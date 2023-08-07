Orion se adapta a una amplia gama de aplicaciones clave que abordan diversas necesidades de los sectores y proporcionan soluciones valiosas para empresas y organizaciones. Una aplicación notable se encuentra dentro del dominio de la cadena de suministro. Orion puede servir como un sólido repositorio para almacenar los datos de la huella de carbono de todos los componentes del producto, proporcionados por los fabricantes de piezas. Además, puede almacenar los términos contractuales entre compradores y vendedores de estas piezas, firmados por ambas partes. Orion permite incluir la fórmula utilizada para calcular la huella de carbono del producto, junto con enlaces a los datos de consumo de carbono de sus piezas individuales, que pueden actualizar los propietarios del producto. Al aprovechar Orion, las organizaciones pueden garantizar la autenticidad, el no repudio y la integridad de estos datos críticos. Además, los mecanismos de control de acceso a nivel de clave garantizan la protección de datos entre las partes implicadas. Si es necesario, se pueden utilizar técnicas de preservación de la privacidad, como las pruebas de conocimiento cero, para ocultar detalles confidenciales, incluso a la parte central. En tales casos, Orion solo puede conservar los metadatos necesarios para demostrar la exactitud de los registros, que pueden mantenerse fuera del sistema para auditores externos.

Además de la aplicación de la cadena de suministro, Orion ofrece numerosos casos de uso altamente beneficiosos que nuestros clientes han identificado. Por ejemplo, dentro del sector financiero y los dominios regulados, Orion puede facilitar los procesos de auditoría proporcionando pruebas de autenticidad, integridad de datos y pruebas de manipulación para los registros de la empresa. Nuestras capacidades de firma múltiple permiten la automatización de diversos procesos de contratación empresarial y respaldan los servicios notariales en diferentes dominios. Además, Orion puede utilizarse para mantener la autenticidad e integridad de las pruebas recopiladas a través de los procesos de reclamaciones de seguros. Puede simplificar la gestión de licencias, certificados, registros educativos y derechos de propiedad para organizaciones gubernamentales. Orion también puede servir como una plataforma digital segura para gestionar los procesos, registros y estados de vacunación, al tiempo que garantiza la fiabilidad. Además, permite establecer la procedencia de los productos y el cumplimiento de los requisitos de mantenimiento en las cadenas de suministro. Además, Orion puede actuar como almacén fuera de cadena para ecosistemas de libros de contabilidad descentralizados, garantizando la integridad de los datos en entornos híbridos.

Orion ya se ha implementado con éxito como plataforma blockchain en varios proyectos financiados por la UE. En el proyecto C4IIoT, Orion mejoró el nivel de confianza en una plataforma de ciberseguridad de IoT al proporcionar características de trazabilidad, procedencia y no repudio para rastrear los cambios en las configuraciones de la máquina y la línea de producción. En el proyecto COPA EUROPE, Orion se utiliza para rastrear la producción y el ciclo de vida de los activos de los medios, lo que facilita el comercio confiable y seguro de videos deportivos, derechos e incentivos para los participantes. En el proyecto i4Q, Orion se emplea para salvaguardar la integridad de los datos de IoT sectorial, incluidas las políticas de acceso a dispositivos y la información de ubicación crítica, apoyando casos de uso de fabricación inteligente. Estos proyectos demuestran la versatilidad y fiabilidad de Orion como tecnología de base de datos blockchain en escenarios del mundo real.

El servidor Orion, su documentación y el SDK del cliente están disponibles en Hyperledger Labs. Para profundizar en las capacidades de Orion, lea nuestro artículo "Orion: A Centralized Blockchain Database with Multi-Party Data Access Control ", que presentamos y publicamos en ICBC 2023.

La base de datos blockchain de Orion ofrece una solución sólida que mejora la transparencia, la autenticidad y la integridad en todos los ecosistemas empresariales. Orion se diferencia de otras bases de datos centralizadas de blockchain al permitir que numerosas partes gobiernen el acceso a los datos compartidos. Su amplio control de acceso de lectura/escritura a nivel de clave y sus capacidades de firma múltiple permiten a las organizaciones ejercer un control detallado sobre el gobierno de datos y garantizar la confianza en las interacciones entre varias partes.