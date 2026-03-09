Was ist kognitive Verzerrung?

Auch wenn die Begriffe „logischer Fehler“ und „kognitive Verzerrung“ manchmal synonym verwendet werden, handelt es sich doch um zwei unterschiedliche Konzepte. Logische Fehler entstehen durch Fehler in einer logischen Argumentation. Kognitive Verzerrungen reichen tiefer und entstehen bereits in den Phasen der Denkverarbeitung. Kognitive Verzerrungen haben ihre Ursache häufig in Problemen im Zusammenhang mit dem Gedächtnis, dem Erinnerungsvermögen, der Aufmerksamkeit, der Zuschreibung und anderen Formen der Metaanalyse.

Zudem gehen viele Typen von logischen Fehlern direkt auf Beispiele kognitiver Verzerrungen zurück. Kognitive Verzerrungen beeinträchtigen kritisches Denken. Wenn logische Argumente auf voreingenommenen Schlussfolgerungen beruhen, führen systemische Fehler häufig zu entsprechenden logischen Fehlschlüssen.

Nehmen wir zum Beispiel die „Versunkene-Kosten-Falle”, einen Begriff, der sowohl eine kognitive Verzerrung als auch einen informellen logischen Fehler beschreiben kann. Zum Vergleich:



Als logischer Fehler: Die Versunkene-Kosten-Falle bezeichnet eine logisch fehlerhafte Argumentation, bei der die Entscheidung, weiterhin Ressourcen (Zeit, Geld, Aufwand usw.) in ein Projekt zu investieren, ausschließlich auf der Höhe der bereits investierten und nicht mehr zurückgewinnbaren Ressourcen basiert. Ein Spieler, der ein Spiel mit ungünstigen Gewinnchancen spielt, kann es logischerweise nicht rechtfertigen, weiterzuspielen, nur weil er bereits eine große Summe verloren hat. Logischerweise spielt das verlorene Geld für die aktuelle Entscheidung, erneut zu setzen oder aufzuhören, keine Rolle.

Als kognitive Verzerrung: Die gängige Redewendung „Geld zum Fenster hinauswerfen“ bringt den Kern der Versunkene-Kosten-Falle gut auf den Punkt. Aus kognitiver Sicht können emotionale Faktoren wie Verlustaversion, sozialer Druck, Scham und Panik dazu führen, dass der Spieler irrational denkt. Er könnte zu dem Schluss kommen, dass die nächste Runde anders verlaufen wird, obwohl die Vergangenheit gezeigt hat, dass er nicht in der Lage ist, Geld zu gewinnen.