¿Qué es un escritorio virtual?

Un escritorio virtual es una estación de trabajo existente en forma virtual que está separada de los dispositivos físicos que la utilizan. El escritorio virtual proporciona una vista preconfigurada de los sistemas operativos y las aplicaciones a las que se puede acceder en diferentes dispositivos en línea a través de conexiones WiFi.
El principal atractivo de un escritorio virtual es que se puede acceder a él de forma remota desde cualquier dispositivo de punto final que utilice un usuario. Así, a lo largo de una jornada laboral, el mismo usuario final podría comprobar su escritorio virtual en un portátil, tablet, ordenador o smartphone, y cada vez, la experiencia del usuario sería idéntica a la que aparece en el servidor físico de Windows y ofrecería una compatibilidad completa en todas las plataformas.
Esa experiencia no solo está alineada con una variedad de plataformas; en muchos casos, un escritorio virtual puede optimizar la experiencia del usuario en comparación con una estación de trabajo física, ya que el entorno de escritorio virtual puede acceder al almacenamiento adicional y a otros recursos según sea necesario.
Aunque originalmente se limitaba a poder atender solo una estación de trabajo, la tecnología de escritorio virtual ha avanzado para permitir que varios usuarios operen áreas de trabajo en un sistema compartido.
Crear y configurar escritorios virtuales que puedan admitir varias estaciones de trabajo de usuario es complicado, y normalmente requiere un software escrito e instalado por un cliente de terceros. El escritorio virtual se puede personalizar o construir de acuerdo con las necesidades y especificaciones particulares de la empresa.
Un escritorio virtual es una pieza de infraestructura personalizada, generada por varios proveedores de escritorios virtuales. Algunos de los creadores más populares de escritorios virtuales son Citrix (y su producto de soluciones VDI), Microsoft (Azure) y VMware (Horizon).
Independientemente del propietario, los pasos necesarios para crear una infraestructura de escritorio virtual son más o menos similares. En primer lugar, el proveedor de escritorios virtuales crea una máquina virtual para alojarla en las instalaciones o en entornos de computación en la nube mediante el uso de un software de virtualización de escritorios que, básicamente, clona el hardware de la empresa.
Cuando se instala un escritorio virtual in situ, se crea un software conocido como hipervisor para gestionar el proceso en tiempo real de permitir que varios usuarios accedan simultáneamente al escritorio virtual. Si se instala un escritorio virtual en entornos de nube, el hipervisor y toda la infraestructura se recrean en la nube, donde se puede acceder completamente a la máquina virtual.
Los recursos informáticos se gobiernan y asignan mediante el hipervisor o la nube pública, dependiendo de si el escritorio virtual se opera en las instalaciones o a través de una cuenta de nube pública (como FreeBSD, Linux o Microsoft Windows 10).
Los escritorios virtuales se clasifican en una de dos categorías, según si están diseñados o no para retener información de forma continua: escritorios persistentes o escritorios no persistentes.
Un escritorio persistente ofrece una experiencia más personalizada ya que el usuario puede personalizarlo con sus propios datos y aplicaciones y sus propias imágenes visuales. Los escritorios virtuales no persistentes tienen un estilo más genérico y presentan una imagen de escritorio consistente.
Desde una perspectiva administrativa, los escritorios persistentes y los escritorios no persistentes difieren en la forma en que deben manejarse. Los escritorios persistentes requieren más almacenamiento debido a la cantidad de personalización y datos asociados que deben almacenarse para que el usuario tenga una experiencia personalizada cada vez que accede al escritorio virtual.
Y dado que un escritorio virtual persistente está destinado a utilizarse a lo largo del tiempo, los administradores también deben participar en la realización de actualizaciones de software periódicas para esos escritorios persistentes y determinar cómo gestionar el almacenamiento agregado de cargas de trabajo guardadas.
Por razones prácticas, en muchos casos prácticos, los escritorios no persistentes suelen considerarse la opción más atractiva para las organizaciones.
Las principales ventajas que ofrecen los escritorios virtuales son una mayor comodidad y una mayor utilidad. La capacidad de acceder a un escritorio perfectamente idealizado desde cualquier ubicación en línea a través de cualquier dispositivo estándar es inestimable, tanto para los vendedores que operan en el campo como para cualquier persona que necesite realizar trabajo remoto en ubicaciones alternativas.
Este grupo podría incluir mano de obra temporal dedicada a trabajos estacionales. Estos trabajadores a menudo pueden traer y utilizar sus propios dispositivos para acceder al escritorio virtual, lo que puede ayudar a respaldar los presupuestos de TI reduciendo los costes de los equipos. Del mismo modo, se pueden lograr ahorros significativos si se utilizan ordenadores antiguos como terminales de escritorios virtuales.
Otra ventaja principal es que los escritorios remotos suelen estar mejor equipados que los escritorios físicos, ya que los escritorios virtuales pueden recurrir a recursos en línea que los escritorios físicos no pueden. Además, dado que los datos de los escritorios virtuales se almacenan en el centro de datos en lugar de en máquinas físicas, es posible lograr un mayor control de la seguridad de los datos.
La infraestructura de escritorio virtual (VDI) es un tipo de virtualización de escritorio, mientras que un escritorio virtual es un término general que cubre cualquier tecnología que separa el escritorio y el hardware. Uno de los principales beneficios de la infraestructura de escritorio virtual (VDI) son las mejoras de software gráfico que permiten que los gráficos grandes y de gran tamaño (como mapas) se muestren en un formato más accesible (a través de una pantalla virtual gigante) al expandir la pantalla de visualización.
Esto se consigue de dos maneras:
Integrando escritorios virtuales conmutables que funcionan de forma similar a hacer clic entre varias vistas en un escritorio de Windows.
Ampliando realmente el tamaño de pantalla más allá de las dimensiones de cualquier dispositivo que se esté utilizando y proporcionando un medio de desplazamiento por el gráfico para que el usuario pueda navegar por todo el escritorio virtual.
Las aplicaciones "Streamer" están diseñadas para mostrar escritorios virtuales y otros contenidos en una perspectiva amplia y amplia. Algunas de estas aplicaciones incluso contienen interfaces diseñadas expresamente para mostrar ciertas pantallas visuales. Por ejemplo, una de estas aplicaciones (enlace externo a ibm.com) proporciona una interfaz con forma de interior de un cine para mostrar contenido de streaming de proveedores como Netflix.
Los escritorios virtuales también se utilizan para mejorar la experiencia de juego inmersiva y admitir el uso de auriculares para juegos como Oculus Rift, Pico y HTC Vive. Además de dar vida a increíbles entornos virtuales, los escritorios virtuales ayudan a mantener una baja latencia durante el juego, garantizando así un juego de alto rendimiento.
Los escritorios virtuales pueden proporcionar la potencia informática adicional necesaria para ejecutar juegos PCVR (Realidad Virtual PC) y SteamVR (que permite a los usuarios gestionar múltiples partes de la experiencia de juego VR) con suficiente potencia de procesamiento para operar hardware como placas gráficas Nvidia y routers AX Wi-Fi.
Un hipervisor es un software especialmente diseñado para ayudar en el proceso de virtualización de escritorios actuando como un tipo de gestor de recursos automatizado. El hipervisor asigna recursos a cada escritorio virtual según sus necesidades actuales. El hipervisor sirve como puente entre el hardware físico y el hardware clonado de las máquinas virtuales y, por lo tanto, es el componente que permite la virtualización de escritorios.
La infraestructura de escritorio virtual (VDI) es la creación y gestión de entornos de escritorio y aplicaciones que permiten a los empleados trabajar y acceder a aplicaciones y servicios fuera de la oficina, en la oficina o desde una ubicación remota. La VDI es un tipo de escritorio virtual, ya que la virtualización de escritorios es un término general que abarca cualquier tecnología que separe el escritorio del hardware.
Desktop as a service (DaaS) es una versión de VDI que requiere menos computación y describe una situación en la que un proveedor de servicios aloja cargas de trabajo de escritorio virtual en la nube a través del backend de la implementación de VDI. Si bien DaaS ofrece muchos de los mismos atributos que VDI (como seguridad mejorada y la capacidad de trabajar de forma remota), los precios de DaaS son más competitivos que VDI, ya que DaaS requiere menos inversión inicial en infraestructura.
