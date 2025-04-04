Was ist Grid-Computing?

Beide Typen der Datenverarbeitung basieren auf einer gemeinsamen Recheninfrastruktur, jedoch konzentriert sich Grid-Computing eher auf die Lösung groß angelegter wissenschaftlicher oder technischer Probleme, während verteiltes Rechnen sich auf einfachere Aufgaben konzentriert.

Grid-Computing wird häufig mit einer Art von Computing in Verbindung gebracht, die als „große Herausforderung“ bezeichnet wird – ein Computing-Problem aus den Bereichen Wissenschaft oder Technik, das vielfältige Anwendungsmöglichkeiten bietet. Die wohl bekannteste große Herausforderung, zu deren Bewältigung Grid-Computing beigetragen hat, ist der große Hadron Collider am CERN, der leistungsstärkste Teilchenbeschleuniger der Welt.

Neben der Bewältigung großer Herausforderungen wird Grid-Computing auch für eine Vielzahl praktischerer geschäftlicher Zwecke eingesetzt, darunter Big Data Management und Hochgeschwindigkeits-Datenanalyse, Erkenntnisgewinnung, wissenschaftliche Forschung, komplexe Wetter- und Finanzsimulationen sowie Hochleistungs-Datenverarbeitung (HPC).