Was ist aufgeschobene Wartung?

Unter aufgeschobener Wartung versteht man die Praxis, notwendige Wartungsarbeiten aufgrund von Ressourcenengpässen wie Kosten, Personalmangel und Zeit aufzuschieben.
Unternehmen nutzen aufgeschobene Wartung, um ihre Ressourcen strategisch zu verwalten und den Wartungsbedarf zu priorisieren.
Neben der aufgeschobenen Wartung greifen Unternehmen im Rahmen eines Gesamtinwartungsplans häufig auch auf andere Wartungsarten zurück, wie z. B. vorbeugende Wartung, vorausschauende Wartung und planmäßige Wartung.
Diese drei Hauptwartungsarten sind zwar effektiv, aber Ressourcenbeschränkungen können es immer noch nötig machen, einige Reparaturen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, und hier kommt die aufgeschobene Wartung ins Spiel. In einem effektiven aufgeschobenen Wartungsprogramm bewerten die Facility Manager und Wartungsteams ihre betrieblichen Prioritäten und entscheiden, welche Wartungsprobleme sofort behoben werden sollten und welche sie verzögern können.
Während aufgeschobene Wartungsarbeiten Teams dabei helfen können, die Funktionsfähigkeit kritischer Anlagen aufrechtzuerhalten, kann ein zu langes Hinauszögern von Reparaturen zu einem Rückstau bei den aufgeschobenen Wartungsarbeiten führen. Darüber hinaus kann dies zu Systemausfällen, kürzerer Lebensdauer von Assets und Sicherheitsrisiken führen. Laut einer aktuellen Studie hatten die Regierungen in den Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr mit einem Rückstau von 105 Milliarden US-Dollar an aufgeschobenen Wartungskosten für notwendige Reparaturen an Straßen und Brücken zu kämpfen.1
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Unternehmen praktizieren in der Regel aufgeschobene Wartung als Teil eines umfassenderen Wartungsmanagement-Ansatzes, der oft auf einem computergestützten Wartungsmanagementsystem (CMMS) basiert. CMMS-Plattformen sind Softwarelösungen, die Arbeitsaufträge automatisieren, die Leistung der Assets überwachen und aufgeschobene Reparaturen in Echtzeit verfolgen.
Wenn strategisch durchgeführt, ergänzt die aufgeschobene Wartung andere Arten von Wartungsarbeiten und kann Unternehmen dabei helfen, begrenzte Ressourcen effektiv zu verwalten. Hier ist ein Überblick über vier Best Practices, die für die erfolgreiche Bereitstellung von aufgeschobener Wartung entscheidend sind.
Die aufgeschobene Wartung beginnt mit einer starken Asset-Priorisierung, wo Wartungsteams die eingehenden Wartungsaufgaben bewerten und entscheiden, welche sie priorisieren und welche sie aufschieben können. Bei diesem Schritt prüfen die Wartungstechniker verschiedene Aspekte einer angeforderten Reparatur genau, darunter die Auswirkungen auf den Betrieb, die benötigten Teile und Arbeitskräfte sowie die verfügbaren Ressourcen.
Wartungsaufgaben, die eine unmittelbare Gefahr darstellen, wie z. B. Ausfälle von elektrischen Systemen, Störungen in der Klimaanlage und andere potenzielle Sicherheitsrisiken, werden schnell priorisiert. Andere Aufgaben, wie Systemaktualisierungen und kosmetische Verbesserungen, können aufgeschoben werden.
Kernstück einer effektiven Wartungspraxis ist ein leicht nachvollziehbarer Rückstand von aufgeschobenen Wartungen, der idealerweise über ein CMMS verwaltet wird. Moderne CMMS-Systeme können Wartungsteams dabei helfen, den Status aufgeschobener Aufgaben in Echtzeit zu verfolgen und Techniker zu alarmieren, wenn Wartungsaufgaben überfällig sind.
Aufgeschobene Wartungsaufgaben können auch zu einer wichtigen Kennzahl für Stakeholder werden, die versuchen, die Effektivität ihrer Gesamtstrategie für das Enterprise-Asset-Management (EAM) zu beurteilen. CMMS-Plattformen ermöglichen eine strategische – statt reaktive – Ressourcenallokation und erlauben es Wartungsmanagern, nicht kritische Aufgaben zu verschieben, um Budgetvorgaben einzuhalten.
Aufgeschobene Wartung ist oft eng mit vorbeugender Wartung verbunden, einem Wartungsansatz, bei dem Techniker Wartungsprotokolle nutzen, um Objekte proaktiv zu reparieren, bevor sie kaputtgehen. Bei richtiger Durchführung reduziert vorbeugende Wartung die Gesamtwahrscheinlichkeit von Ausfällen und Ausfallzeiten und verlängert die Asset-Lebensdauer.
Wenn Wartungsteams jedoch vorbeugende Wartungsarbeiten aufgrund von Ressourcen- oder Budgetbeschränkungen aufschieben, erhöht sich das Risiko ungeplanter Ausfallzeiten. Das Aufschieben routinemäßiger Wartungsaufgaben wie Schmierung, Inspektionen und Austausch von Komponenten kann die Funktionsfähigkeit von Assets beeinträchtigen und zu beschleunigtem Verschleiß für bestimmte Arten von Assets führen.
Vielleicht ist die aussagekräftigste Metrik zur Messung des Erfolgs eines aufgeschobenen Wartungsprogramms, wie viele Notfallreparaturen die Wartungsteams aufgrund ihrer Wartungspraktiken durchführen müssen. Wenn sie zusammen mit vorbeugender und geplanter Wartung durchgeführt werden, bauen sich aufgeschobene Wartungsrückstände nicht bis zu dem Punkt auf, an dem Störungen und Systemausfälle Notfallreparaturen erfordern.
Aufgeschobene Wartungs-Workflows, die zu häufigen Notfallreparaturen führen, sind ein Zeichen dafür, dass im Kern des Programms etwas nicht stimmt und dass dies neu bewertet werden muss.
Obwohl sie oft in einem negativen Kontext erwähnt wird, weil sie zu Störungen und Ausfällen von Equipment führen kann, bietet die aufgeschobene Wartung Unternehmen mehrere entscheidende Vorteile gegenüber anderen Arten der Wartung. Im richtigen Kontext ist das Aufschieben von Wartung eine strategische Geschäftsentscheidung, die umfassendere Unternehmensziele wie die Erhöhung der betrieblichen Flexibilität oder die Verwaltung von Beschränkungen im Wartungsbudget unterstützt.
Hier ein Überblick über einige der wichtigsten Vorteile von aufgeschobener Wartung auf Unternehmensebene:
Trotz ihrer Vorteile stellt die aufgeschobene Wartung Unternehmen nach wie vor vor kritische Herausforderungen, die sich negativ auf Kerngeschäftsprozesse auswirken können, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwaltet wird.
Hier sind einige der häufigsten:
Auch wenn aufgeschobene Wartungen nicht so populär sind wie andere Wartungsarten, die stärker mit neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) und dem Internet der Dinge (IoT) verbunden sind, sind sie dennoch wichtig. Sie bleiben für viele Branchen, die auf große und teure Assets angewiesen sind, unerlässlich.
Hier ein Überblick über fünf der beliebtesten Anwendungsfälle für aufgeschobene Wartung nach Branchen.
Facilitymanager, die große Geschäftsgebäude, Hochschulgelände und öffentliche Infrastruktur beaufsichtigen, sehen sich mit zahlreichen konkurrierenden Wartungsanforderungen und begrenzten Budgets konfrontiert.
Nicht kritische Wartungsaufgaben wie ästhetische Verbesserungen und kleinere strukturelle Reparaturen können oft aufgeschoben werden, damit sich die Wartungsteams auf Reparaturen konzentrieren können, die erhebliche Sicherheitsrisiken und potenzielle Systemausfälle beheben.
Das Aufschieben von Wartungsarbeiten in der Gesundheitsbranche muss Geräten vorbehalten sein, die die Gesundheit der Patienten nicht gefährden oder bedrohen.
Wartungsmanager in Gesundheitseinrichtungen priorisieren Systeme mit hohem Risiko für sofortige Aufmerksamkeit und verschieben nicht kritische Wartungsaufgaben bei weniger wichtigen Assets auf später, um Kosten zu senken und begrenzte Ressourcen strategischer einzusetzen.
Bei der Wartung in der industriellen Fertigung verlassen sich Wartungsbetreiber auf aufgeschobene Wartungen, um die Produktionslinien in Gang zu halten und kritische Assets in einer Branche am Laufen zu halten, in der Ausfallzeiten oft teurer sind als der Verschleiß von Equipment.
In einer großen Industrieanlage schieben Wartungsteams beispielsweise häufig Wartungsaufgaben auf, die eine der drei folgenden Bedingungen nicht erfüllen:
Der Versorgungssektor ist strategisch auf aufgeschobene Wartungsarbeiten angewiesen, um die Kosten zu senken und die Effizienz großer, komplexer Assets wie Kraftwerke, Stromleitungen, Staudämme und Fahrzeugflotten zu steigern.
Die Wartungsteams der Energieversorger schieben Wartungsarbeiten nur dann auf, wenn sie diese sicher durchführen können und sichergestellt ist, dass die aufgeschobenen Reparaturen den Fluss der Energieerzeugung nicht unterbrechen oder das Risiko für die Arbeiter erhöhen.
In der Öl- und Gasindustrie ist die aufgeschobene Wartung eine streng strukturierte, risikoorientierte Taktik, die Teams einsetzen, um Pumpen, Bohrlöcher und Pipelines am Laufen zu halten und gleichzeitig die Wartungskosten zu kontrollieren.
Öl- und Gas-Einrichtungen sind kapitalintensive Assets, die kontinuierlich betrieben werden müssen, um die Geschäftsbedürfnisse zu decken. Die Betreiber und Wartungsteams dieser Einrichtungen integrieren die aufgeschobene Wartung oft strategisch in ihre Prozesse, um die Ausgabe zu maximieren und die Ausfallzeit zu reduzieren.
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1 State and Local Governments Face USD105 Billion in Deferred Maintenance, Pew Charitable Trusts, Mai 2025