El mantenimiento de edificios es fundamental para una empresa porque puede garantizar la salud y la seguridad de los ocupantes, proteger el valor de la propiedad y prolongar la longevidad de los activos. El mantenimiento rutinario de los edificios, como reemplazar las alarmas de incendio o limpiar las canaletas, puede prolongar la vida útil de los costosos equipos y limitar la exposición a la responsabilidad civil.

Por otra parte, el mantenimiento de los edificios, respaldado por listas de control de mantenimiento preventivo, puede ayudar a reducir los costes y reducir la necesidad de reparaciones de emergencia o de una revisión total del sistema. Un enfoque de gestión del mantenimiento proactivo y programado puede preservar las estructuras, aumentar la eficiencia energética y realizar el mantenimiento preventivo de los edificios antes de que se produzcan daños.

Cuando los sistemas de un edificio, ya sea una oficina, una escuela o una fábrica, funcionan de manera óptima, pueden aumentar la eficiencia utilizando menos energía. Las instalaciones bien mantenidas también suelen ser mucho más seguras, evitando riesgos de seguridad como daños por agua, detectores de humo obsoletos y bombillas defectuosas.

El mantenimiento de edificios es la columna vertebral de las operaciones empresariales. Los edificios mal mantenidos señalan una debilidad que puede alejar a los inversores o compradores potenciales y arruinar la experiencia de los ocupantes actuales.