Was ist aufgeschobene Wartung?

Unternehmen nutzen aufgeschobene Wartung, um ihre Ressourcen strategisch zu verwalten und den Wartungsbedarf zu priorisieren.

Neben der aufgeschobenen Wartung greifen Unternehmen im Rahmen eines Gesamtinwartungsplans häufig auch auf andere Wartungsarten zurück, wie z. B. vorbeugende Wartung, vorausschauende Wartung und planmäßige Wartung.

Diese drei Hauptwartungsarten sind zwar effektiv, aber Ressourcenbeschränkungen können es immer noch nötig machen, einige Reparaturen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, und hier kommt die aufgeschobene Wartung ins Spiel. In einem effektiven aufgeschobenen Wartungsprogramm bewerten die Facility Manager und Wartungsteams ihre betrieblichen Prioritäten und entscheiden, welche Wartungsprobleme sofort behoben werden sollten und welche sie verzögern können.

Während aufgeschobene Wartungsarbeiten Teams dabei helfen können, die Funktionsfähigkeit kritischer Anlagen aufrechtzuerhalten, kann ein zu langes Hinauszögern von Reparaturen zu einem Rückstau bei den aufgeschobenen Wartungsarbeiten führen. Darüber hinaus kann dies zu Systemausfällen, kürzerer Lebensdauer von Assets und Sicherheitsrisiken führen. Laut einer aktuellen Studie hatten die Regierungen in den Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr mit einem Rückstau von 105 Milliarden US-Dollar an aufgeschobenen Wartungskosten für notwendige Reparaturen an Straßen und Brücken zu kämpfen.1