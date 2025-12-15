¿Qué es la observabilidad empresarial?

Las empresas modernas y sus redes informáticas son complejas e implican flujos de tráfico dinámicos, arquitecturas distribuidas, aplicaciones nativas de la nube y equipos empresariales dispersos geográficamente.

La observabilidad surgió como una disciplina formal para ayudar a las organizaciones a obtener más conocimiento sobre sus sistemas de TI intrincados. La observabilidad empresarial aplica los principios y las prácticas de la observabilidad de TI a la empresa en general, con el objetivo de garantizar que los recursos de TI, las estrategias de operaciones y las prioridades de los equipos trabajen en pro de los objetivos empresariales generales.

El término “observabilidad” proviene de la teoría del control, una teoría de ingeniería que se ocupa de automatizar el control de sistemas dinámicos (por ejemplo, regular el flujo de agua a través de una tubería basándose en el feedback de un sistema de control de flujo).

En IT, la observabilidad ofrece una visibilidad profunda de las pilas tecnológicas modernas y distribuidas para la identificación y resolución automatizadas de problemas en tiempo real. Cuanto más observable sea un sistema, con mayor rapidez y precisión podrán los equipos informáticos determinar la causa subyacente de los problemas de rendimiento de la red y las aplicaciones, a menudo sin necesidad de pruebas o codificación adicionales.

Los conocimientos de observabilidad ayudan a las organizaciones a tomar decisiones informadas, anticiparse a las necesidades futuras, asignar recursos de manera más eficiente y fortalecer las defensas de ciberseguridad. Permiten a las empresas adaptarse a las cambiantes demandas de la red y gestionar con confianza su infraestructura digital, incluso a medida que evolucionan las condiciones.

La observabilidad empresarial lleva los enfoques de observabilidad un paso más allá. Mientras que la observabilidad tradicional se ocupa principalmente de la capa técnica, la observabilidad empresarial integra señales técnicas con métricas empresariales en tiempo real, como ingresos, conversiones, abandono y experiencia del cliente. Permite a los líderes y los equipos empresariales determinar si los sistemas de TI funcionan de manera óptima y comprender cómo el estado del sistema de TI afecta los resultados comerciales principales.