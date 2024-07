Verarbeiten Sie mehrere Transaktionen in einem Schritt, ohne dass Änderungen am IMS-Code, an den Steuerblöcken, Bibliotheken oder Anwendungs-Lademodulen erforderlich sind. Flexible Anwendungstestzeiträume erleichtern sowohl in Test- als auch in Produktionsumgebungen die Planung und Durchführung der Tests von Anwendungsprogrammen in einem stabileren Online-System.