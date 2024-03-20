Was sind Standortinformationen?

Unter Standortinformationen versteht man die Methode zur Gewinnung von Erkenntnissen aus Geodaten. Diese Erkenntnisse helfen dabei, Muster zu erkennen, Vorhersagen zu treffen und ein Verständnis für standortspezifische Fragen in Echtzeit zu erhalten.
Standortinformationen werden häufig mit Karten, Diagrammen, Statistiken und Kartogrammen visualisiert. Der zusätzliche räumliche Kontext, den diese Visualisierungen von Standortinformationen bieten, kann Unternehmen, Privatpersonen und Regierungen helfen, Fragen wie die folgenden zu beantworten:
Business Intelligence (BI) ist eine Software, die Daten aufnimmt und sie benutzerfreundlich darstellt, um Unternehmen dabei zu helfen, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen und bessere Entscheidungen zu treffen. Damit können Unternehmen Fragen in einfacher Sprache stellen und erhalten verständliche Antworten, die sich auf die Produktion, Lieferketten, Kunden oder Markttrends beziehen.
BI-Tools stellen eine Verbindung zu einer Vielzahl von Daten her, z. B. zu historischen und aktuellen sowie externen und internen Daten. Bei einigen dieser Daten kann es sich um Geodaten handeln, die zur Gewinnung von Standortinformationen und zur Beantwortung von Fragen in Bezug auf das „Wo?“ verwendet werden. Software für Standortinformationen, die räumliche Analysen verwendet, ist oft eine Erweiterung oder Integration in bestehende Funktionen für das Business Intelligence Mapping.
Geodaten beschreiben Objekte, Ereignisse oder andere Merkmale auf oder in der Nähe der Erdoberfläche zu einem bestimmten Punkt oder Zeitraum. Genauer gesagt, kombinieren Geodaten Standortinformationen (Koordinaten) und Attributinformationen (Merkmale des Objekts, Ereignisses oder Phänomens) mit zeitlichen Informationen (die Zeit oder Lebensdauer, zu welcher der Standort und die Attribute existieren). Wenn zum Beispiel jemand auf seinem Smartphone nach einem „Brunch-Restaurant in der Nähe“ sucht, verlässt er sich auf Geodaten, um eine Antwort zu erhalten.
Geodatensätze sind umfangreich und können demografische Informationen aus Volkszählungen sowie aus technologischen Datenquellen wie Satelliten, LiDAR, Mobiltelefonen und mehr enthalten. Geodatensätze haben zwei Hauptdatentypen: Vektor- und Rasterdaten. Rasterdaten bestehen aus Gittern oder Pixelzellen mit räumlichen Informationen, die mit jeder Zelle verknüpft sind, z. B. Höhe oder Temperatur. Vektordaten sind die Repräsentation eines räumlichen Elements durch seine X- und Y-Koordinaten.
Standortinformationen stammen von verschiedenen Technologien wie Satelliten, Drohnen, LiDAR und Sensoren, die durch das Internet der Dinge (IoT) unterstützt werden. Der starke Anstieg der Zahl der IoT-gesteuerten intelligenten Geräte in den letzten Jahren zu einer riesigen Menge an relevanten geografischen Daten geführt, die für Standortinformationen genutzt werden können. Immer häufiger werden Integrationen mit künstlicher Intelligenz (KI) und skalierbaren Foundation Models – Modelle des maschinellen Lernens (ML), die anhand umfangreicher Datensätze trainiert wurden – eingesetzt, um die Analyse dieser großen Datenmengen zu unterstützen.
Das Herzstück der Tools für Standortinformationen sind jedoch geografische Informationssysteme (GIS). Dabei handelt es sich um Computersysteme, die Geodaten erfassen, speichern, analysieren, visualisieren und verwalten. Mit GIS können Benutzer interaktive Abfragen erstellen, räumliche Informationen analysieren, Daten bearbeiten, Karten integrieren und Ergebnisse darstellen. Ohne GIS-Technologie werden Geodatensätze und ihre Erkenntnisse aufgrund ihres Umfangs und ihrer Komplexität leicht übersehen. GIS stellen diese Daten in verständlichen Formaten mit erkennbaren Mustern dar.
Unternehmen aller Branchen nutzen auf GIS basierende Karten, Dashboards, Anwendungen und Analysen, um das Ressourcenmanagement, das Asset-Management, Bewertungen der Umweltauswirkungen, das Lieferkettenmanagement und andere Bereiche zu verbessern. Esri ist branchenführend in der Entwicklung von GIS-Software und verantwortlich für die Entwicklung vieler der heute verwendeten GIS-Methoden und -Technologien, wie z. B. ArcGIS.
Einige der kritischsten aktuellen Herausforderungen hängen mit Standortinformationen zusammen: die Auswirkungen des Klimawandels, geopolitischer Konflikte, globaler Pandemien und anderer Ereignisse. Standortbezogene Erkenntnisse aus Geodaten sind entscheidend, um diese Herausforderungen besser zu verstehen und zu bewältigen.
Aus geschäftlicher Sicht können Standortinformationen in dreifacher Hinsicht einen Wettbewerbsvorteil bieten:
Durch die Analyse von Standortdaten erhält man ein besseres Verständnis von Prozessen, Menschen und Ergebnissen und kann so die Unternehmensstrategie besser steuern.
Standortdaten können in Echtzeit erfasst und aktualisiert werden, sodass Entscheidungsträger in Unternehmen die aktuellsten Informationen erhalten.
Die Kombination von Standortdaten mit herkömmlichen Geschäftsdaten bietet eine ganzheitliche Sicht auf betriebliche Abläufe. Und dies kann bei der Beseitigung von Informations- und Prozesssilos helfen.
Standortdaten kommen in allen Branchen zum Einsatz, z. B. im Gesundheitswesen, im Immobiliensektor, bei Finanzdienstleistungen, in der Landwirtschaft und bei Versorgungsunternehmen. Hier sind nur einige Anwendungsfälle aus der Praxis:
Es gibt mehrere Anwendungsfälle für Standortinformationen im Lieferkettenmanagement. Zum Beispiel bei der Optimierung der Routenplanung und des Personalbestands. Mithilfe von Standortdaten können Unternehmen ihre Flotten optimieren und die Effizienz ihrer Fahrer steigern. Darüber hinaus können Einzelhändler mithilfe von Netzwerkoptimierung und Standortauswahl entscheiden, wo sie neue Lagerhäuser errichten, die näher am Kunden sind, um die Lieferzeiten zu verkürzen.
Wenn Standortanalysen in Software für das Customer Relationship Management (CRM) integriert werden, können sie dabei helfen, Muster im Kundenverhalten aufzudecken, um Marketingkampagnen, Segmentierungsstrategien und die Customer Experience zu verbessern. So können Marketingexperten beispielsweise die Preisgestaltung und die Werbebotschaften auf der Grundlage des Standorts eines Kunden anpassen.
Die Auswertung von Klimadaten und Erkenntnissen über das Wachstum der Vegetation mithilfe von Standortinformationen kann Versorgungsunternehmen dabei helfen, Betriebsunterbrechungen durch Schäden an Assets und Infrastruktur zu vermeiden. Dieselben Daten können auch dabei helfen, Energieverbrauchsmuster zu erkennen, um Energieprognosen zu erstellen und proaktive Entscheidungen zu treffen, die helfen, Ausfälle zu vermeiden.
Die Analyse von Geodaten in Echtzeit kann den intelligenten Verkehr in Städten fördern. Standortinformationen nutzen Verkehrsdaten, um den Verkehrsfluss zu verbessern, Staus zu verringern und Emissionen zu reduzieren. Standortinformationen sind auch die Grundlage für Apps, die in Echtzeit Informationen über die Ankunft von öffentlichen Verkehrsmitteln und Wartungsunterbrechungen anzeigen.
Im Bereich des Smart Farming (auch Landwirtschaft 4.0 genannt) gibt es mehrere Anwendungsfälle für Standortinformationen. Zum Beispiel können Feuchtigkeitsdaten von Bodensensoren mit Wetterdaten kombiniert werden, um intelligente Bewässerungsempfehlungen zu geben und eine effiziente Wassernutzung zu fördern. Standortdaten von Sensoren, die an Nutztieren angebracht sind, können die Aktivitäten verfolgen und Erkenntnisse über Verhalten und Landnutzung bereitstellen.
Standortinformationen ermöglichen die Überwachung von Unwettern, Überschwemmungen und Luftqualität. Meteorologen nutzen beispielsweise Standortinformationen, um den Verlauf von Tornados aufzuzeichnen, die sich auf ein bestimmtes Gebiet zubewegen. In ähnlicher Weise können Standortinformationen Notfallteams dabei helfen, den Verlauf und die Ausbreitung von Waldbränden anhand von Satelliten-, Volkszählungs- und Winddaten genau vorherzusagen und zu verfolgen.
Unternehmen in diesem Sektor können Standortinformationen für die Netzwerkplanung und -gestaltung, die Identifizierung von Grenzen und die Erschließung neuer Kundenmärkte nutzen. So können sie zum Beispiel kostspielige Fehler wie die Installation von Mobilfunkmasten an suboptimalen Standorten vermeiden und stattdessen Standorte in der Nähe der Kunden in einem bestimmten Versorgungsgebiet ausfindig machen.
Faktoren, die für den Klimawandel relevant sind, wie z. B. Kohlenstoffemissionen, der Zustand von Korallenriffen, die Meerestemperaturen und der Meeresspiegel, Wälder und vieles mehr, können mithilfe von Standortinformationen überwacht und analysiert werden. GIS-Technologie kann Risiken visualisieren und Entscheidungen zur Eindämmung des Klimawandels erleichtern. Darüber hinaus kann die Fähigkeit, Wetterbedingungen, Klimarisiken und andere standortbezogene Elemente zu identifizieren und vorherzusagen, den Entwicklern von erneuerbaren Energien helfen, den besten Standort für Infrastrukturen wie Windturbinen und Solaranlagen zu bestimmen.
