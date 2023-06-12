Was ist Garbage Collection in Java?

Es gibt zwei Haupttypen von Garbage Collection-Algorithmen in Java: Full Garbage Collection und Incremental Garbage Collection.

Full oder Major Garbage Collection

Bei der Full Garbage Collection durchsucht ein Garbage Collector (ein Teil des Laufzeitsystems einer Programmiersprache) den gesamten Speicher, der von einem Programm verwendet wird. Alle Objekte, die nicht mehr vom Programm verwendet werden kompiliert. Diese Objekte werden dann als Garbage markiert und können aus dem Speicher entfernt werden.

Die Full Garbage Collection wird in der Regel vom Laufzeitsystem einer Programmiersprache durchgeführt, die automatische Speicherverwaltung verwendet, wie z. B. Java oder Python. Während des Prozesses unterbricht der Garbage Collector für seine Suche die Programmausführung, was zu einer vorübergehenden Verlangsamung der Programmleistung führen kann.

Eine Full Garbage Collection wird üblicherweise ausgelöst, wenn der von einem Programm belegte Speicherplatz einen bestimmten Schwellenwert erreicht oder wenn das Programm einen neuen Speicherblock anfordert und nicht mehr genügend freier Speicher verfügbar ist. Das Ziel ist Speicher, der vom Programm nicht benötigt wird, wieder freizugeben, damit er von anderen Teilen des Programms oder von anderen Programmen, die auf demselben Rechner laufen, genutzt werden kann.



Incremental oder Minor Garbage Collection

Bei der Incremental Garbage Collection handelt es sich um eine Speicherverwaltungstechnik, die von Programmiersprachen und Laufzeitumgebungen verwendet wird, um Speicher, der von einem Programm nicht mehr benötigt wird, automatisch zurückzugewinnen. Hierzu werden nicht verwendete Objekte im Speicher identifiziert und der von ihnen belegte Speicher wird freigegeben, damit er von anderen Teilen des Programms wiederverwendet werden kann.

Der Garbage Collector durchsucht den Speicher des Programms regelmäßig nach nicht erreichbaren Objekten im Heap-Speicher der jungen Generation. Anstatt die Ausführung des Programms während dieses Scanvorgangs anzuhalten, unterteilt der Garbage Collector den Scanvorgang in kleine, überschaubare Teile. Bei jeder Erhöhung durchsucht der Garbage Collector einen Teil des Programmspeichers, identifiziert alle Objekte, die nicht benötigt werden, und markiert sie als zur Wiederverwendung verfügbar.



Dadurch kann der Garbage Collector den Speicher in kleinen Teilen zurückfordern, ohne die Ausführung des Programms für längere Zeit zu unterbrechen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Programm reaktionsschnell bleibt und keine erheblichen Pausen oder Verzögerungen entstehen.



Diese Art der Garbage Collection kann jedoch weniger effizient sein als andere, z. B. Mark-and-Sweep oder Generational Garbage Collection, da sie häufigere Scans des Programmspeichers erfordert. Darüber hinaus kann sie einen gewissen Overhead bei der Programmausführung verursachen, da der Garbage Collector zwischen den einzelnen Teilen Statusinformationen pflegen muss.

