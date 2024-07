Steuern Sie den Status von CICS-Ressourcen in mehreren CICS-Regionen mit dem Dienstprogramm für Batch-Anfragen, das als Teil eines Standard-Batch-Auftrags ausgeführt wird. Durch die Verwendung von CICS Batch Application Control in aufeinanderfolgenden Batch-Jobs und die Planung mehrerer Batch-Jobs während des Arbeitstages können Sie die Art und Weise optimieren, wie Ressourcen in Ihrer spezifischen Umgebung verwaltet werden.