Die Zukunft der KI und Energieeffizienz

Künstliche Intelligenz (KI) verändert bereits heute unsere Lebens- und Arbeitsweise und hat das Potenzial, ganze Branchen und die Welt zu revolutionieren. Man geht davon aus, dass sie Werte in Billionenhöhe schaffen wird (Link außerhalb von ibm.com), von der Verbesserung der Vorhersagen katastrophaler Wetterereignisse bis hin zur Beschleunigung der Entdeckung und Bereitstellung lebensrettender Medikamente.

Einzelpersonen nutzen es als virtuelle Assistenten und Copiloten. Unternehmen und Mitarbeiter setzen es ein, um die Effizienz in mehreren Schlüsselbereichen zu steigern, darunter Kundenservice, Finanzen und andere Bereiche.

Im Mai ergab ein McKinsey-Bericht (Link führt zu einer Seite außerhalb von ibm.com), dass sich die Anzahl der Unternehmen, die generative KI (Gen AI) einsetzen, in den letzten 10 Monaten auf 65% fast verdoppelt hat. Eine aktuelle Studie des IBM Institute for Business Value (IBV) ergab, dass 77% der Befragten der Meinung waren, dass sie Gen AI schnell einführen müssten, um mit den Kunden Schritt zu halten.