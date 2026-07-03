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Asset-Management

Was ist eine Checkliste für Gebäudewartung?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Veröffentlicht 3. Juli 2026

Checkliste für Gebäudewartung, definiert

Eine Checkliste für die Gebäudewartung ist eine strukturierte Übersicht aller notwendigen Inspektions-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Der Checklistenprozess kann sicherstellen, dass alle physischen Strukturen, Equipment und Systeme eines Gebäudes instand gehalten und kontinuierlich betreut werden.

Ein Unternehmen organisiert die Gebäudewartung nach Jahreszeit, Nutzungshäufigkeit und System. Die Teams für Facilities Management, Immobilienmanagement und Gewerbeimmobilien, je nach Branchen, überwachen die Checkliste. Die Pflege und Instandhaltung eines Gebäudes, sodass es sicher, sauber und betriebsbereit ist, ist für den Geschäftsbetrieb von entscheidender Bedeutung.

Eine Checkliste dient als Kern eines präventiven Wartungsprogramms und steigert die allgemeine Effizienz des Geschäftsbetriebs. Moderne Betriebsabläufe kombinieren Checklisten mit computergestützten Wartungsmanagementsystemen (CMMS) und KI-gestützten Tools, um die Planung zu automatisieren und die Fertigstellung zu verfolgen.

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Warum Gebäudewartung wichtig ist

Die Wartung von Gebäuden ist für ein Unternehmen von zentraler Bedeutung, da sie den Zustand und die Sicherheit der Nutzer gewährleisten, den Wert der Immobilie schützen und die Lebensdauer des Assets verlängern kann. Durch die regelmäßige Instandhaltung von Gebäuden, wie beispielsweise den Austausch von Rauchmeldern oder die Reinigung von Dachrinnen, kann die Lebensdauer teurer Ausrüstung verlängert und das Haftungsrisiko begrenzt werden.

Separat kann Gebäudeinstandhaltung, unterstützt durch vorbeugende Wartungschecklisten, Kosten senken und den Bedarf an Notfallreparaturen oder einer umfassenden Systemüberholung verringern. Ein proaktiver, terminierter Instandhaltungsmanagementansatz kann Bauwerke erhalten, die Energieeffizienz steigern und Gebäude präventiv instand halten, bevor Schäden entstehen.

Wenn die Systeme eines Gebäudes, sei es ein Bürogebäude, eine Schule oder eine Fabrik, optimal funktionieren, können sie die Effizienz steigern, indem sie weniger Energie verbrauchen. Gut instand gehaltene Einrichtungen sind oft auch wesentlich sicherer, da Sicherheitsrisiken wie Wasserschäden, veraltete Rauchmelder und defekte Glühbirnen vermieden werden.

Die Instandhaltung von Gebäuden ist das Rückgrat des Geschäftsbetriebs. Schlecht instand gehaltene Gebäude signalisieren eine Schwäche, die Investoren oder potenzielle Käufer abschrecken und die Erfahrung für die derzeitigen Bewohner beeinträchtigen kann.

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Arten der Gebäudewartung

Es gibt mehrere Arten der Gebäudeinstandhaltung, die eine Organisation einsetzen kann. Wartung wird in spezifische Strategien unterteilt, basierend darauf, wann und warum die Arbeit ausgeführt wird:

  • Wartung: Wartung umfasst Aufgaben und Inspektionen, die regelmäßig durchgeführt werden, um die Lebensdauer von Assets zu verlängern und Equipment-Ausfälle zu verhindern, wie z. B. die Reinigung von HLK-Filtern alle drei Monate zur Verbesserung der Luftqualität. Eine Checkliste für die vorbeugende Wartung kann in Kombination mit einer KI-gestützten Wartungslösung äußerst hilfreich sein.
  • Wartung: Wartungsaufgaben werden als Reaktion auf eine Fehlfunktion oder einen Ausfall eines Assets durchgeführt, beispielsweise bei einem verstopften Rohr oder einem zerbrochenen Fenster.
  • Vorausschauende Wartung: Vorausschauende Wartung nutzt fortschrittliche Technologie, um Asset-Daten in Echtzeit zu sammeln und genau zu bestimmen, wann eine Wartung erforderlich ist, wie zum Beispiel der Austausch einer Schalttafel. Der Ansatz unterscheidet sich von der Wartung, die nicht über die Funktionen verfügt, um den zukünftigen Zustand eines Assets vorherzusagen.
  • Routinewartung: Routinewartung umfasst kontinuierlich durchgeführte Aufgaben, um ein Gebäude sauber und funktionsfähig zu halten, wie das Entleeren von Mülltonnen oder das Austauschen von Glühbirnen.
  • Aufgeschobene Wartung: Aufgeschobene Wartung bezeichnet Aufgaben, die absichtlich aufgrund fehlender Mittel, Ersatzteile oder Arbeitskraft verzögert werden. Diese Reparaturen werden in einen Rückstand aufgenommen und bei Verfügbarkeit von Ressourcen bearbeitet.

Facility Manager kategorisieren eine Checkliste für die Gebäudewartung typischerweise nach Häufigkeit oder Gebäudesystem. Auch saisonale Schwankungen spielen eine Rolle und können die Wartungschecklisten beeinflussen.

Je nach Checkliste kann ein Unternehmen verschiedene Arten der Wartung verwenden. Beispielsweise unterscheidet sich eine Checkliste für die Wartung eines Gewerbegebäudes von einer Checkliste für ein Mietergebäude aufgrund der Art der Einrichtung.

Checklisten für die Gebäudewartung nach Häufigkeit

Facility Manager organisieren eine Checkliste meist nach Häufigkeit mit täglichen, wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Aufgaben.

Tägliche Wartungsaufgaben

  • Eingangsbereich und Gemeinschaftsbereiche prüfen
  • Stellen Sie sicher, dass Türen und Schlösser ordnungsgemäß funktionieren
  • Überprüfen Sie die Beleuchtung und stellen Sie sicher, dass alle Glühbirnen funktionieren
  • Bestätigen Sie, ob Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) betriebsbereit sind
  • Überprüfen Sie die Funktion und Sauberkeit des Aufzugs
  • Inspizieren Sie die Badezimmer auf sanitäre Einrichtungen, Zubehör und Anzeichen für erforderliche Schädlingsbekämpfung
  • Vergewissern Sie sich, dass die Notausgänge frei sind
  • Überprüfen Sie das Sicherheitssystem

Wöchentliche Wartungsaufgaben

  • Überprüfen Sie Türbeschläge, Scharniere und Handläufe
  • Führen Sie eine gründliche Reinigung des Außengeländes durch
  • Testen Sie Feuermelder und Sprinkleranlagen
  • Überprüfen Sie die Rohrleitungen auf etwaige Lecks
  • Überprüfen Sie die Lüftungsöffnungen und Filter der Klimaanlage auf Verstopfungen
  • Beurteilen Sie die Außenbeleuchtung
  • Polieren Sie Möbel und Einrichtungsgegenstände
  • Bäume und Sträucher beschneiden und Rasen mähen

Monatliche Wartungsaufgaben

  • Überprüfen Sie Wände und Decken auf Trockenbaureparaturen oder Beschädigungen
  • Tauschen Sie die HVAC-Filter aus
  • Feuerlöscher prüfen
  • Überprüfen Sie Dachrinnen, Dachabläufe und Fallrohre auf Verstopfungen oder Abflussprobleme
  • Automatische Systeme prüfen (Badezimmerarmaturen oder Spülungen)
  • Teppiche und Läufer shampoonieren
  • Lampen reinigen und Glühbirnen ersetzen
  • Mülleimer und Recyclingbehälter desinfizieren

Vierteljährliche Wartungsaufgaben

  • Führen Sie einen Test an allen elektrischen Systemen durch, einschließlich Steckdosen und Geräten
  • Überprüfen Sie die Funktionen des Aufzugs und untersuchen Sie alle Kabel auf Beschädigungen oder Korrosion.
  • Reinigen Sie das Toilettenbelüftungssystem
  • HVAC-Luftfilter überprüfen und austauschen
  • Vergewissern Sie sich, dass die Parkplatzbeschilderung sichtbar ist
  • Testen Sie alle Brandmeldeanlagen, Brandschutzsysteme und Feuerlöschanlagen
  • Überprüfen Sie den Warmwasserbereiter und den Heizkessel
  • Überprüfen Sie die äußeren Fugen, Dichtmittel und Dichtungsbänder

Jährlich

  • Führen Sie einen vollständigen Service und eine vollständige Inspektion des HLK-Systems durch
  • Struktur, Gebäudehülle und Dach prüfen
  • Den Parkplatz abdichten, beschichten und neu markieren
  • Führen Sie einen detaillierten Rundgang durch das Gebäude durch
  • Stromversorgungssysteme und Generatoren für den Notfall prüfen
  • Überprüfen Sie alle Landschaftsanlagen auf Pflanzen- und Bodenzustand
  • Reinigung und Wartung aller Geräte
  • Überprüfen Sie alle Schlösser und Zugangssysteme und nehmen Sie die erforderlichen Aktualisierungen vor

Checklisten für die Gebäudewartung nach System

Einige Geschäftsbetriebe können Arbeiten nach Gewerbe oder spezifischem Bausystem zuordnen, einschließlich der folgenden Kategorien:

  • HLK
  • Sanitär
  • Elektroinstallation und Beleuchtung
  • Dach und Außenbereich
  • Brandschutz
  • Aufzüge und vertikale Transportmittel
  • Landschaftsgestaltung und Boden

HLK

  • Luftfilter ersetzen
  • Überprüfen Sie die Lüftungskanäle auf Undichtigkeiten oder Ablagerungen
  • Thermostatkalibrierung testen
  • Servicekühlschlangen
  • Abluftventilatoren inspizieren
  • Kältemittelstand jährlich prüfen

Sanitäranlagen

  • Untersuchen Sie alle Armaturen und Sanitärsysteme auf Undichtigkeiten
  • Wasserdruck testen
  • Funktionsprüfung der Sumpfpumpe
  • Prüfen Sie den Warmwasserbereiter auf Korrosion
  • Türabläufe spülen
  • Testen Sie Geräte zur Verhinderung von Rückfluss

Elektrik und Beleuchtung

  • Prüfen Sie alle Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)
  • Überprüfen Sie die Schaltschränke auf Anzeichen von Hitze oder Korrosion
  • Durchgebrannte Innen- und Außenlampen ersetzen
  • Notbeleuchtung und Fluchtwegbeleuchtung prüfen
  • Inspektion der Verkabelung in Technikräumen

Dach und Außenansicht

  • Inspektion der Dachmembran und der Abdeckung
  • Saubere Abflüsse und Dachrinnen
  • Achten Sie in den Wintermonaten auf Eisdämme
  • Überprüfen Sie die Außenwände auf Risse oder Wassereintritt
  • Überprüfen Sie die Dichtungen an Fenstern und Türen

Feuer und Sicherheit

  • Testen Sie Feuermelder monatlich
  • Feuerlöscher prüfen
  • Testen Sie Sprinklerköpfe
  • Vergewissern Sie sich, dass die Notausgangsschilder beleuchtet und frei sichtbar sind
  • Überprüfen Sie das Zertifizierungsdatum für Brandlöschsysteme

Aufzug und vertikaler Transport

  • Täglich die Sauberkeit der Fahrerkabine, der Treppenhäuser und der Beleuchtung überprüfen
  • Notrufsystem testen
  • Gültigkeit des Prüfzertifikats überprüfen
  • Vereinbaren Sie einen jährlichen Komplettservice

Landschaftsgestaltung und Gelände

  • Rasenflächen planmäßig mähen und Kanten schneiden
  • Bewässerungssystem inspizieren
  • Entfernen Sie Unrat von Gehwegen und Parkplätzen
  • Schneiden Sie Bäume und Sträucher vom Gebäude entfernt
  • Untersuchen Sie den Bürgersteig auf Risse oder Stolperfallen

Checklisten für die Gebäudewartung nach Jahreszeiten

Die wechselnden Jahreszeiten können die Wartung an Gebäuden beeinflussen, und Unternehmen sollten erwägen, eine separate Checkliste für Frühling, Sommer, Herbst und Winter zu führen. Die Vorbereitung von Systemen im Vorfeld extremer Wetterereignisse trägt dazu bei, Gebäude vor langfristigen Schäden zu schützen und die strukturelle Integrität zu gewährleisten.

Frühling

  • Schalten Sie die Klimaanlage vom Heiz- in den Kühlmodus um
  • Starten und testen Sie das Bewässerungssystem
  • Überprüfen Sie das Dach nach dem Winter
  • Gebäudeaußenfassade und Gehwege mit Hochdruck reinigen
  • Klimaanlagen warten und Spulen reinigen
  • Überprüfen Sie die Außenbeleuchtung auf Winterschäden
  • Sorgen Sie für unverstopfte Regenrinnen

Sommer

  • Überwachen Sie Dachschäden bei starkem Regen
  • Parkplatzoberfläche und Markierungen prüfen
  • Überprüfung der Kühlsystemleistung unter Spitzenlast
  • Prüfen Sie das Gelände auf Erosions- oder Abflussprobleme
  • Überprüfen Sie die äußeren Baumaterialien auf Fäulnis oder Rost

Herbst

  • Unterziehen Sie Heizofen und Kessel vor der Heizsaison einem Service
  • Bewässerungsleitungen winterfest machen
  • Reinigen Sie die Dachrinnen von abgefallenen Blättern
  • Rohrisolierung überprüfen
  • Einfahrt für Schneepflüge markieren
  • Winternotfall- und Schneeräumungsplan bestätigen
  • Dichten Sie die Risse im Parkplatz ab, bevor die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken

Winter

  • Überprüfen Sie Dach und Dachrinnen auf Eisstau
  • Überprüfen Sie den Innenraum auf Anzeichen von Rohreinfrierungen
  • Testen Sie alle GFCI-Steckdosen und den Betrieb des Heizsystems
  • Überprüfen Sie Decke und Böden auf Wasserschäden
  • Bestätigen Sie, dass die Schnee- und Eisräumdienste aktiv sind

Wie erstellt man eine Checkliste für die Gebäudewartung

Im ersten Schritt gilt es festzulegen, wie das Unternehmen mit seinen Checklisten umgehen möchte. Der nächste Schritt ist die Zusammenstellung der Checkliste, wofür die Zustimmung der Organisation, funktionsübergreifende Zusammenarbeit und ein System zur Erfassung aller Aufgaben an einem Ort erforderlich sind.

  1. Ermitteln Sie den Bedarf an Gebäudesystemen: Jedes Gebäude ist anders. Ein Unternehmen muss das Gebäude und die Assets bewerten, um die spezifischen Anforderungen zu ermitteln und die allgemeine Vorgehensweise bei der Wartung festzulegen. Beachten Sie die Gebäudegröße, das Alter, die Belegungsgrenzen und die regulatorischen Anforderungen, die für bestimmte Gebäudetypen gelten können, wie z. B. Einrichtungen oder Gebäude in öffentlichen Parks.
  2. Aufgaben kategorisieren: Unternehmen müssen ihre Wartungsaufgaben nach System, Häufigkeit und Jahreszeit organisieren. Je nach Gebäude und Assets kann der Schwerpunkt stärker auf dem einen oder anderen Ansatz liegen. Durch die Organisation von Wartungsaufgaben nach allen drei Typen können eine umfassende Abdeckung gewährleistet, Arbeitsaufträge optimiert und strategische Entscheidungsfindung getroffen werden.
  3. Schreiben Sie jede Aufgabe klar auf: Jede Aufgabe auf der Checkliste sollte klar definiert sein. Stellen Sie Details und genaue Anweisungen, Sicherheitshinweise und benötigte Materialien bereit, damit alle aktuellen und neuen Mitarbeiter der Gebäudewartung eingreifen können. Unklarheit kann Wartungspläne und die Gesamteffizienz des Teams verlangsamen.
  4. Verantwortung zuweisen: Gebäudemanager müssen die Checkliste an Einzelpersonen oder Teams delegieren. Entscheiden Sie, ob spezielle saisonale Wartungsteams erforderlich sind und klären Sie, wer für welche Aufgabe verantwortlich ist. Dieser Schritt ist entscheidend, um die Rechenschaftspflicht im gesamten Team zu etablieren.
  5. Verwenden Sie eine Vorlage für die Erstellung von Checklisten: Der Prozess der Erstellung von Checklisten ist mühsam. Profitieren Sie von einer vorgefertigten Vorlage für jede Checkliste, einschließlich eines Protokollblatts und Genehmigungen. Die Dokumentation dieser Details trägt zur Optimierung der Wartung bei und gewährleistet Konsistenz.
  6. Ziehen Sie KI-gestützte Lösungen in Betracht: Geschäftsabläufe, die in komplexen Umgebungen arbeiten, sollten erwägen, eine KI-gestützte Lösung für die vorausschauende Wartung zu finden. Laden Sie Checklistendaten in Echtzeit hoch und erhalten Sie einen klaren Überblick über die Asset-Historie, Prioritäten und Leistung. Ein CMMS ist ein Tool, das Wartungschecklisten mithilfe von Abschlussdaten skalierbar macht, um das Programm im Laufe der Zeit zu verfeinern.

Autoren

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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