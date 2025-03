Was ist ein Resilient Distributed Dataset (RDD)?

Viele Datenverarbeitungs-Frameworks – und insbesondere MapReduce – müssen mehrere Lese- oder Schreibvorgänge von externen Speichersystemen durchführen, was ihre Leistung verlangsamt.



RDD hilft Apache Spark, dieses Problem zu lösen. RDD reduziert die Festplatten-I/O, indem es eine In-Memory-Berechnung nutzt, die Zwischenergebnisse aus iterativen Vorgängen in einem Arbeitsspeicher (RAM) speichert. Die Verwendung von In-Memory-Berechnungen und -Speicherung kann einen schnelleren Zugriff und eine Verarbeitung nahezu in Echtzeit unterstützen.

RDDs können ebenfalls dazu beitragen, die Trainingszeit für Algorithmen des maschinellen Lernens sowie die Verarbeitung umfangreicher Big-Data-Analysen zu verkürzen. Der Einsatz von In-Memory-Berechnungen kann die für den Zugriff auf den Datenspeicher benötigte Zeit reduzieren.