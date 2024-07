IBM® IMS Fast Path Solution Pack for z/OS® bietet umfangreiche und benutzerfreundliche Dienstprogramme, die Datenbankadministratoren (DBAs) bei der Analyse, Wartung und Optimierung von IMS-Fast-Path-Datenbanken unterstützen, einschließlich Funktionen, die zur Verbesserung der Systemverfügbarkeit beitragen. Mehrere IMS-Tools – darunter IMS High Performance Image Copy, IMS Library Integrity Utilities, IMS HP Fast Path Utilities und IMS DB Repair Facility – sind in eine einzige konsolidierte Lösung für die Verwaltung von IMS Fast Path Datenbanken integriert. Der Autonomics Director trägt dazu bei, die Gesundheit, Leistung und Wiederherstellbarkeit von Datenbanken beizubehalten. Die Integration mit IBM Management Console for IMS und Db2® for z/OS bietet eine Weboberfläche für Datenbankadministratoraufgaben.