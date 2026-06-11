El mantenimiento preventivo (PM) es una estrategia de mantenimiento proactiva que ayuda a prevenir fallos inesperados de equipos y tiempo de inactividad. Se clasifica como un tipo de mantenimiento planificado y es un componente clave de los programas eficaces de gestión de instalaciones. Se utiliza ampliamente en una amplia variedad de sectores, donde las empresas requieren activos grandes y complejos como parte de la actividad principal.

A nivel empresarial, los planes de mantenimiento preventivo suelen ser más amplios que los planes de mantenimiento de activos individuales y, a menudo, implican el mantenimiento de toda una instalación de producción o planta de fabricación. En este tipo de implementación, las tareas preventivas incluyen inspecciones periódicas de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), los sistemas eléctricos y los equipos de la línea de producción.

Los equipos de mantenimiento modernos que practican un mantenimiento preventivo eficaz recurren a nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT) para optimizar los flujos de trabajo y aumentar la eficiencia. Estas herramientas permiten a los profesionales identificar y resolver de forma proactiva los problemas antes de que den lugar a costosas reparaciones o provoquen interrupciones en la producción.