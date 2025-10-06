¿Qué es un escritorio virtual?

Crear y configurar escritorios virtuales que puedan admitir varias estaciones de trabajo de usuario es complicado, y normalmente requiere un software escrito e instalado por un cliente de terceros. El escritorio virtual se puede personalizar o construir de acuerdo con las necesidades y especificaciones particulares de la empresa.

Un escritorio virtual es una pieza de infraestructura personalizada, generada por varios proveedores de escritorios virtuales. Algunos de los creadores más populares de escritorios virtuales son Citrix (y su producto de soluciones VDI), Microsoft (Azure) y VMware (Horizon).

Independientemente del propietario, los pasos necesarios para crear una infraestructura de escritorio virtual son más o menos similares. En primer lugar, el proveedor de escritorios virtuales crea una máquina virtual para alojarla en las instalaciones o en entornos de computación en la nube mediante el uso de un software de virtualización de escritorios que, básicamente, clona el hardware de la empresa.

Cuando se instala un escritorio virtual in situ, se crea un software conocido como hipervisor para gestionar el proceso en tiempo real de permitir que varios usuarios accedan simultáneamente al escritorio virtual. Si se instala un escritorio virtual en entornos de nube, el hipervisor y toda la infraestructura se recrean en la nube, donde se puede acceder completamente a la máquina virtual.

Los recursos informáticos se gobiernan y asignan mediante el hipervisor o la nube pública, dependiendo de si el escritorio virtual se opera en las instalaciones o a través de una cuenta de nube pública (como FreeBSD, Linux o Microsoft Windows 10).