Um zu verstehen, wie API-Gateways und Load Balancer in verteilten Systemen funktionieren, hilft es, mit dem Open Systems Interconnection (OSI)- Modell zu beginnen. Das OSI-Modell ist ein konzeptionelles, siebenschichtiges Framework, das standardisiert, wie Netzwerkkommunikation organisiert wird – von der physischen Übertragung von Bits bis hin zu Anwendungsinteraktionen, die nutzerlesbare Antworten erzeugen.



Innerhalb dieses Modells arbeiten API-Gateways hauptsächlich auf Schicht 7 (Anwendung), wo sie Anfragen interpretieren und anwendungsspezifische Richtlinien wie Authentifizierung, Routing-Regeln und Protokollübersetzung anwenden. Load Balancer können auf Schicht 4 (Transportschicht) arbeiten und Entscheidungen auf Basis von IPs und Ports treffen oder auf Schicht 7 inhaltsbasierte Routing-Entscheidungen treffen.

Vor diesem Hintergrund sind API Gateways und Load Balancer für verschiedene Phasen der Weiterleitung und Verarbeitung des eingehenden Datenverkehrs von den Clients zu den Backend-Diensten verantwortlich. Da sich diese Rollen teilweise überschneiden können, insbesondere wenn neuere Gateways über Funktionen für einfaches Routing oder Verteilung verfügen, erscheinen diese Komponenten je nach Systemstruktur in unterschiedlichen architektonischen Anordnungen. Einige gängige Muster sind:

Zusammen: In Microservice- Architekturen kann ein API Gateway Anfragen authentifizieren, Ratenbegrenzungen anwenden und Protokolle normalisieren und sie dann an einen Service -Endpunkt weiterleiten, dem ein Load Balancer – oft ein Application Load Balancer (ALB) – vorgeschaltet ist, der einen verfügbaren Server auswählt. In dieser Konfiguration bietet das Gateway eine anwendungsbezogene Steuerung und der Balancer optimiert die Verteilung und Ausfallsicherheit. Microservices sind nur ein Beispiel; API-Gateways werden auch in monolithischen, multi-Anwendungen- und hybriden Umgebungen eingesetzt, um eingehenden API-Verkehr über verschiedene Systeme hinweg zu koordinieren.



Unabhängig (nur Load Balancer): Für einheitliche, zustandslose Web-Tiers können Teams einen Load Balancer direkt vor identischen Servern platzieren, um Spitzen zu glätten und die Betriebszeit ohne Orchestrierung auf API-Ebene aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus können Load Balancer unabhängig in Szenarien wie der Steuerung des Datenverkehrs zwischen schreibgeschützten Datenbankreplikaten, der Lastverteilung über geografisch verteilte Endgeräte, dem Failover in Multi-Region-Bereitstellungen oder dem Ausgleich von Anfragen an Altlast-Systeme, die keine Gateway-Logik benötigen, arbeiten.

Unabhängig (nur Gateway): In einigen verwalteten Plattformen kann ein Gateway den Client-Datenverkehr beenden, Richtlinien durchsetzen und direkt zu Diensten routen, die bereits eine integrierte Distribution haben, wobei die Vorteile für Richtlinien und Entwicklererfahrung ohne eine separate Balance-Ebene erhalten bleiben.

Viele moderne Gateways können auch bestimmte Lastverteilungsfunktionen ausführen, wie gewichtetes, Round-Robin- oder pfadbasiertes Routing, aber Teams könnten dennoch einen eigenen Layer-4-Loadbalancer für die Verbindungsabwicklung oder zur Entlastung von Hochdurchsatz-Transportschichten vorstellen.