes des clients pour repérer d’éventuelles tendances, ou identifiez les problèmes récurrents rencontrés par le personnel de l’entrepôt.
Les nouvelles technologies, comme le logiciel en tant que service (SaaS), peuvent automatiser la gestion des processus métier tels que le cycle O2C. Cela peut améliorer la trésorerie et l’efficacité opérationnelle. Les logiciels ERP peuvent quant à eux offrir une plateforme unifiée pour toutes les applications métier, rationalisant l’ensemble du processus O2C.
Le quote to cash est un système plus large, avec davantage d’étapes initiales avant la commande, tandis que l’O2C commence au point de vente.
L’étape de facturation du processus O2C correspond à la demande de paiement adressée au client, généralement par le biais d’une facture.
Les étapes typiques comprennent la gestion des commandes, la gestion du crédit, le traitement des commandes, l’expédition, la facturation client, la gestion des comptes clients, l’encaissement des paiements ainsi que la production de rapports et la gestion des données.
Les processus procure to pay et order to cash gèrent tous deux des demandes d’achat ou de service. Cependant, le procure to pay se concentre spécifiquement sur le traitement des commandes passées par l’entreprise pour ses propres besoins internes.
La gestion des comptes clients est l’étape du processus O2C dédiée à la documentation des achats clients et à la garantie de leur paiement.
Le processus O2C devient plus complexe à mesure que le volume des ventes augmente, et il exige de l’entreprise qu’elle reste attentive à chaque étape. L’effet boule de neige est bien réel lorsqu’il s’agit du succès d’un processus O2C. Par exemple, si un client tarde à payer une facture, cela peut priver l’entreprise de liquidités, ce qui peut ensuite avoir un effet en cascade sur le paiement des salaires des employés.
Les clients veulent pouvoir faire confiance à l’entreprise auprès de laquelle ils achètent, et inversement. Un processus O2C transparent et efficace peut garantir une expérience d’achat quasi sans heurts et un service client rationalisé. En plus des clients, les employés peuvent également bénéficier d’un système O2C automatisé, qui les libère des tâches répétitives et leur donne plus de temps pour travailler sur des projets stratégiques.
