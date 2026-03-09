¿Qué es la virtualización de aplicaciones?

La virtualización de aplicaciones forma parte de nuestra vida digital a diario. Retransmitir una película en Netflix, acceder al software de la empresa de forma remota o jugar a videojuegos basados en la nube dependen de aplicaciones virtualizadas.

En la implementación y gestión tradicionales de software, las aplicaciones se instalan directamente en dispositivos individuales, lo que no permite escalar. La virtualización de aplicaciones resuelve este problema al permitir que varios usuarios accedan al software instalado en un servidor central, desde cualquier lugar, sin restricciones de ubicación o tipo de dispositivo (aplicaciones de escritorio, ordenadores portátiles, tablets, dispositivos móviles).

En entornos empresariales, esta tecnología de virtualización de aplicaciones agiliza la gestión de TI, mejora la seguridad y facilita el teletrabajo. Dado que las aplicaciones basadas en la nube son fundamentales para el funcionamiento de las organizaciones, la gestión centralizada de aplicaciones reduce la carga de trabajo del departamento de TI y agiliza la implementación de software entre el personal distribuido.

Según Grand View Investigación, el mercado mundial de virtualización de aplicación se valoró en 3430 millones de dólares en 2023. Se prevé que alcance los 8400 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,3 %.¹ La adopción del cloud computing y el paso al teletrabajo son los principales controladores de este crecimiento.