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API Gateway vs. Load Balancer: Die wichtigsten Unterschiede und Anwendungsfälle

By Judith Aquino , Michael Goodwin
Veröffentlicht 26. Februar 2026

Was ist der Unterschied zwischen einem API Gateway und einem Load Balancer?

Ein API Gateway dient als Einstiegspunkt, der eingehende API-Anfragen verwaltet und leitet, während ein Lastbalancer diese Anfragen auf mehrere Server oder Instanzen verteilt – zwei unterschiedliche Funktionen, die zusammenarbeiten, um eine Systemarchitektur effizient und widerstandsfähig zu halten.

Betrachten wir ein Flughafenterminal und einen Fluglotsen. Das API Gateway funktioniert wie ein Terminal, in dem die Passagiere (Clientanfragen) zuerst ankommen, einchecken, die Sicherheitskontrolle passieren und je nach Ziel zum richtigen Gate geleitet werden. Als Frontend-Einstiegspunkt übernimmt das API-Gateway die Authentifizierung, das Routing der Anfragen, die Protokollübersetzung und alle Regeln, die bestimmen, wohin eine Anfrage gehen soll. Es entscheidet über die Weiterleitung des Datenverkehrs und die Zuweisung von Anfragen an den jeweils passenden Backend-Dienst.

Der Load Balancer ist hingegen der Fluglotse, der dafür sorgt, dass einem startbereiten Flugzeug eine Start- und Landebahn so zugewiesen wird, dass der Flugverkehr sicher und effizient abläuft. Sie verteilt die eingehende Workload auf mehrere Backend-Server oder Instanzen desselben Dienstes (in den meisten Fällen).

Gemeinsam bestimmt das API-Gateway, was jede Anfrage benötigt und welcher Service sie bearbeiten soll, während der Load Balancer dafür sorgt, dass die gewählte Service-Instanz nicht überlastet wird. Wenn Teams diese unterschiedlichen Rollen verstehen und wissen, wie sie sich gegenseitig ergänzen, können sie Architekturen entwerfen, die klarer, belastbarer, skalierbar und besser auf die spezifischen Anforderungen ihrer Systeme abgestimmt sind.

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Wie funktionieren Load Balancer und API-Gateways?

Um zu verstehen, wie API-Gateways und Load Balancer in verteilten Systemen funktionieren, hilft es, mit dem Open Systems Interconnection (OSI)- Modell zu beginnen. Das OSI-Modell ist ein konzeptionelles, siebenschichtiges Framework, das standardisiert, wie Netzwerkkommunikation organisiert wird – von der physischen Übertragung von Bits bis hin zu Anwendungsinteraktionen, die nutzerlesbare Antworten erzeugen.

Innerhalb dieses Modells arbeiten API-Gateways hauptsächlich auf Schicht 7 (Anwendung), wo sie Anfragen interpretieren und anwendungsspezifische Richtlinien wie Authentifizierung, Routing-Regeln und Protokollübersetzung anwenden. Load Balancer können auf Schicht 4 (Transportschicht) arbeiten und Entscheidungen auf Basis von IPs und Ports treffen oder auf Schicht 7 inhaltsbasierte Routing-Entscheidungen treffen.

Vor diesem Hintergrund sind API Gateways und Load Balancer für verschiedene Phasen der Weiterleitung und Verarbeitung des eingehenden Datenverkehrs von den Clients zu den Backend-Diensten verantwortlich. Da sich diese Rollen teilweise überschneiden können, insbesondere wenn neuere Gateways über Funktionen für einfaches Routing oder Verteilung verfügen, erscheinen diese Komponenten je nach Systemstruktur in unterschiedlichen architektonischen Anordnungen. Einige gängige Muster sind:

Zusammen: In Microservice- Architekturen kann ein API Gateway Anfragen authentifizieren, Ratenbegrenzungen anwenden und Protokolle normalisieren und sie dann an einen Service -Endpunkt weiterleiten, dem ein Load Balancer – oft ein Application Load Balancer (ALB) – vorgeschaltet ist, der einen verfügbaren Server auswählt. In dieser Konfiguration bietet das Gateway eine anwendungsbezogene Steuerung und der Balancer optimiert die Verteilung und Ausfallsicherheit. Microservices sind nur ein Beispiel; API-Gateways werden auch in monolithischen, multi-Anwendungen- und hybriden Umgebungen eingesetzt, um eingehenden API-Verkehr über verschiedene Systeme hinweg zu koordinieren. 

Unabhängig (nur Load Balancer): Für einheitliche, zustandslose Web-Tiers können Teams einen Load Balancer direkt vor identischen Servern platzieren, um Spitzen zu glätten und die Betriebszeit ohne Orchestrierung auf API-Ebene aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus können Load Balancer unabhängig in Szenarien wie der Steuerung des Datenverkehrs zwischen schreibgeschützten Datenbankreplikaten, der Lastverteilung über geografisch verteilte Endgeräte, dem Failover in Multi-Region-Bereitstellungen oder dem Ausgleich von Anfragen an Altlast-Systeme, die keine Gateway-Logik benötigen, arbeiten. 

Unabhängig (nur Gateway): In einigen verwalteten Plattformen kann ein Gateway den Client-Datenverkehr beenden, Richtlinien durchsetzen und direkt zu Diensten routen, die bereits eine integrierte Distribution haben, wobei die Vorteile für Richtlinien und Entwicklererfahrung ohne eine separate Balance-Ebene erhalten bleiben.

Viele moderne Gateways können auch bestimmte Lastverteilungsfunktionen ausführen, wie gewichtetes, Round-Robin- oder pfadbasiertes Routing, aber Teams könnten dennoch einen eigenen Layer-4-Loadbalancer für die Verbindungsabwicklung oder zur Entlastung von Hochdurchsatz-Transportschichten vorstellen.

Kategorie

API Gateway

Lastausgleichsfunktion

Hauptfunktion

Dient als zentraler Einstiegspunkt für Kunden; verwaltet, sichert und orchestriert eingehende Anfragen über mehrere Backend-Dienste hinweg

Verteilt eingehenden Netzwerkverkehr auf mehrere, in der Regel identische, Backend-Instanzen, um Verfügbarkeit und Leistung zu verbessern und Engpässe zu reduzieren

OSI-Schicht

Vorwiegend Schicht 7 (Anwendung)

 

Layer 4 (Transport) und/oder Layer 7 (Anwendung), je nach Typ (L4 vs. L7 Load Balancer)

Hauptmerkmale

Authentifizierung/Autorisierung, Zugriffskontrolle, Ratenbegrenzung, Anfrage-/Antworttransformation, API-Versionierung, Caching, Analysen

Zustandsprüfungen, Sitzungsaufrechterhaltung, SSL-Terminierung, Verbindungspooling und integrierte Redundanz

Datenverkehrsmanagement

Ratenbegrenzung, Drosselung von Anfragen, Leitungsunterbrechung, Wiederholungen, Timeouts, Servicequalität pro API/Consumer, Gestaltung von Anfragen/Antworten

Verbindungs- und Sitzungsmanagement, Überspannungsschutz, Sanftanlauf, Sonderfall-Erkennung (bei einigen L7-Balancern)

Routing-Mechanismen

Inhaltsbasiertes Routing (Pfad/Host/Header/Abfrage), Versionierung, Canary/Blue-Green-Tests nach Regeln, Integration von Diensterkennung

Algorithmisches Routing (Round-Robin, Least Connections, gewichtetes Routing, IP-Hash), zustandsprüfungsgesteuerte Instanzauswahl

Sicherheitsfunktionen

Authentifizierung/Autorisierung (OAuth 2.0, OIDC, JWT), API-Schlüssel, mTLS-Abschluss auf Upstreams, WAF-Integration, Schema-Validierung

TLS-Abschluss/-Entlastung, grundlegende ACLs, WAF-Integration (in L7-Produkten), DDoS-Absorption (oft über Upstream-Edge/CDN)

Anwendungsfälle

Microservice-API-Fronttür, Zero-Trust-Ingress, API-Vermittlung für Mobil & Web, Protokoll-Bridging, monetarisierte APIs mit Plänen/Kontingenten und Unterstützung realer API-Nutzungsmuster

Horizontale Skalierung von primär zustandslosen Diensten (kann auch zustandsabhängige Szenarien wie Sitzungsaffinität unterstützen), hohe Verfügbarkeit und Fehlertoleranz, zonales/regionales Failover, Glättung von spitzem Datenverkehr und Minimierung von Ausfallzeit

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API Gateways, Load Balancer und Observability

Die Beobachtbarkeit auf der API-Gateway-Schicht umfasst typischerweise Kennzahlen wie Anfragevolumen, Latenzverteilungen, Richtlinienbewertungen, Authentifizierungsergebnisse und Fehlerraten, die an bestimmte Routen oder Verbraucher gebunden sind. Gateways generieren auch detaillierte Protokolle, in denen die Nutzlastmerkmale von Anfragen und Antworten, Header-Transformationen und Sicherheitsereignisse wie fehlgeschlagene Token-Validierungen oder Ratenlimit-Trigger aufgezeichnet werden. Das Nachverfolgen auf dieser Ebene zeigt oft, wie eine Anfrage sich durch Routing-Regeln, Transformationen, Aggregation von Antworten und Backend-Aufrufe verschiebt, was die Diagnose von Problemen im API-Verhalten oder bei Vertragsdurchsetzung erleichtert.

Load Balancer liefern operative Metriken, die sich auf die Anzahl der Verbindungen, den Zustand, die Antwortzeiten von Backend-Instanzen und das Verhalten von Routing-Algorithmen konzentrieren, zusammen mit Protokollen, die Entscheidungen zur Verkehrsverteilung und Failover-Ereignisse aufzeigen. Bei einer gemeinsamen Analyse bieten die Erkenntnisse auf Gateway- und Load Balancer-Ebene einen umfassenderen Überblick darüber, wie der Datenverkehr durch ein System fließt und wo Probleme auftreten können.

Beispielsweise kann eine hohe Gateway-Latenz mit nachgelagerten Ungleichgewichten oder ausfallenden Zielen auf der Load-Balancer-Schicht korrelieren, während Spitzen bei Load-Balancer-Failovers auf fehlerhafte oder ungewöhnlich starke Anfragen zurückzuführen sein können, die nur am Gateway sichtbar sind.

Unternehmen mit ausgereiften Observability-Praktiken führen diese Sichtweisen oft in einheitlichen Dashboards oder Traces zusammen, die es den Teams ermöglichen, eine Anfrage von der Boundary über die Routing-Logik bis hin zum Verhalten der Backend-Instanz zu verfolgen. Weniger erfahrene Teams untersuchen möglicherweise jede Ebene separat, aber selbst eine moderate Korrelation von Protokollen und Metriken kann helfen, zwischen richtlinienbezogenen Problemen am Gateway und Leistung oder Verfügbarkeitsproblemen hinter dem Load Balancer zu unterscheiden. Im Laufe der Zeit kann die Integration von Erkenntnissen aus beiden Ebenen zu einer schnelleren Fehlerbehebung, klareren Zuständigkeitsgrenzen und einem tieferen Verständnis des allgemeinen Systemzustands führen.

Bereitstellungskontexte und Ökosystemanpassung

Von dort, wo sie innerhalb der Plattformen sitzen, verlagern sich die Zuständigkeiten von API-Gateways und Load Balancern auf Kubernetes, zwischen Ingress/Gateway-API-Controllern und Service-Load-Balancing, je nachdem, wie der Verkehr zugelassen, gesichert und weitergeleitet wird.

Innerhalb von Kubernetes

  • Wie Ingress-, Gateway-API- oder Service-Objekte Gateway- und Load-Balancer-Rollen zugeordnet werden

    In Kubernetes bieten Ingress und die neuere Gateway-API die Gateway-ähnliche Steuerungsebene für Host-/Pfad-Routing, TLS-Konfiguration und Richtlinienzuordnung auf Anwendungsebene. Viele der Controller, die diese Spezifikationen implementieren (Envoy, NGINX, Traefik), sind weit verbreitete Open-Source-Projekte, die auch als Reverse-Proxy fungieren und Traffic Shaping und Transformationen durchführen, bevor der Datenverkehr in den Cluster geleitet wird.

    Diese Komponenten dienen häufig als erster anwendungsbewusster Hop für eine Webanwendung und führen Aufgaben wie JSON Web Token (JWT)-Validierung oder Header-Umschreibungen aus, bevor Anfragen an Backend-Dienste weitergeleitet werden.

    Im Gegensatz dazu stellt ein Kubernetes-Service vom Typ LoadBalancer (oder ein NodePort in Verbindung mit einem externen Load Balancer) Workloads bereit und verteilt den Datenverkehr auf die darunter liegenden Pods (über die Nodes). Diese Schicht verhält sich ähnlich wie traditionelle Load Balancer, die vor Flotten von Webservern eingesetzt werden und gesunde Instanzen auswählen, um eine reibungslose Bereitstellung zu gewährleisten. In der Praxis entscheidet das Gateway, wie eine Anfrage behandelt werden soll und welches Backend angesprochen werden soll, während der Service und sein Lastausgleichsmechanismus entscheiden, welche Instanz die Anfrage tatsächlich erhält.
  • Controller- und Plattformvariationen

    Die genaue Aufteilung der Verantwortlichkeiten hängt vom Controller und der Plattform ab.     Der Controller eines Anbieters könnte mehr Gateway-Funktionen (Authentifizierung, Web Application Firewall (WAF)-Integration) bündeln , während ein anderer diese an Sidecars oder externe Dienste delegiert. Einige Umgebungen stützen sich stark auf die Gateway API für die Policy-Expression, während andere weiterhin klassisches Ingress plus benutzerdefinierte Ressourcendefinitionen für fortgeschrittenes Routing verwenden.

    Cloud-Anbieter können auch proprietäre Load-Balancing-Funktionen wie globale Anycast VIPs (eine einzige, global angekündigte IP-Adresse, die Benutzer zum nächstgelegenen funktionierenden Endpunkt weiterleitet) und Cross-Zone-Failover (automatische Verlagerung des Datenverkehrs in eine andere Verfügbarkeitszone, wenn eine beeinträchtigt ist) einsetzen, die den Ort bestimmter Aufgaben verändern. Daher sollten Teams Unterschiede in Konfigurationsoberflächen, unterstützten Funktionen und Observabilität über Distributionen hinweg erwarten.

Neben Service Meshes

  • Wo das Netz endet und die Kante beginnt

    Ein Service Mesh hilft dabei, die Kommunikation zwischen Diensten innerhalb eines Systems zu steuern. Es sorgt dafür, dass diese Verbindungen sicher und zuverlässig sind und automatisch angepasst werden, wenn Probleme auftreten. Ein Ingress oder Edge-Gateway befindet sich oft an der Mesh-Grenze, agiert ähnlich wie ein policy-bewusster Reverse-Proxy, beendet externe Verbindungen und wendet API-Regeln an, bevor der Datenverkehr an interne Dienste weitergegeben wird. Vorgelagert kann ein Load Balancer oder ein globaler Traffic-Manager eingehende Verbindungen auf Gateway-Instanzen oder geografische Regionen verteilen.

  • Wie Unternehmen Gateways und Load Balancer einrichten

    Einige Unternehmen halten das API Gateway außerhalb des Meshs, um die Kopplung zu minimieren, während andere ein mesh-awares Gateway verwenden, sodass Richtlinien und Telemetrie einheitlich sind. Bestimmte Teams platzieren einen globalen Load Balancer vor mehreren regionalen Gateways für Geo-Routing; andere basieren auf DNS-basierterSteuerung oder CDN-Edge-Logik . Die richtige Zusammenstellung spiegelt oft eher Einschränkungen wie Latenzbudgets, Compliance-Zonen und betriebliches Fachwissen wider als Best Practices. Wichtig ist, dass jede Ebene einen klaren Zweck verfolgt und die Verantwortung nicht über den gesamten Stack verteilt wird.

Protokollspezifische Verhaltensweisen

  • Überlegungen zu gRPC, WebSockets, Ereignisströmen oder langlebigen Verbindungen

    gRPC (HTTP/2) funktioniert tendenziell effektiver, wenn die Systemkomponenten, die es verarbeiten, seinen Streaming-basierten Kommunikationsstil vollständig unterstützen können, d. h. wenn sie die Vorteile von HTTP/2 beibehalten, seine Metadaten korrekt interpretieren und einen Rückfall auf ältere Protokolle vermeiden. Aus diesem Grund sollten Gateways oder L7-Load Balancer in der Lage sein, den Streaming-Verkehr reibungslos zu verwalten, einschließlich der Handhabung von Timeouts und Druck, wenn Daten schnell in beide Richtungen fließen.

    WebSockets und Server-Sent Events beinhalten oft langlebige Verbindungen, die empfindlich auf Faktoren wie Leerlauf-Timeouts, Keep-Alive-Verhalten und Verbindungslimits reagieren können, insbesondere wenn viele Clients über längere Zeiträume verbunden bleiben. Bei Event-Streams, wie z. B. Kafka‑ähnlichen oder benutzerdefinierten Streaming-APIs, kann es bei Systemen zu großen Nutzlasten, zeitweiligen Ausfällen oder der Notwendigkeit kommen, Verbindungen während der Bereitstellung zu entleeren und zu rehydrieren.

    Bei diesen langlaufenden Protokollen können architektonische Entscheidungen in Bezug auf Authentifizierung, Observability und die Art und Weise, wie Verbindungen mit bestimmten Backends verbunden bleiben, die Gesamtzuverlässigkeit beeinflussen und dazu beitragen, Probleme wie Head-of-Line-Blocking oder unerwartete Sitzungsunterbrechungen zu vermeiden.

Benötige ich einen Load Balancer, wenn ich ein API Gateway habe?

Teams stoßen häufig in verschiedenen Phasen ihrer Architekturentwicklung auf API-Gateways und Load Balancer, die Reihenfolge ist jedoch nicht festgelegt. Welche Komponente zuerst erscheint (und ob beide benötigt werden), hängt davon ab, was eine Anwendung oder eine breitere IT-Umgebung verlangt, sowie von den Systemdesign-Prinzipien, die diese Umgebung leiten.

Ein Load Balancer kann zwar frühzeitig eingeführt werden, um die Verfügbarkeit zu verbessern und den Datenverkehr auf mehrere Serverinstanzen zu verteilen, er bietet jedoch nicht die Autorisierung, die Durchsetzung von Richtlinien oder die API-Steuerung, die manche Systeme von Anfang an benötigen. Diese Anforderungen fallen typischerweise in den breiteren Bereich des API-Managements.

Ebenso führen manche Umgebungen zunächst ein API Gateway ein, weil der anfängliche Bedarf auf Authentifizierung, Anforderungsweiterleitung, Ratenbegrenzungen oder die Verwaltung eines wachsenden Katalogs von APIs abzielt. Mit zunehmendem Datenverkehr und der Erweiterung von Systemen, sei es innerhalb einer einzelnen Anwendung oder über viele Anwendungen in einem Unternehmen hinweg, gewinnen API Gateways oft an Bedeutung.

Sie bieten eine strukturierte Ebene für die Verwaltung der Bereitstellung, Sicherung und Verwaltung von APIs. In einigen Unternehmen dienen Gateways als einheitliche "Vordertür" für zahlreiche interne und externe Anwendungen, während sie in anderen als Routing- und Policy-Ebene für Microservices innerhalb eines einzigen Produkts dienen können.

Kurz gesagt: Mit zunehmendem API-Traffic und komplexer werdenden IT-Umgebungen spielen API Gateways und Load Balancer eine immer wichtigere Rolle. Ihre Bedeutung wächst, weil sie unterschiedliche Dimensionen wie Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit und operative Klarheit berücksichtigen.

Autor

Judith Aquino

Staff Writer

IBM Think

Michael Goodwin

Staff Editor, Automation & ITOps

IBM Think

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