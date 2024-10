Die Geschichte von Kubernetes

Viele der Entwickler von Kubernetes hatten an der Entwicklung von Borg gearbeitet und wollten einen Container-Orchestrator erstellen, der alles, was sie durch das Design und die Entwicklung der Systeme Borg und Omega gelernt hatten, in ein weniger komplexes Open-Source-Tool mit einer komfortablen Benutzeroberfläche (UI) einfließen ließ. Als Hommage an die Borg nannten sie es „Project Seven of Nine“, nach einer Figur aus „Star Trek: Voyager“, die eine ehemalige Borg-Drohne ist. Der ursprüngliche Projektname hat sich zwar nicht durchgesetzt, wurde aber durch die sieben Punkte im Logo von Kubernetes (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) verewigt.