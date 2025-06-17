Le niveau Protégé B est l’un des six niveaux de sécurité définis par le gouvernement du Canada (GC) pour les informations et les actifs sensibles qui, s’ils étaient compromis, pourraient causer un préjudice grave à une personne, à une organisation ou à un gouvernement.

En 2017, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT), qui établit la gouvernance, la stratégie et la politique du GC en matière de services cloud, a publié l’Orientation sur l’utilisation sécurisée des services commerciaux d’informatique en nuage : Avis de mise en œuvre de la Politique sur la sécurité (AMOPS) qui autorise l’hébergement de données de niveau Protégé B dans le cloud public ainsi que le recours à des audits tiers pour garantir le contrôle, tels que les normes ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 et SOC 2 Type 2).

Le Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) évalue les fournisseurs de services cloud (CSP) pour les contrôles de sécurité des données de niveau Protégé B pour le traitement de l’information. Les services évalués sont mis à la disposition des organismes du GC par l’intermédiaire d’un marché des services cloud du GC, où figurent les CSP ayant conclu un accord-cadre Protégé B avec le GC.

Rapports et autre documentation

Catalogue des accords-cadres sur l’infonuagique du GC (anglais) (français)