¿Qué son los sistemas distribuidos?

Los sistemas distribuidos dividen el trabajo y los datos en muchas máquinas que funcionan simultáneamente, por lo que un trabajo que podría haber tardado semanas en completarse, una máquina grande puede terminarlo en horas o incluso minutos. Cada máquina, o “nodo”, del sistema tiene su propia CPU, memoria y, a menudo, su propio almacenamiento. Los nodos pueden enviarse mensajes entre sí para coordinar el intercambio de datos, dividir el trabajo y combinarlo hacia un objetivo común.

En un sistema distribuido, las máquinas pueden residir en el mismo rack de servidores (de un centro de datos), en diferentes centros de datos o en entornos de nube híbrida repartidos por todo el mundo. Independientemente de la configuración, los sistemas distribuidos están diseñados para que los usuarios y las aplicaciones de los clientes interactúen con ellos como si se tratara de un solo servicio (“una base de datos”, “un sitio web”, “un servicio de almacenamiento”), no de un montón de servidores individuales.

Los sistemas distribuidos ofrecen a las empresas una solución a un desafío informático moderno apremiante. Muchas de las aplicaciones actuales son demasiado grandes, demasiado ocupadas o críticas para funcionar bien en una sola máquina. Estas aplicaciones manejan con frecuencia volúmenes masivos de datos y solicitudes que podrían abrumar a un solo servidor. Lidian con flujos de tráfico irregulares que requieren capacidades ágiles de balanceo de carga. Gestionan procesos de misión crítica en los que un tiempo de inactividad prolongado puede ser catastrófico (sistemas bancarios, por ejemplo).

Los sistemas distribuidos reparten las cargas de trabajo entre muchos nodos y pueden añadir automáticamente más nodos a la red según sea necesario. Esta escalabilidad permite al sistema dar cabida a más usuarios y más datos incluso cuando los flujos de tráfico son impredecibles. La escalabilidad de los sistemas distribuidos es la razón por la que las plataformas de streaming, por ejemplo, pueden dar servicio a millones de usuarios de todo el mundo, a menudo de forma simultánea.

Los sistemas distribuidos también pueden ayudar a optimizar la fiabilidad y la tolerancia a fallos de una arquitectura informática. Cuando un nodo falla, otros nodos pueden asumir su trabajo para que el servicio general siga funcionando. Esta característica reduce los puntos únicos de fallo y ayuda a las empresas a mantener sistemas de alta disponibilidad, lo cual es crucial para los sistemas que requieren un tiempo de actividad cercano al 100 %.

Además, en un sistema distribuido, los nodos separados cooperan estrechamente pero tienen sus propias bases de datos y sistemas de almacenamiento. Esta disposición facilita a los equipos de TI la creación de arquitecturas modulares en las que las diferentes partes del sistema pueden escalar y evolucionar de forma independiente.