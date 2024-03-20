Was sind Standortinformationen?

Standortinformationen stammen von verschiedenen Technologien wie Satelliten, Drohnen, LiDAR und Sensoren, die durch das Internet der Dinge (IoT) unterstützt werden. Der starke Anstieg der Zahl der IoT-gesteuerten intelligenten Geräte in den letzten Jahren zu einer riesigen Menge an relevanten geografischen Daten geführt, die für Standortinformationen genutzt werden können. Immer häufiger werden Integrationen mit künstlicher Intelligenz (KI) und skalierbaren Foundation Models – Modelle des maschinellen Lernens (ML), die anhand umfangreicher Datensätze trainiert wurden – eingesetzt, um die Analyse dieser großen Datenmengen zu unterstützen.

Das Herzstück der Tools für Standortinformationen sind jedoch geografische Informationssysteme (GIS). Dabei handelt es sich um Computersysteme, die Geodaten erfassen, speichern, analysieren, visualisieren und verwalten. Mit GIS können Benutzer interaktive Abfragen erstellen, räumliche Informationen analysieren, Daten bearbeiten, Karten integrieren und Ergebnisse darstellen. Ohne GIS-Technologie werden Geodatensätze und ihre Erkenntnisse aufgrund ihres Umfangs und ihrer Komplexität leicht übersehen. GIS stellen diese Daten in verständlichen Formaten mit erkennbaren Mustern dar.

Unternehmen aller Branchen nutzen auf GIS basierende Karten, Dashboards, Anwendungen und Analysen, um das Ressourcenmanagement, das Asset-Management, Bewertungen der Umweltauswirkungen, das Lieferkettenmanagement und andere Bereiche zu verbessern. Esri ist branchenführend in der Entwicklung von GIS-Software und verantwortlich für die Entwicklung vieler der heute verwendeten GIS-Methoden und -Technologien, wie z. B. ArcGIS.