¿Qué es el mantenimiento diferido?

El mantenimiento diferido es la práctica de posponer las tareas de mantenimiento necesarias debido a limitaciones de recursos como el coste, la escasez de personal y el tiempo.
Las empresas utilizan el mantenimiento diferido para gestionar sus recursos de forma estratégica y priorizar las necesidades de mantenimiento.
Además del mantenimiento diferido, las organizaciones suelen recurrir a otros tipos de mantenimiento, como el mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo y el mantenimiento programado, como parte de un plan de mantenimiento general.
Aunque estos tres tipos de mantenimiento básicos son efectivos, las limitaciones de recursos pueden hacer necesario posponer algunas reparaciones hasta más adelante, y ahí es donde entra el mantenimiento diferido. En un programa eficaz de mantenimiento diferido, los responsables de instalación y equipos de mantenimiento evalúan sus prioridades operativas y deciden qué cuestiones de mantenimiento deben recibir atención inmediata y cuáles pueden retrasar.
Aunque el mantenimiento diferido puede ayudar a los equipos a mantener el rendimiento de los activos críticos, posponer las reparaciones durante demasiado tiempo puede provocar un retraso en el mantenimiento diferido. Además, puede provocar eventuales fallos del sistema, acortar la vida útil de los activos y poner en peligro la seguridad. Según un estudio reciente, los gobiernos estatales y locales de Estados Unidos se enfrentaron el año pasado a un déficit de 105 mil millones de dólares en costes de mantenimiento diferido para reparaciones necesarias en carreteras y puentes.1
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Las organizaciones suelen practicar el mantenimiento diferido como parte de un enfoque más amplio de gestión del mantenimiento que suele estar basado en un sistema informatizado de gestión de mantenimiento (CMMS). Las plataformas CMMS son soluciones de software que automatizan las órdenes de trabajo, supervisan el rendimiento de los activos y realizan un seguimiento de las reparaciones pendientes en tiempo real.
Cuando se practica estratégicamente, el mantenimiento diferido complementa otros tipos de trabajo de mantenimiento y puede ayudar a las empresas a gestionar eficazmente los recursos limitados. A continuación, presentamos cuatro buenas prácticas que son fundamentales para implementar con éxito el mantenimiento diferido.
El mantenimiento diferido comienza con una fuerte priorización de activos, donde los equipos de mantenimiento evalúan las tareas de mantenimiento entrantes y deciden cuáles pueden priorizar y cuáles pueden diferir. Durante este paso, los técnicos de mantenimiento analizan detenidamente varios aspectos de una reparación solicitada, incluido su impacto operativo, las piezas y la mano de obra necesarias y los recursos disponibles.
Las tareas de mantenimiento que suponen una amenaza inmediata, como los fallos del sistema eléctrico, las averías del sistema de climatización y otros posibles riesgos para la seguridad, se priorizan rápidamente. Otras tareas, como las actualizaciones del sistema y las mejoras estéticas, pueden aplazarse.
La base de una práctica sólida de mantenimiento diferido es una cartera de mantenimiento diferido de fácil seguimiento, que idealmente se gestione a través de un CMMS. Las herramientas modernas de CMMS pueden ayudar a los equipos de mantenimiento a rastrear el estado de los trabajos aplazados en tiempo real y alertar a los técnicos cuando las tareas de mantenimiento están atrasadas.
Las tareas de mantenimiento diferido también pueden convertirse en una métrica clave para los stakeholders que intentan evaluar la eficacia de su estrategia global de gestión de activos empresariales (EAM). Las plataformas CMMS permiten una asignación de recursos estratégica (en lugar de reactiva), lo que permite a los directores de mantenimiento posponer las tareas no críticas para cumplir con los requisitos presupuestarios.
El mantenimiento diferido suele estar estrechamente relacionado con el mantenimiento preventivo, un enfoque de mantenimiento en el que los técnicos utilizan registros de mantenimiento para reparar de forma proactiva los activos antes de que se averíen. Cuando se practica correctamente, el mantenimiento preventivo reduce la probabilidad general de averías y tiempos de inactividad y prolonga la vida útil de los activos.
Sin embargo, cuando los equipos de mantenimiento posponen las tareas de mantenimiento preventivo debido a limitaciones de recursos o presupuesto, aumenta el riesgo de tiempos de inactividad no planificados. Aplazar tareas rutinarias de mantenimiento como la lubricación, las inspecciones y la sustitución de componentes puede afectar a la funcionalidad de los activos y acelerar el desgaste de determinados tipos de activos.
Quizá la métrica más reveladora al medir el éxito de un programa de mantenimiento diferido es cuántas reparaciones de emergencia deben realizar los equipos de mantenimiento como resultado de sus prácticas de mantenimiento. Cuando se practica junto con el mantenimiento preventivo y planificado, los atrasos de mantenimiento diferido no se acumulan hasta el punto de que las averías y los fallos del sistema requieran reparaciones de emergencia.
Los flujos de trabajo de mantenimiento diferidos que resultan en reparaciones de emergencia frecuentes son señales de que algo va mal en el núcleo del programa y que debe ser reevaluado.
Aunque a menudo se habla de ello en un contexto negativo porque puede provocar fallos y averías de equipos, el mantenimiento diferido ofrece a las organizaciones varias ventajas distintas frente a otros tipos de mantenimiento. En el contexto adecuado, aplazar el mantenimiento es una decisión estratégica de negocio que apoya objetivos organizativos más amplios como aumentar la flexibilidad operativa o gestionar las limitaciones presupuestarias de mantenimiento.
A continuación, se presentan algunos de los principales beneficios del mantenimiento diferido a nivel empresarial:
A pesar de sus beneficios, el mantenimiento diferido sigue planteando retos críticos a las organizaciones que, si no se gestionan adecuadamente, pueden afectar a los procesos de actividades principales.
Estos son algunos de los más comunes:
Aunque no es tan popular como otros tipos de mantenimiento más relacionados con las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT), el mantenimiento diferido sigue siendo importante y esencial para muchos sectores que dependen de activos grandes y costosos.
A continuación, analizaremos cinco de los casos de uso más habituales del mantenimiento diferido por sectores.
Los gestores de instalaciones que supervisan grandes edificios comerciales, campus universitarios e infraestructuras públicas se enfrentan a numerosas necesidades de mantenimiento contrapuestas y a presupuestos limitados.
Las tareas de mantenimiento no críticas, como mejoras estéticas y correcciones estructurales menores, a menudo pueden posponerse para que los equipos de mantenimiento puedan centrarse en reparaciones que resuelvan riesgos significativos de seguridad y posibles fallos del sistema.
El aplazamiento de las tareas de mantenimiento en el sector sanitario debe reservarse para dispositivos que no comprometan ni amenacen la salud del paciente.
Los responsables de mantenimiento en las instalaciones sanitarias priorizan los sistemas de alto riesgo para que reciban atención inmediata y posponen las tareas de mantenimiento no críticas en los activos menos importantes para más adelante, lo que ayuda a reducir costes y a asignar los recursos limitados de forma más estratégica.
Los operadores de mantenimiento de la fabricación industrial confían en el mantenimiento diferido para mantener las líneas de producción en marcha y los activos críticos en funcionamiento en un sector en el que el tiempo de inactividad suele ser más caro que la degradación del equipo.
En una gran planta industrial, por ejemplo, los equipos de mantenimiento suelen posponer las tareas de mantenimiento que no cumplen alguna de las tres condiciones siguientes:
El sector de los servicios públicos recurre estratégicamente al mantenimiento diferido para reducir costes y aumentar la eficiencia en activos grandes y complejos, como centrales eléctricas, líneas eléctricas, presas hidroeléctricas y flotas de vehículos.
Los equipos de mantenimiento de las empresas de servicios públicos aplazan las tareas de mantenimiento únicamente cuando pueden hacerlo de forma segura y garantizar que las reparaciones aplazadas no interrumpirán el flujo de producción de energía ni aumentarán el riesgo para los trabajadores.
En el sector del petróleo y el gas, el mantenimiento diferido es una táctica rigurosamente estructurada y sujeta a una gestión de riesgos que los equipos utilizan para mantener en funcionamiento las bombas y los pozos, así como el flujo de los oleoductos, al tiempo que controlan los costes de mantenimiento.
Las instalaciones de petróleo y gas son activos que requieren una gran inversión de capital y que deben funcionar de forma ininterrumpida para satisfacer las necesidades de la empresa. Los operadores y los equipos de mantenimiento de estas instalaciones suelen integrar estratégicamente el mantenimiento diferido en sus procesos para maximizar la producción y reducir el tiempo de inactividad.
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1 State and Local Governments Face USD105 Billion in Deferred Maintenance. Pew Charitable Trusts. Mayo 2025