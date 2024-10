Les entreprises disposent de plusieurs options pour optimiser et gérer leur chaîne d’approvisionnement. Voici les domaines sur lesquels certaines entreprises se concentrent lorsqu'elles affinent leur approche globale :

Forecasting et planification de la demande

Les entreprises peuvent réduire les coûts de stockage et éviter les ruptures de stock ou les excédents grâce à un forecasting de la demande précis, qui utilise les données de vente historiques, les études de marché et les tendances économiques pour prédire la demande future du marché en matière de produits ou de services.

Les données massives et l'analyse prédictive sont de plus en plus utilisées pour améliorer la précision du forecasting, permettant ainsi aux entreprises de répondre plus efficacement aux besoins en constante évolution des clients. Des outils logiciels avancés peuvent automatiser certaines parties de forecasting, en fournissant des mises à jour et des alertes en temps réel lorsque les niveaux de stock sont trop élevés ou trop bas.

Automatisation

L’automatisation permet de rationaliser les opérations de la chaîne d’approvisionnement, de l’exécution des commandes au suivi des stocks. Elle peut prendre de nombreuses formes, des systèmes d’entrepôt automatisés qui prélèvent et emballent les commandes, aux contrats intelligents basés sur la blockchain aux logiciels qui automatisent les processus d’achat et de facturation. Ces technologies permettent de réduire considérablement les opérations manuelles, de minimiser les erreurs et d’accélérer les processus, ce qui se traduit par une efficacité accrue et des économies de coûts.

Visibilité axée sur la technologie

L’IA et le machine learning peuvent être utilisés pour analyser de grandes quantités de données rapidement et avec précision, et fournir des informations pouvant améliorer le forecasting, la gestion des stocks et le service client. Une enquête de 2023 a révélé qu’un tiers des entreprises utilisent l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer la planification des ressources et de la chaîne d’approvisionnement, et plus d’un tiers déclarent que l’utilisation d’outils numériques pour la gestion des stocks était la stratégie la plus efficace pour réduire les coûts globaux de la chaîne d’approvisionnement.

Les systèmes de suivi en temps réel, souvent activés par les appareils de l’Internet des objets (IdO), aident les entreprises à surveiller leur chaîne d’approvisionnement avec précision et immédiatement. La visibilité sur l’état et l’emplacement des marchandises au fur et à mesure qu’elles se déplacent dans la chaîne d’approvisionnement aide les entreprises à surveiller les performances des fournisseurs, à identifier les goulots d’étranglement et à réagir rapidement aux interruptions. Une tour de contrôle de la chaîne d’approvisionnement permet de relier de nombreuses sources d’informations basées sur les données et d’améliorer la visibilité de bout en bout.

De plus, les logiciels de planification des ressources d’entreprise (ERP) permettent d’intégrer différents aspects d’une entreprise dans un seul système, offrant une vue globale des opérations et les indicateurs nécessaires pour rationaliser les processus de la chaîne d’approvisionnement. Les logiciels d’analyse de la chaîne d’approvisionnement intégrés, tels qu’IBM Planning Analytics, rassemblent des ensembles de données complexes pour des analyses et des analyses de scénarios plus pertinentes, ce qui peut aider à éviter les incohérences entre l’offre et la demande ou les retards d’exécution.

Un approvisionnement durable et éthique

Les entreprises tentent de s'assurer que chaque étape de leur chaîne d'approvisionnement respecte des pratiques responsables. Cela permet non seulement de répondre aux attentes des clients en matière de durabilité et de produits éthiques, mais aussi d'atténuer les risques, tels que les sanctions réglementaires ou les atteintes à la réputation.

L'approvisionnement éthique implique de s'assurer que les produits et services qu'une entreprise achète sont fabriqués dans des conditions équitables, sûres et respectueuses de l'environnement. Cela peut impliquer de réaliser des audits auprès des fournisseurs, de mettre en œuvre des codes de conduite et d'utiliser des systèmes de certification pour vérifier la conformité. L'approvisionnement durable, quant à lui, vise à minimiser l'impact environnemental de la chaîne d'approvisionnement. Cela peut impliquer de nouer des partenariats avec des fournisseurs qui utilisent des énergies renouvelables, de réduire les emballages ou de mettre en œuvre des programmes de recyclage.

Les technologies de la blockchain peuvent accroître la transparence et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement, contribuant ainsi à prévenir la fraude et à garantir l’authenticité des produits. Par exemple, IBM Food Trust, un réseau collaboratif de producteurs, de transformateurs, de grossistes, de distributeurs, de fabricants, de détaillants et d’autres acteurs, utilise la technologie de la blockchain pour améliorer la visibilité et le suivi tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

Développer des partenariats durables

Des relations durables sont un élément clé de toute stratégie commerciale. En matière de chaînes d’approvisionnement, des liens durables avec les fournisseurs, les distributeurs et les autres parties prenantes majeures du réseau d’approvisionnement peuvent aider les entreprises à améliorer leur résilience. Les partenariats peuvent faciliter une meilleure communication, une meilleure collaboration et une meilleure réactivité, en particulier en période de perturbation. Ils peuvent également donner accès à de nouveaux marchés, à de nouvelles technologies et à de nouvelles expertises, offrant ainsi un avantage concurrentiel.

Parce qu'il peut être difficile de trouver les bons fournisseurs, certaines entreprises se tournent vers la technologie pour les aider. Par exemple, IBM Trust Your Supplier, une solution logicielle de gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement, permet de s'assurer que les fournisseurs et autres partenaires de la chaîne d'approvisionnement respectent les normes mondiales et sectorielles, assure un suivi continu et une évaluation des risques et utilise une gestion des informations basée sur la blockchain pour garantir la transparence et la traçabilité.