Las listas de comprobación de mantenimiento preventivo son documentos estandarizados que describen las tareas de mantenimiento preventivo para diferentes tipos de activos, incluidos vehículos, equipos e instalaciones.
La elaboración de una lista de comprobación de mantenimiento preventivo sólida ayuda a las organizaciones a abandonar las prácticas de mantenimiento reactivas y obsoletas para adoptar tácticas más modernas y proactivas.
Las listas de control de mantenimiento preventivo se utilizan principalmente en los sectores de gestión de instalaciones, fabricación, sanidad y transporte para ayudar a los equipos de mantenimiento a identificar problemas a tiempo antes de que provoquen fallos en el equipo. Cuando se combinan con herramientas y software modernos de mantenimiento predictivo, las listas de control de mantenimiento preventivo ayudan a aumentar la eficiencia, reducir los tiempos de inactividad y alargar los ciclos de vida de los activos.
El mantenimiento preventivo (PM) es una estrategia de mantenimiento proactiva que ayuda a prevenir fallos inesperados de equipos y tiempo de inactividad. Se clasifica como un tipo de mantenimiento planificado y es un componente clave de los programas eficaces de gestión de instalaciones. Se utiliza ampliamente en una amplia variedad de sectores, donde las empresas requieren activos grandes y complejos como parte de la actividad principal.
A nivel empresarial, los planes de mantenimiento preventivo suelen ser más amplios que los planes de mantenimiento de activos individuales y, a menudo, implican el mantenimiento de toda una instalación de producción o planta de fabricación. En este tipo de implementación, las tareas preventivas incluyen inspecciones periódicas de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), los sistemas eléctricos y los equipos de la línea de producción.
Los equipos de mantenimiento modernos que practican un mantenimiento preventivo eficaz recurren a nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT) para optimizar los flujos de trabajo y aumentar la eficiencia. Estas herramientas permiten a los profesionales identificar y resolver de forma proactiva los problemas antes de que den lugar a costosas reparaciones o provoquen interrupciones en la producción.
El mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo son similares en que comparten el objetivo de reparar proactivamente los activos antes de que fallen, pero difieren en la forma en que se programan las actividades de mantenimiento.
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Las organizaciones suelen utilizar estas buenas prácticas para crear sólidas listas de comprobación de mantenimiento preventivo.
El primer paso para implantar una lista de comprobación de mantenimiento preventivo consiste en hacer un inventario de todos los activos que requieren mantenimiento. He aquí una lista de algunos activos que se mantienen con frecuencia con procedimientos de mantenimiento preventivo:
Una vez que una organización ha elaborado una lista de los activos que posee, los técnicos revisan las recomendaciones del fabricante para cada activo con el fin de establecer los procedimientos adecuados. Algunos ejemplos de recomendaciones del fabricante que suelen aplicarse durante esta etapa son:
Además de las tareas de mantenimiento rutinarias establecidas durante la primera etapa de su lista de verificación, los equipos deben identificar cualquier tarea de mantenimiento crítico adicional que pueda aplicarse.
Por ejemplo, la climatización, los sistemas eléctricos y otros activos complejos tienen muchos componentes críticos, como filtros de aire, líneas de refrigerante, disyuntores y bobinas de condensador. Estos elementos deben inspeccionarse y reemplazarse regularmente para mantener la funcionalidad de los activos.
Garantizar la seguridad de los trabajadores es también una tarea de mantenimiento crítica. Estas son algunas de las formas en que las organizaciones priorizan la seguridad de los trabajadores y garantizan la integridad de los edificios e instalaciones en los que trabajan:
Para realizar un seguimiento coherente de su trabajo, los equipos de mantenimiento deben utilizar documentación estandarizada y un marco coherente sobre cómo se registra, almacena y accede a la información de mantenimiento. La estandarización ayuda a reducir los errores de entrada de datos y a mejorar la precisión de los informes a lo largo del tiempo, además de facilitar el establecimiento y el seguimiento de los puntos de referencia.
Para crear campos de documentación estandarizados, los equipos pueden seguir estos sencillos pasos:
Las organizaciones de mantenimiento modernas confían cada vez más en un sistema computarizado de gestión del mantenimiento (CMMS) para monitorizar las listas de control del mantenimiento preventivo. Un CMMS es una solución de software que ayuda a las organizaciones a automatizar y mejorar las operaciones de mantenimiento principales y a documentar minuciosamente sus actividades.
Un CMMS equipado con software de mantenimiento preventivo puede generar automáticamente órdenes de trabajo, programar inspecciones visuales y controlar las tasas de finalización de tareas de mantenimiento preventivo. Al digitalizar las listas de comprobación de mantenimiento preventivo, las organizaciones pueden mejorar la visibilidad, reducir las tareas administrativas y agilizar los procesos ineficientes.
Desarrollar una lista de comprobación es solo el primer paso. Para que el sistema sea eficaz, las organizaciones deben formar a los equipos de mantenimiento en el uso de la lista de comprobación, así como establecer y monitorizar las métricas clave de rendimiento (KPI) para medir su eficacia.
Las listas de comprobación de mantenimiento preventivo exigen que los trabajadores comprendan la finalidad de cada punto de la lista y cómo su trabajo concreto puede influir en él. La formación sobre la lista de comprobación del mantenimiento preventivo suele incluir:
Para que sean eficaces, las actividades de mantenimiento preventivo deben estar vinculadas a las órdenes de trabajo individuales e integradas en un CMMS. Este aspecto puede suponer un reto para las organizaciones cuyos trabajadores han practicado el mantenimiento manual de registros durante la mayor parte de sus carreras.
Formar a los trabajadores para integrar tareas de mantenimiento con órdenes de trabajo y utilizar herramientas modernas de CMMS para el seguimiento mejora las tasas de finalización y ayuda a garantizar que las tareas de mantenimiento se completen.
Las métricas clave de rendimiento (KPI) son métricas que las organizaciones utilizan para evaluar el éxito de las actividades empresariales críticas. Los KPI comunes de mantenimiento para programas de mantenimiento preventivo incluyen tiempos de inactividad, frecuencia de fallos de equipos, costes de mantenimiento, duración de la vida útil del activo y tasas de finalización de órdenes de trabajo.
Un CMMS puede hacer un seguimiento de todas estas métricas para mejorar la precisión y hacer que la disciplina sea más visible en toda la organización.
Las organizaciones que implementan listas de comprobación de mantenimiento preventivo estructuradas experimentan muchos beneficios operativos. Estos son algunos de los mejor documentados:
El sector de la fabricación utiliza listas de comprobación de mantenimiento preventivo para garantizar la inspección periódica de los equipos de producción siguiendo los procedimientos adecuados. Los técnicos y operadores de máquinas crean listas de verificación de procedimientos estandarizados y los siguen de cerca para mejorar la fiabilidad, la seguridad y la eficiencia de la producción.
Las instalaciones de fabricación a menudo requieren sistemas complejos y altamente interconectados en los que el tiempo de inactividad de los activos puede interrumpir la producción. Las listas de control para el mantenimiento preventivo ayudan a los equipos a identificar el desgaste temprano y a resolver problemas antes de que provoquen averías y tiempos de inactividad. Las listas de control también ayudan a garantizar que los equipos realizan las tareas de mantenimiento de forma coherente, independientemente de quién termine el trabajo.
En la gestión de instalaciones, las listas de control de mantenimiento preventivo ayudan a los directores de las instalaciones a mantener condiciones de trabajo seguras para los empleados y a reducir los costes de mantenimiento de las instalaciones asociados a las reparaciones de emergencia.
Al igual que las líneas de producción de fabricación, las instalaciones modernas dependen de sistemas altamente interconectados para apoyar las operaciones diarias. Las listas de verificación de mantenimiento preventivo ayudan a garantizar que estos activos sigan siendo fiables, seguros y totalmente conformes.
Además de la seguridad y el cumplimiento, las listas de control de mantenimiento preventivo ayudan a los técnicos a mantener un entorno cómodo para empleados, inquilinos y clientes. Las listas de comprobación de mantenimiento preventivo suelen realizar un seguimiento de tareas como comprobar los termostatos, sustituir las bombillas y probar los sistemas de ventilación, que son críticos para la comodidad de los ocupantes.
En la gestión de transporte y flotas, los responsables de mantenimiento utilizan listas de control preventivas para hacer que los vehículos y activos de transporte de los que son responsables sean más fiables. Las listas de comprobación ayudan a estandarizar el proceso de inspección, revisión y documentación de las actividades de mantenimiento de los vehículos, lo que reduce los costes operativos y aumenta la seguridad y la disponibilidad de la flota.
Uno de los principales problemas para los técnicos de mantenimiento de flotas es prevenir las averías. Las averías pueden alterar los horarios de entrega, aumentar los costes operativos y afectar negativamente al servicio de atención al cliente. Las listas de comprobación de mantenimiento preventivo ayudan a los técnicos a identificar los problemas a tiempo, antes de que provoquen fallos, mediante la inspección periódica de motores, sistemas de frenado, fluidos de transmisión y otros componentes.
En el sector sanitario, las listas de control de mantenimiento preventivo aseguran que los equipos, sistemas e instalaciones médicos sean seguros, fiables y cumplan con la normativa adecuada. Los fallos en los equipos sanitarios pueden afectar directamente a la salud de los pacientes. Las listas de comprobación de mantenimiento preventivo desempeñan un papel crítico a la hora de garantizar la integridad de las operaciones y los equipos.
El mal funcionamiento o el seguimiento incorrecto de los procedimientos en la atención médica pueden provocar resultados inexactos, retrasos en el tratamiento y daños al paciente. Las listas de comprobación de mantenimiento preventivo ayudan a los técnicos a verificar que su equipo funciona correctamente antes de su uso, mediante comprobaciones periódicas de calibración, pruebas de rendimiento e inspecciones de seguridad.
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