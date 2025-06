Was ist ein intelligentes Büro?

Es gibt zwei wichtige Trends, die Führungskräfte in Unternehmen motivieren, intelligente Bürotechnologien einzuführen:

Der Aufstieg intelligenter Technologien: Intelligente Technologien sind das Ergebnis mehrerer technologischer Fortschritte: der Kommerzialisierung des Internets in den 1990er Jahren, dem Aufkommen „intelligenter“ Gegenstände wie Smart TVs, die mit dem Internet verbunden werden können, in den 2000er Jahren, dem Ausbau der mobilen Netzabdeckung und der Entwicklung der Datenanalyse.1 Heutzutage werden intelligente Technologien, die mit Datenerfassungsfunktionen und Konnektivität ausgestattet sind, zunehmend eingesetzt, um die Nachhaltigkeit und die Nutzererfahrung in einer Vielzahl von Umgebungen wie Städten, Bauernhöfen und Haushalten zu verbessern. Büroumgebungen bilden hierbei keine Ausnahme. Der globale Markt für intelligente Büros wird Prognosen zufolge bis 2032 ein Volumen von 122,6 Milliarden US-Dollar erreichen.2

Zunahme von Remote- und Hybrid-Arbeit: Der sprunghafte Anstieg der Remote-Arbeit während der COVID-19-Pandemie (und die damit verbundene Zunahme von hybriden Arbeitsplätzen) hat dazu geführt, dass die Belegschaften stärker als je zuvor auf verschiedene Standorte verteilt sind. Dadurch steigt die Nachfrage nach intelligenten Bürotechnologien, um die Zusammenarbeit zwischen Remote-Mitarbeitern und ihren Teamkollegen im Büro zu erleichtern.