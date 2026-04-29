Hasta cierto punto, la deriva de la configuración es inevitable a lo largo del ciclo de vida de un sistema. Puede deberse a cambios manuales en una red que afectan a la forma en que sus componentes interactúan entre sí o a herramientas automatizadas que modifican la configuración de forma no prevista por los administradores. Sin la documentación adecuada, pueden producirse cambios incompatibles o perjudiciales a medida que los antiguos administradores se marchan y los nuevos se incorporan.

Un ejemplo clásico de deriva de la configuración es el caso de un administrador que aplica una corrección a un servidor en un entorno con equilibrio de carga, pero no a los demás. Incluso si el sistema sigue funcionando con normalidad por el momento, pueden surgir problemas más adelante. El servidor parcheado podría utilizar una nueva biblioteca incompatible con futuras actualizaciones de la red que asuman las condiciones originales, lo que podría provocar cortes e ineficiencias.

La deriva de la configuración no solo representa una amenaza para el rendimiento. Los sistemas que se desvían de su configuración prevista pueden volverse más vulnerables a los agentes maliciosos y a las vulneraciones de datos. Por ejemplo, si las reglas del firewall no se actualizan a medida que se añaden nuevos recursos a una red, los hackers pueden infiltrarse sin problema.

La deriva de la configuración también puede afectar al estado de cumplimiento. Una organización puede suspender una auditoría si la documentación de la red describe un conjunto de configuraciones de seguridad pero el entorno real es diferente.

Los profesionales de DevOps y los administradores de sistemas tienen herramientas a su disposición para evitar errores de configuración y combatir la deriva de la configuración. Las herramientas de infraestructura como código (IaC), como Terraform, vinculan la configuración de la red a un archivo de configuración que sirve como fuente fiable. Los archivos de configuración ayudan a garantizar que los nuevos recursos de red se aprovisionen automáticamente en el estado adecuado, reduciendo el número de oportunidades de deriva

Las herramientas de observabilidad dan a los administradores visibilidad de las métricas, los registros y los rastreos, lo que les ayuda a detectar las desviaciones de la configuración a medida que se producen y a aplicar correcciones La infraestructura inmutable limita la deriva al descartar servidores obsoletos en lugar de aplicar correcciones en absoluto. La deriva de configuración también la gestionan herramientas de gestión de la configuración como Ansible.