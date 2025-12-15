Was ist CRM-Integration?

Die CRM-Integration hilft Vertriebs-, Marketing- und Serviceteams, ihre Arbeit zu koordinieren und gemeinsame Daten zu nutzen, um die Customer Experience (CX) zu verbessern, Prozesse zu optimieren, Trends zu erkennen, Fluktuation zu reduzieren und Wachstum voranzutreiben. CRM-Systeme werden üblicherweise mit anderen Systemen oder Datenquellen durch Programmierschnittstellen (APIs), eine Integration-Plattform als Service (iPaaS), Middleware oder vorgefertigte Anwendungs-Connectors integriert, die die Daten und Arbeitsabläufe zwischen den verschiedenen Anwendungen synchronisieren.

Durch die Integration von CRM-Plattformen mit anderen Geschäftssystemen können Unternehmen eine einzige Wahrheitsquelle (Single Source of Truth, SSOT) schaffen. Ein einheitliches System kann eine höhere Datengenauigkeit und einen höheren Kontext liefern, was Analyse, Planung und Prognosen beschleunigen und verbessern kann. Es kann auch Workflows und Leistung in verwandten Initiativen wie Enterprise Resource Planning (ERP), E-Commerce, Marketing-Automatisierung und Support-Desks stärken.

Automatisierung wird häufig in integrierten Systemen eingesetzt, um Daten zu organisieren und Workflows zu optimieren. Im Falle der Integration eines CRM könnte ein IT-Team Automatisierungen bereitstellen, die Kundendaten aus verschiedenen Anwendungen wie E-Mail, E-Commerce oder Abonnement-Plattformen zentralisieren. Diese konsolidierten Daten können dann genutzt werden, um gezieltere Vertriebs- oder Marketinginitiativen zu schaffen, die Umsatz und Kundenbindung steigern.

Durch die verbesserte Datentransparenz hilft die CRM-Integration Unternehmen dabei, ihre Leadgenerierung und Vertriebspipeline auf einem einzigen, individuell anpassbaren Dashboard zu verwalten und zu messen – und trägt so zur Steigerung der Produktivität bei.

CRM-Systeme und Integrationen entwickeln sich weiter, indem sie künstliche Intelligenz (KI) einsetzen, um neue Funktionen und Effizienzen über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg bereitzustellen. Beispielsweise kann der Kundenservice auf dialogorientierte KI zurückgreifen, um auf Kundenanfragen zu reagieren. Marketingteams können generative KI nutzen, um personalisierte E-Mails zu erstellen. Und das Vertriebsteam kann mithilfe von prädiktiver KI Leads bewerten.