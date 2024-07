Mizuho Bank Ltd.

Die Mizuho Bank beauftragte IBM Research® mit der Entwicklung einer First-of-a-Kind (FOAK) Lösung zur Optimierung des Kundenkontakts, die fortschrittliche Spracherkennungstechnologie und IBM Watson® Software zur Inhaltsanalyse einsetzt und auf der SoftLayer® Cloud Services Infrastruktur ausgeführt wird. Nachdem die Lösung die Stimme des Kunden in Textdaten umgewandelt hat, wendet sie Algorithmen zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) auf jede Interaktion an, um die spezifischen Bedürfnisse oder Ziele des Kunden an jedem Punkt des Gesprächs zu ermitteln. Korrelationsalgorithmen gleichen historische Kundendienstaufzeichnungen ab und formulieren dann die optimale Antwort, die in Echtzeit als Eingabeaufforderung auf dem Bildschirm des Mitarbeiters angezeigt wird. Basierend auf der gemessenen Genauigkeit der Korrelation „trainiert“ sich die Lösung kontinuierlich selbst, indem sie die Algorithmen anpasst.