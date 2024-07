IBM® IMS Database Solution Pack for z/OS® enthält eine Reihe integrierter Tools, mit denen Ihr Unternehmen IMS voll funktionsfähige Datenbanken verwalten kann, einschließlich High Availability Large Databases (HALDBs) in einer Lösung. Es bietet Funktionen, mit denen Sie sicherstellen können, dass Ihre Datenbanken optimiert und betriebsbereit sind, und unterstützt die Verfügbarkeit rund um die Uhr. Das Lösungspaket trägt dazu bei, die betriebliche Komplexität zu verringern und die Auswirkungen der Datenbankreorganisation auf Ihre Systemressourcen zu reduzieren. Es lässt sich in IBM Tools Base Autonomics Director for z/OS integrieren, um Sie bei der Aufrechterhaltung der Leistung von IMS-Datenbanken zu unterstützen, und in IBM Management Console for IMS und Db2®, um eine Webschnittstelle für Datenbankadministratoraufgaben bereitzustellen.