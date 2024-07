Richten Sie einen Mechanismus ein, über den autorisierte Benutzer Änderungen, die von Endbenutzern eingereicht werden, annehmen oder ablehnen können, bevor sie Teil einer Anwendungsdefinition werden. So kann sichergestellt werden, dass nur genehmigte Änderungen an sensible Umgebungen weitergegeben werden, um unkontrollierte Änderungen zu verhindern. Lösen Sie Teamkonflikte, um mehrfache Änderungsversuche an denselben Datenbankobjekten zu verhindern. So sparen Sie Zeit und Ressourcen und vermeiden Fehler in der Anwendungspipeline.