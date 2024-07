IMS Recovery Solution Pack for z/OS

IBM IMS Recovery Solution Pack für z/OS ist eine Software-Suite, mit der sich die betriebliche Komplexität und die Auswirkungen der Sicherung und Wiederherstellung von Datenbanken auf die Systemressourcen reduzieren lassen. Sie kombiniert eine Reihe von IBM Produkten, die ein gleichzeitiges Backup und die Wiederherstellung mehrerer Datensätze und Fast Path-Bereiche (in Umgebungen mit und ohne Parallel Sysplex) ermöglichen. IBM IMS Recovery Solution Pack for z/OS umfasst: IMS Database Recovery Facility for z/OS; IMS High Performance Change Accumulation for z/OS; IMS Index Builder for z/OS und IMS High Performance Image Copy for z/OS.