Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI: Was ist das und warum ist sie wichtig?

Die Bedeutung dieser Zusammenarbeit ergibt sich aus einer grundlegenden Realität: Menschen und Maschinen besitzen unterschiedliche, sich ergänzende Fähigkeiten. Laut einer aktuellen Studie von McKinsey haben sich KI-Technologien so weit entwickelt, dass sie theoretisch mehr als die Hälfte der derzeit in den Vereinigten Staaten geleisteten Arbeitsstunden automatisieren könnten.

Doch die Erfassung dieses Werts, so argumentiert das Unternehmen, hängt stark davon ab, wie effektiv Menschen lernen, mit diesen Technologien zu arbeiten – und wie gut sie in entscheidende Workflows integriert sind. Diese Umfrage entspricht einer Forschung des Weltwirtschaftsforums, die ergab, dass Arbeitgeber erwarten, dass sich 39 % der auf dem Arbeitsmarkt benötigten Schlüsselkompetenzen in den nächsten vier Jahren ändern werden.

KI-Systeme zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, riesige Datenmengen zu verarbeiten, Muster zu erkennen und sich wiederholende Aufgaben zuverlässig auszuführen. Der Mensch zeichnet sich unterdessen durch kreatives Denken, Intuition, Kontextberücksichtigung, emotionale Intelligenz, moralisches Urteilsvermögen und Empathie aus. Ein kollaborativer Ansatz ermöglicht es Unternehmen, die Produktivität zu steigern und gleichzeitig das menschliche Urteilsvermögen und die kreative Problemlösung zu bewahren, die für komplexe Entscheidungsfindung notwendig sind.

Außerdem werden durch die Automatisierung mühsamer Aufgaben sinnvollere Arbeitsaufgaben für Menschen geschaffen. Und die Gestaltung durchdachter Mensch-Maschine-Beziehungen stellt sicher, dass KI-Systeme rechenschaftspflichtig bleiben und durch ständige Kontrolle mit menschlichen Werten in Einklang gebracht werden.