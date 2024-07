IBM® IMS Transaction Manager Solution Pack for z/OS® enthält eine Reihe von Tools, mit denen Sie Ihren IMS Transaction Manager in einer z/OS-basierten Umgebung verwalten und überwachen können. Sie können Änderungen an Anwendungsressourcen verbessern, die Verwaltung von Workloads verbessern, Nachrichtenwarteschlangen verwalten und vieles mehr.