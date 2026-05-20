Was ist Leistungsoptimierung?

Unter Leistungsoptimierung versteht man die Optimierung von IT-Systemen, damit diese die Benchmarks für Geschwindigkeit und Effizienz erfüllen.

Leistungsoptimierung entspricht nicht nur einer einzelnen Aktion, sondern einer DevOps- und Shift-Left-Methode, die es Unternehmen ermöglicht, die Leistung in jedem Schritt des Softwareentwicklungszyklus (SDLC) zu verfolgen und zu optimieren. Ihr Ziel ist es, sicherzustellen, dass Systeme Leistung und Metriken für Kriterien wie Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit, Effizienz und Reaktionszeit erfüllen.

Für die Leistungsoptimierung zuständige Teams ermitteln zunächst die Grundleistung des Systems durch Stresstests. Anschließend nutzen sie diese Ausgangslage, um Netzwerkprobleme und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Sobald die Benchmarks festgelegt sind, können die Techniker mit der Neukonfiguration des Netzwerks beginnen, Korrekturen vornehmen und das Netzwerk kontinuierlich auf Leistungsprobleme und zukünftige Kapazitätsplanung überwachen.

Observability ist die Grundlage der Leistungsoptimierung. Observability-Tools erfassen die Rohdaten (Logs, Metriken und Traces), die die Systemleistung beschreiben, und die zuständigen Teams nutzen dieselben Daten, um die Auswirkungen ihrer Korrekturen zu verfolgen. Techniker für Leistungsoptimierung nutzen außerdem verschiedene andere Tools für das Application Performance Management und die Überwachung von Anwendungen, Stresstests, Browser-Audits und Benchmarks, um ein möglichst eindeutiges Bild ihrer Systeme zu erhalten.