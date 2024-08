Ein Anwendungsserver, der Informationen über Ihr IMS and Db2 for z/OS in einer einzigen, intuitiven, grafischen Weboberfläche zusammenführt. Dieses Interface wird auf einem Client verwendet, um eine Verbindung zu verschiedenen Diensten auf z/OS herzustellen. Es kann Ihre Analyse Ihrer z/OS-Umgebung beschleunigen und den Bedarf an fortgeschrittenen Mainframe-Kenntnissen verringern.