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Infraestructura de TI

¿Qué es la virtualización de aplicaciones?

By Stephanie Susnjara , Ian Smalley
Publicado el 9 de marzo de 2026

Virtualización de aplicaciones, definida

La virtualización de aplicaciones es un enfoque de software que separa las aplicaciones del sistema operativo (SO) de un dispositivo, permitiendo a los usuarios ejecutarlas sin instalar nada en su dispositivo.

La virtualización de aplicaciones forma parte de nuestra vida digital a diario. Retransmitir una película en Netflix, acceder al software de la empresa de forma remota o jugar a videojuegos basados en la nube dependen de aplicaciones virtualizadas.

En la implementación y gestión tradicionales de software, las aplicaciones se instalan directamente en dispositivos individuales, lo que no permite escalar. La virtualización de aplicaciones resuelve este problema al permitir que varios usuarios accedan al software instalado en un servidor central, desde cualquier lugar, sin restricciones de ubicación o tipo de dispositivo (aplicaciones de escritorio, ordenadores portátiles, tablets, dispositivos móviles).

En entornos empresariales, esta tecnología de virtualización de aplicaciones agiliza la gestión de TI, mejora la seguridad y facilita el teletrabajo. Dado que las aplicaciones basadas en la nube son fundamentales para el funcionamiento de las organizaciones, la gestión centralizada de aplicaciones reduce la carga de trabajo del departamento de TI y agiliza la implementación de software entre el personal distribuido.

Según Grand View Investigación, el mercado mundial de virtualización de aplicación se valoró en 3430 millones de dólares en 2023. Se prevé que alcance los 8400 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,3 %.¹ La adopción del cloud computing y el paso al teletrabajo son los principales controladores de este crecimiento.

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¿Cómo funciona la virtualización de aplicaciones?

Comprender cómo funciona la virtualización de aplicaciones comienza con la comprensión de la virtualización, la tecnología central que la hace posible.

La virtualización utiliza un software denominado hipervisor (por ejemplo, Microsoft Hyper-V) para crear una capa de abstracción sobre hardware informático. Este enfoque permite que las aplicaciones y las cargas de trabajo se ejecuten de forma independiente en máquinas virtuales(VM), como las VM proporcionadas por VMware.

Históricamente, las aplicaciones se han comunicado directamente con el sistema operativo del host (normalmente Linux) en el hardware del ordenador. La virtualización de aplicaciones cambia esa relación. Entre la aplicación y el sistema operativo hay una capa de virtualización que intercepta las solicitudes y proporciona el entorno de ejecución necesario para la aplicación sin interactuar nunca directamente con el sistema subyacente.

Preparar una aplicación para la entrega virtual implica un proceso llamado secuenciación. Los equipos informáticos empaquetan las aplicaciones y sus archivos, configuraciones, dependencias y entradas de registro en imágenes portátiles únicas. A continuación, esas imágenes se entregan desde un servidor central a cualquier dispositivo autorizado. Y como cada aplicación se ejecuta en su propio entorno virtual aislado (o sandbox), permanecen contenidas, incapaces de interferir con otras aplicaciones o con el sistema operativo subyacente.

Aunque la virtualización de aplicaciones pueda parecer similar a la contenerización, se trata de dos tecnologías diferentes. Los contenedores empaquetan todo el entorno de tiempo de ejecución, incluidas las bibliotecas del sistema operativo, mientras que la virtualización de aplicaciones mantiene la aplicación separada del sistema operativo.

Las aplicaciones virtualizadas pueden ejecutarse íntegramente en un servidor remoto, de modo que los usuarios solo acceden a la interfaz desde su dispositivo. También pueden ejecutarse localmente en un dispositivo cliente con recursos almacenados localmente (o en caché), dependiendo del método de implementación.

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Métodos de entrega de aplicaciones virtuales

La virtualización de aplicaciones puede realizarse de varias maneras:

  • Virtualización de aplicaciones basadas en servidor
  • Streaming de aplicaciones
  • Virtualización de aplicaciones locales
  • Virtualización completa y parcial
  • Virtualización de unidades de procesamiento gráfico (GPU)

Virtualización de aplicaciones basada en servidor

A diferencia de la virtualización de servidores, que crea varias máquinas virtuales en un único servidor físico, este enfoque ejecuta la aplicación completamente en un servidor en un centro de datos. Luego envía solo la interfaz de usuario al dispositivo cliente. Los usuarios interactúan con la aplicación como si estuviera instalada localmente, mientras que todo el procesamiento se realiza en el servidor.

Este método es el más común en las empresas, ya que otorga a los equipos de administración de TI una autoridad centralizada sobre la implementación y las actualizaciones del software. También soporta entornos de cliente ligero y escritorio para usuarios remotos, lo que reduce los costes totales de hardware. En la sanidad, por ejemplo, el personal clínico puede acceder al software de registro de pacientes desde cualquier dispositivo de la red sin necesidad de instalar nada localmente.

Transmisión de aplicaciones

En la transmisión de aplicaciones, la aplicación reside en un servidor que envía al dispositivo del usuario final, bajo demanda y a través de un software de virtualización de aplicaciones, pequeños componentes de software. Solo se descarga lo que se necesita, cuando se necesita.

Virtualización de aplicaciones locales

Aquí, toda la aplicación se ejecuta en el dispositivo final, pero dentro de un entorno de ejecución en lugar de directamente en hardware nativo.

Esto funciona bien en situaciones en las que los usuarios necesitan acceso sin conexión o trabajan en zonas con conexiones de red poco fiables. Por ejemplo, un trabajador a distancia que acceda a una aplicación de la empresa desde un lugar con Internet irregular podría recurrir a este método.

Virtualización completa y parcial

No todas las virtualizaciones de aplicaciones funcionan de la misma manera. La virtualización completa abarca todo el entorno de aplicaciones, proporcionando el mayor grado de aislamiento y compatibilidad. Las organizaciones de sectores altamente regulados, como los servicios financieros y la sanidad, suelen utilizar esta estrategia para cumplir con los estrictos requisitos de seguridad y cumplimiento.

La virtualización parcial aísla solo componentes específicos, compartiendo algunos recursos con el sistema host. Este enfoque más ligero funciona bien cuando no se requiere un aislamiento completo y la prioridad es la eficiencia de los recursos, como en los entornos empresariales a gran escala que gestionan cientos de aplicaciones entre equipos distribuidos.

Virtualización de la unidad de procesamiento gráfico (GPU)

La inteligencia artificial (IA) y las cargas de trabajo con uso intensivo de gráficos han convertido la virtualización de la GPU en un aspecto importante de la entrega de aplicaciones y la infraestructura de IA.

En lugar de equipar cada dispositivo con hardware gráfico dedicado, las organizaciones pueden compartir recursos de GPU virtualizados entre múltiples usuarios y aplicaciones desde un servidor central. Este enfoque hace que sea práctico ejecutar cargas de trabajo con uso intensivo de cómputos, incluidas la inferencia de IA y la visualización de datos, en dispositivos edge que, de otro modo, carecerían del hardware que los soporte.

Para las organizaciones que ejecutan cargas de trabajo de IA a escala, mantener el procesamiento centralizado también apoya el almacenamiento de IA al reducir la cantidad de datos que fluyen entre dispositivos.

Beneficios de la virtualización de aplicaciones

La virtualización de aplicaciones ayuda a las organizaciones a obtener valor empresarial a través de los siguientes beneficios:

  • Gestión centralizada: en lugar de instalar, actualizar y parchear software en cientos o miles de dispositivos individuales, los equipos de TI gestionan las aplicaciones una sola vez, desde una única ubicación. Esta configuración simplifica la administración y reduce la carga del personal de TI, al tiempo que garantiza que cada usuario ejecute siempre la última versión.
  • Reducción de costes: la gestión centralizada optimiza el ahorro de costes, permitiendo a las organizaciones destinar menos a hardware y licencias de software. Los clientes ligeros, los servicios de escritorio remoto y otros dispositivos de bajo coste pueden reemplazar las costosas estaciones de trabajo y los equipos de TI pueden lograr más con menos personal.
  • Flexibilidad y escalabilidad: a medida que las organizaciones crecen o cambian las demandas de carga de trabajo, las aplicaciones virtuales pueden aprovisionarse o desaprovisionarse rápidamente sin que intervenga la infraestructura física. Además del aprovisionamiento, se puede llevar a cabo el escalado a través de zonas geográficas o la adición de equipos remotos sin ninguna intervención adicional de hardware o TI.
  • Mayor seguridad: el hecho de que las aplicaciones se ejecuten en entornos aislados y los datos permanezcan en el servidor en lugar de en dispositivos individuales reduce la superficie de ataque. Dado que cada aplicación se ejecuta en su propio entorno aislado, elmalware no puede propagarse de una aplicación a otra ni llegar al sistema operativo subyacente. Por ejemplo, si se pierde o roba un dispositivo, los datos sensibles no se ven comprometidos. Los equipos de TI pueden recuperar al instante los permisos asociados al acceso remoto, sin tener que localizar el dispositivo físico.
  • Soberanía: la virtualización de las aplicaciones respalda la soberanía de los datos y las iniciativas de nube soberana al mantener el procesamiento de las aplicaciones centralizado y dentro de unos límites geográficos o normativos definidos. Para organizaciones que operan en múltiples regiones o en sectores altamente regulados, este enfoque significa que las cargas de trabajo sensibles se mantienen en cumplimiento con las leyes locales de residencia de datos , al tiempo que se apoya la accesibilidad.
  • Portabilidad: las aplicaciones virtualizadas pueden ejecutarse en prácticamente cualquier dispositivo y sistema operativo, lo que ofrece a los usuarios la libertad de trabajar desde cualquier lugar. Este enfoque apoya los modelos de teletrabajo e híbrido.
  • Compatibilidad: la virtualización de aplicaciones permite a las organizaciones ejecutar aplicaciones en distintos sistemas operativos y hardware, lo que reduce los problemas de compatibilidad que surgen cuando las aplicaciones entran en conflicto entre sí o con el sistema operativo anfitrión. Esta funcionalidad incluye la ejecución de software heredado local junto con infraestructura de TI moderna, como entornos periféricos, sin modificar cada plataforma.

Virtualización de aplicaciones frente a virtualización de escritorios

La virtualización de aplicaciones y la virtualización de escritorios son tipos de virtualización relacionados, pero funcionan de forma diferente.

  • La virtualización de escritorios aloja todo el entorno de escritorio (incluido el sistema operativo, las aplicaciones y los datos) en un servidor central y proporciona un escritorio virtual completo al ordenador del usuario, independientemente del dispositivo que utilice.
  • La virtualización de aplicaciones es un enfoque más específico. En este caso, solo se virtualiza la aplicación, dejando intacto el sistema operativo en el escritorio del usuario u otro dispositivo, lo que hace que su despliegue sea más ligero y rápido.

La infraestructura de escritorio virtual (VDI) es el tipo más común de enfoque de virtualización de escritorios, ya que proporciona a cada usuario una máquina virtual dedicada con su propio sistema operativo. La virtualización de aplicaciones evita por completo esa capa, y reduce la demanda de recursos de infraestructura.

Vale la pena señalar que estas dos tecnologías no son mutuamente excluyentes. Muchas organizaciones utilizan la virtualización de aplicaciones como parte de una estrategia más amplia de virtualización de escritorios. Por ejemplo, una empresa minorista podría utilizar la virtualización de escritorios para proporcionar a los agentes del call center un escritorio virtual completo. Luego puede utilizar la virtualización de aplicaciones para entregar una única aplicación de facturación al personal de campo en sus propios dispositivos.

Casos de uso de virtualización de aplicaciones

La virtualización de aplicaciones es compatible con una serie de casos de uso específicos del negocio y la tecnología, entre los que se incluyen los siguientes ejemplos:

  • Trabajo remoto y bring your own device (BYOD)
  • Modernización de aplicaciones
  • DevOps y pruebas
  • Entrega de software como servicio (SaaS)
Teletrabajo y BYOD

El teletrabajo y trabajo híbrido han cambiado la forma en que los empleados interactúan con las aplicaciones. La virtualización de aplicaciones permite a los usuarios acceder a aplicaciones desde ordenadores portátiles, tablets o dispositivos móviles personales a través de iniciativas bring your own device (BYOD), desde cualquier lugar. Este enfoque no requiere que el departamento de TI gestione cada dispositivo por separado.

La virtualización de aplicaciones permite a los usuarios acceder a aplicaciones desde ordenadores portátiles personales, tablets o dispositivos móviles mediante iniciativas bring your own device (BYOD), desde cualquier lugar. Realiza este método sin necesidad de que el departamento de TI gestione cada dispositivo individual.
Modernización de aplicaciones

Muchas organizaciones dependen de aplicaciones heredadas existentes además de aplicaciones nativas de la nube. En lugar de costosas reescrituras, la virtualización de aplicaciones preserva el software antiguo ejecutándolo en un entorno aislado junto a las aplicaciones más nuevas. Este enfoque respalda las iniciativas de modernización de aplicaciones.
DevOps y pruebas

DevOps y otros equipos pueden lanzar entornos de aplicaciones virtualizadas que abarcan diferentes sistemas operativos y configuraciones sin necesidad de hardware subyacente. Este enfoque acelera los ciclos de pruebas y reduce los problemas relacionados con el entorno a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo, además de ayudar a los equipos a ofrecer aplicaciones más rápidamente para mejorar la experiencia de los usuarios.
Entrega de software como servicio (SaaS)

La mayoría de las aplicaciones SaaS se basan en la virtualización para alojar y entregar software a través de Internet a cualquier dispositivo. Las organizaciones actuales utilizan la virtualización de aplicaciones junto con las herramientas SaaS para ampliar el acceso a aplicaciones que aún no son nativas de la nube. Este enfoque facilita mover hacia modelos de entrega en la nube compatibles con proveedores como Amazon Web Services (AWS), IBM Cloud, Microsoft Azure y Google Cloud.

Soluciones de virtualización de aplicaciones

Las organizaciones adoptan la virtualización de aplicaciones a través de una serie de plataformas de software y herramientas. Por lo general, eligen una solución basada en la infraestructura existente, los requisitos de seguridad y las demandas de escalabilidad de su implementación.

Entre las soluciones más habituales se encuentran Citrix Virtual Apps and Desktops, que permite la distribución centralizada de aplicaciones en distintos dispositivos, y Microsoft App-V, una herramienta de empaquetado y distribución basada en Windows. Plataformas más amplias, como IBM Fusion y VMware, admiten la virtualización de aplicaciones como parte de estrategias más amplias de nube híbrida y modernización de aplicaciones .

Autores

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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Notas a pie de página

1 Application Virtualization Market (2024–2030). Grand View Research. 2024