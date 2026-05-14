¿Qué es el mantenimiento diferido?

Las empresas utilizan el mantenimiento diferido para gestionar sus recursos de forma estratégica y priorizar las necesidades de mantenimiento.

Además del mantenimiento diferido, las organizaciones suelen recurrir a otros tipos de mantenimiento, como el mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo y el mantenimiento programado, como parte de un plan de mantenimiento general.

Aunque estos tres tipos de mantenimiento básicos son efectivos, las limitaciones de recursos pueden hacer necesario posponer algunas reparaciones hasta más adelante, y ahí es donde entra el mantenimiento diferido. En un programa eficaz de mantenimiento diferido, los responsables de instalación y equipos de mantenimiento evalúan sus prioridades operativas y deciden qué cuestiones de mantenimiento deben recibir atención inmediata y cuáles pueden retrasar.

Aunque el mantenimiento diferido puede ayudar a los equipos a mantener el rendimiento de los activos críticos, posponer las reparaciones durante demasiado tiempo puede provocar un retraso en el mantenimiento diferido. Además, puede provocar eventuales fallos del sistema, acortar la vida útil de los activos y poner en peligro la seguridad. Según un estudio reciente, los gobiernos estatales y locales de Estados Unidos se enfrentaron el año pasado a un déficit de 105 mil millones de dólares en costes de mantenimiento diferido para reparaciones necesarias en carreteras y puentes.1