IBM® IMS Database Utility Solution for z/OS® ermöglicht es Ihnen, IMS Full-Function und High Availability Large Databases (HALDBs) neu zu organisieren. Es integriert verschiedene IMS-Dienstprogramme und bietet Funktionen, mit denen Datenbanken auf dem neuesten Stand und betriebsbereit gehalten werden können. Dieses Lösungspaket trägt dazu bei, die betriebliche Komplexität und die Auswirkungen der Datenbankreorganisation auf die Systemressourcen zu reduzieren. Die Integration mit IBM Management Console for IMS and Db2® for z/OS bietet eine Weboberfläche für Datenbankadministratoraufgaben.