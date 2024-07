Channell Commercial Corporation

Channell begann mit einer gründlichen Prüfung der verfügbaren Lösungen und entschied sich schließlich für IBM Planning Analytics Express und IBM Cognos Analytics. Für die Implementierung dieser Lösungen arbeitete das Unternehmen mit dem IBM Business Partner Draca Solutions zusammen.

George Sarabia erläutert das genauer: „In einigen Bereichen des Unternehmens setzten wir bereits in sehr begrenztem Umfang Analysetools von IBM ein. Wir haben festgestellt, dass wir durch ein Upgrade und den Ausbau dieser Lösungen genau die Planungsplattform entwickeln konnten, die wir brauchten. Letztendlich war die Entscheidung für die Zusammenarbeit mit IBM einfach.“



Die In-Memory-Analyse-Engine von IBM Planning Analytics und die flexiblen Berichtsfunktionen von IBM Cognos Analytics haben sich als ideale Kombination erwiesen, um anspruchsvolle Berichte zu erstellen, mit denen sich die komplexen Planungsanforderungen von Chanell aufgliedern lassen.



Um dies zu erreichen, hat Channell zunächst seine aktuellen Produkte in drei verschiedene Kategorien eingeteilt: Endprodukte, in Arbeit und Rohstoffe. Insgesamt konnte das Team von Channell mit den IBM Lösungen Berichte erstellen, die Einblick in den Bestandsstatus von mehr als 9.000 Endprodukten bieten.



Channell hat auch damit begonnen, die IBM Lösungen zu nutzen, um automatisch einen Stücklistenbericht für jedes Projekt zu erstellen, angefangen bei den Aufträgen zur Metallherstellung. Bisher war dieser Prozess einer der kompliziertesten und schwierigsten für die Planer von Channell.



In Zukunft wird es mit diesen Lösungen möglich sein, einen einzigen, umfassenden Bericht zu erstellen, der Details zu allen Teilen, Baugruppen und Unterkomponenten enthält, die für jeden Fertigungsauftrag benötigt werden. Die Planer können diese Daten dann mit Bestandsberichten abgleichen, um sicherzustellen, dass genügend Material verfügbar ist. So können sie eine genaue Vorlaufzeit prognostizieren und sicherstellen, dass die Aufträge termingerecht fertig werden.



George Sarabia fährt weiter fort: „Neben den Berichtsfunktionen sind wir vor allem mit der Benutzerfreundlichkeit der IBM Lösungen zufrieden. So haben wir zum Beispiel kürzlich einen neuen Analytiker eingestellt, der bisher nur wenig Erfahrung mit der Cognos-Plattform hatte. Innerhalb kürzester Zeit wusste er alles, was er wissen musste, um die Lösung bei seiner täglichen Arbeit zu nutzen.“



Channell arbeitet auch mit Draca Solutions zusammen, um kontinuierliche Benutzerschulungen anzubieten. Während der jüngsten Sitzungen, die im Werk des Unternehmens in Rockwall stattfanden, hat Draca Solutions eine Gruppe von Hauptbenutzern geschult, damit sie ihr Wissen und ihre Erfahrung an ihre Kollegen bei Channell weitergeben und so dem Unternehmen helfen können, das Beste aus seiner Investition herauszuholen.



George Sarabia kommentiert: „Die Kooperation mit Draca und IBM war sehr effektiv und wir hoffen, auch in Zukunft mit beiden Unternehmen zusammenarbeiten zu können. Sie betrachten die Dinge nicht durch die schmale Linse der IT, sondern nehmen sich die Zeit, unsere Herausforderungen zu verstehen und herauszufinden, wie ihre Lösungen einen Mehrwert für unser Geschäft schaffen können.“



„Wir wissen, dass es potenzielle Anwendungsfälle für die IBM Lösungen in den Bereichen Finanzen, Budgetierung und Prognosen gibt, und wir werden diese spannenden Möglichkeiten in den kommenden Tagen ausloten.“