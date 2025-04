La désinformation est parfois considérée comme un type d’information erronée, mais elle se distingue par le fait qu’il s’agit de faux contenus créés pour tromper le public. Ce sont, par exemple, les théories du complot et, plus récemment, les documents audio et visuels fabriqués.

On se souvient des cas de désinformation retentissants à l’approche des élections présidentielles américaines de 2024, rendus possibles par des bots et autres outils d’IA. Parmi ces incidents, citons un appel automatisé se faisant passer pour le président de l’époque et candidat démocrate Joe Biden, et de la diffusion d’images véhiculant de faux soutiens de célébrités au président des Républicains Donald Trump.2,3

Les outils de détection des deepfakes générés par l’IA et d’autres contenus trompeurs et de désinformation ont donné des résultats mitigés, bien que la dernière génération de détecteurs de texte par l’IA se soit révélée plus efficace que les itérations précédentes.4, 5 Parallèlement, des plateformes de médias sociaux telles que TikTok et Facebook ont commencé à étiqueter les contenus générés par l’IA.6