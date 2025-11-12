Was ist integriertes Facilities Management (IFM)?

Wenn es um die Wahrnehmung von Einrichtungen geht, reduzieren Unternehmen (und das Personal, das sie betreibt) die Einrichtungsplanung manchmal auf Diskussionen über potenzielle Blueprint. Die Realität zeigt jedoch, dass der Betrieb einer Einrichtung wesentlich komplexer ist als die bloße Errichtung von Gebäuden.

Es handelt sich um eine vielschichtige Form des Asset-Management, bei der in der Regel Tools wie ein computergestütztes Instandhaltungsmanagementsystem (CMMS) eingesetzt werden, um alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Wartung von Einrichtungen zu verwalten. Die Wartung einer Einrichtung umfasst die Verwaltung, Reparatur und Wartung der Assets, um einen effizienten, sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

Ein computergestütztes Wartungsmanagementsystem ist eine Software, die Wartungsdaten zentralisiert und Wartungsvorgänge optimiert. Es hilft dabei, eine integrierte Lösung zu liefern, die auf Echtzeitdaten basiert und Automatisierungsbestrebungen unterstützt. Es kann mit anderen Arten von Facility-Management-Software verwendet werden, was es zu einem wichtigen Bestandteil eines umfassenden Betriebsansatzes macht.

Eines der Hauptziele eines CMMS besteht darin, alle Dienstleistungen über ein einziges System zu verfolgen, damit einzelne Dienstleistungen nicht isoliert werden und in der Unübersichtlichkeit untergehen. Ohne die Zentralisierung von IFM und CMMS wären Facility Manager gezwungen, Services über mehrere Anbieter zu beauftragen. Sie müssten sich auch mit unterschiedlichen Zeitplänen für die Erbringung von Services befassen.