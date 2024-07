Was ist eine Smart City?

Welches Stadtgebiet als Smart City gilt und welche Städte die „intelligentesten“ sind, hängt von der jeweiligen Quelle ab, die Sie zu Rate ziehen. Städte in Europa, Nord- und Südamerika und Asien streiten sich regelmäßig um die Position in verschiedenen Rankings. Klar ist jedoch, dass lokale Regierungen auf der ganzen Welt eine Vielzahl von Smart-City-Lösungen einsetzen – von berühmten Zentren des globalen Handels wie New York City und Singapur bis hin zu regionalen Wirtschaftszentren wie Chattanooga, Tennessee und der Provinz Zhejiang, China.

In Zhejiang, wie auch an vielen anderen Orten in China, werden Ladestationen für Elektrofahrzeuge allgegenwärtig. Berichten zufolge gibt es in der Provinz mehr als eine Million Ladestationen. In Chattanooga gehört zu den Smart-City-Projekten eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen zur Überwachung der Luftqualität durch Sensornetzwerke. Das Projekt unterstützt Initiativen zur Verbesserung der Luftqualität in der Stadt und liefert wertvolle Informationen für medizinische Fachkräfte.

Aber Innovationen für Smart Citys finden nicht in einem Vakuum statt. Stadtplaner, gemeinnützige Organisationen und Unternehmen kommen regelmäßig zusammen, um Ideen und Lösungen auf Veranstaltungen wie dem Smart City Expo World Congress in Barcelona zu präsentieren, dessen erklärtes Ziel es ist, „urbane Innovationen auf der ganzen Welt zu kollektivieren“.