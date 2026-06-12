Was ist Code-Governance?

Die Code-Governance hat sich von einer Reihe manueller Prozesse zu einem automatisierten, richtliniengesteuerten Verfahren weiterentwickelt. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass große, komplexe Codebasen Governance-Frameworks erfordern, die sich hinsichtlich Umfang und Komplexität skalieren lassen.

Die DevOps-Revolution der 2010er Jahre stellte Governance-Modelle infrage, die auf manuellen Genehmigungen und zentralisierter Kontrolle beruhten. Heutzutage sorgen automatisierte Systeme für die Einhaltung von Prozessen, und durch das Konzept des „Shift Left“ werden Sicherheits- und Compliance-Maßnahmen nun bereits in einer früheren Phase des Software Development Lifecycle (SDLC) durchgeführt.

Das Aufkommen der generativen KI hat eine völlig neue Ebene der Governance mit sich gebracht. Entwickler können nun mithilfe von Tools für maschinelles Lernen, die auf großen Sprachmodellen (LLMs) basieren, umfangreiche Mengen an Code generieren und so die Entwicklungsgeschwindigkeit erheblich steigern. Die Code-Governance musste sich jedoch weiterentwickeln, um der Codequalität von KI-generierten Ergebnissen sowie den damit verbundenen Sicherheitsrisiken, Fragen des geistigen Eigentums, Richtlinien zur Modellnutzung und weiteren Aspekten Rechnung zu tragen.

Unternehmen führen derzeit Governance-Richtlinien ein, in denen festgelegt ist, wann von KI generierter Code verwendet werden darf, wie er überprüft werden muss und welche Validierungsschritte vor der Bereitstellung erforderlich sind.