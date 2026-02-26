Ein API Gateway dient als Einstiegspunkt, der eingehende API-Anfragen verwaltet und leitet, während ein Lastbalancer diese Anfragen auf mehrere Server oder Instanzen verteilt – zwei unterschiedliche Funktionen, die zusammenarbeiten, um eine Systemarchitektur effizient und widerstandsfähig zu halten.
Betrachten wir ein Flughafenterminal und einen Fluglotsen. Das API Gateway funktioniert wie ein Terminal, in dem die Passagiere (Clientanfragen) zuerst ankommen, einchecken, die Sicherheitskontrolle passieren und je nach Ziel zum richtigen Gate geleitet werden. Als Frontend-Einstiegspunkt übernimmt das API-Gateway die Authentifizierung, das Routing der Anfragen, die Protokollübersetzung und alle Regeln, die bestimmen, wohin eine Anfrage gehen soll. Es entscheidet über die Weiterleitung des Datenverkehrs und die Zuweisung von Anfragen an den jeweils passenden Backend-Dienst.
Der Load Balancer ist hingegen der Fluglotse, der dafür sorgt, dass einem startbereiten Flugzeug eine Start- und Landebahn so zugewiesen wird, dass der Flugverkehr sicher und effizient abläuft. Sie verteilt die eingehende Workload auf mehrere Backend-Server oder Instanzen desselben Dienstes (in den meisten Fällen).
Gemeinsam bestimmt das API-Gateway, was jede Anfrage benötigt und welcher Service sie bearbeiten soll, während der Load Balancer dafür sorgt, dass die gewählte Service-Instanz nicht überlastet wird. Wenn Teams diese unterschiedlichen Rollen verstehen und wissen, wie sie sich gegenseitig ergänzen, können sie Architekturen entwerfen, die klarer, belastbarer, skalierbar und besser auf die spezifischen Anforderungen ihrer Systeme abgestimmt sind.
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Um zu verstehen, wie API-Gateways und Load Balancer in verteilten Systemen funktionieren, hilft es, mit dem Open Systems Interconnection (OSI)- Modell zu beginnen. Das OSI-Modell ist ein konzeptionelles, siebenschichtiges Framework, das standardisiert, wie Netzwerkkommunikation organisiert wird – von der physischen Übertragung von Bits bis hin zu Anwendungsinteraktionen, die nutzerlesbare Antworten erzeugen.
Innerhalb dieses Modells arbeiten API-Gateways hauptsächlich auf Schicht 7 (Anwendung), wo sie Anfragen interpretieren und anwendungsspezifische Richtlinien wie Authentifizierung, Routing-Regeln und Protokollübersetzung anwenden. Load Balancer können auf Schicht 4 (Transportschicht) arbeiten und Entscheidungen auf Basis von IPs und Ports treffen oder auf Schicht 7 inhaltsbasierte Routing-Entscheidungen treffen.
Vor diesem Hintergrund sind API Gateways und Load Balancer für verschiedene Phasen der Weiterleitung und Verarbeitung des eingehenden Datenverkehrs von den Clients zu den Backend-Diensten verantwortlich. Da sich diese Rollen teilweise überschneiden können, insbesondere wenn neuere Gateways über Funktionen für einfaches Routing oder Verteilung verfügen, erscheinen diese Komponenten je nach Systemstruktur in unterschiedlichen architektonischen Anordnungen. Einige gängige Muster sind:
Zusammen: In Microservice- Architekturen kann ein API Gateway Anfragen authentifizieren, Ratenbegrenzungen anwenden und Protokolle normalisieren und sie dann an einen Service -Endpunkt weiterleiten, dem ein Load Balancer – oft ein Application Load Balancer (ALB) – vorgeschaltet ist, der einen verfügbaren Server auswählt. In dieser Konfiguration bietet das Gateway eine anwendungsbezogene Steuerung und der Balancer optimiert die Verteilung und Ausfallsicherheit. Microservices sind nur ein Beispiel; API-Gateways werden auch in monolithischen, multi-Anwendungen- und hybriden Umgebungen eingesetzt, um eingehenden API-Verkehr über verschiedene Systeme hinweg zu koordinieren.
Unabhängig (nur Load Balancer): Für einheitliche, zustandslose Web-Tiers können Teams einen Load Balancer direkt vor identischen Servern platzieren, um Spitzen zu glätten und die Betriebszeit ohne Orchestrierung auf API-Ebene aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus können Load Balancer unabhängig in Szenarien wie der Steuerung des Datenverkehrs zwischen schreibgeschützten Datenbankreplikaten, der Lastverteilung über geografisch verteilte Endgeräte, dem Failover in Multi-Region-Bereitstellungen oder dem Ausgleich von Anfragen an Altlast-Systeme, die keine Gateway-Logik benötigen, arbeiten.
Unabhängig (nur Gateway): In einigen verwalteten Plattformen kann ein Gateway den Client-Datenverkehr beenden, Richtlinien durchsetzen und direkt zu Diensten routen, die bereits eine integrierte Distribution haben, wobei die Vorteile für Richtlinien und Entwicklererfahrung ohne eine separate Balance-Ebene erhalten bleiben.
Viele moderne Gateways können auch bestimmte Lastverteilungsfunktionen ausführen, wie gewichtetes, Round-Robin- oder pfadbasiertes Routing, aber Teams könnten dennoch einen eigenen Layer-4-Loadbalancer für die Verbindungsabwicklung oder zur Entlastung von Hochdurchsatz-Transportschichten vorstellen.
Kategorie
API Gateway
Lastausgleichsfunktion
Hauptfunktion
Dient als zentraler Einstiegspunkt für Kunden; verwaltet, sichert und orchestriert eingehende Anfragen über mehrere Backend-Dienste hinweg
Verteilt eingehenden Netzwerkverkehr auf mehrere, in der Regel identische, Backend-Instanzen, um Verfügbarkeit und Leistung zu verbessern und Engpässe zu reduzieren
OSI-Schicht
Vorwiegend Schicht 7 (Anwendung)
Layer 4 (Transport) und/oder Layer 7 (Anwendung), je nach Typ (L4 vs. L7 Load Balancer)
Hauptmerkmale
Authentifizierung/Autorisierung, Zugriffskontrolle, Ratenbegrenzung, Anfrage-/Antworttransformation, API-Versionierung, Caching, Analysen
Zustandsprüfungen, Sitzungsaufrechterhaltung, SSL-Terminierung, Verbindungspooling und integrierte Redundanz
Datenverkehrsmanagement
Ratenbegrenzung, Drosselung von Anfragen, Leitungsunterbrechung, Wiederholungen, Timeouts, Servicequalität pro API/Consumer, Gestaltung von Anfragen/Antworten
Verbindungs- und Sitzungsmanagement, Überspannungsschutz, Sanftanlauf, Sonderfall-Erkennung (bei einigen L7-Balancern)
Routing-Mechanismen
Inhaltsbasiertes Routing (Pfad/Host/Header/Abfrage), Versionierung, Canary/Blue-Green-Tests nach Regeln, Integration von Diensterkennung
Algorithmisches Routing (Round-Robin, Least Connections, gewichtetes Routing, IP-Hash), zustandsprüfungsgesteuerte Instanzauswahl
Sicherheitsfunktionen
Authentifizierung/Autorisierung (OAuth 2.0, OIDC, JWT), API-Schlüssel, mTLS-Abschluss auf Upstreams, WAF-Integration, Schema-Validierung
TLS-Abschluss/-Entlastung, grundlegende ACLs, WAF-Integration (in L7-Produkten), DDoS-Absorption (oft über Upstream-Edge/CDN)
Anwendungsfälle
Microservice-API-Fronttür, Zero-Trust-Ingress, API-Vermittlung für Mobil & Web, Protokoll-Bridging, monetarisierte APIs mit Plänen/Kontingenten und Unterstützung realer API-Nutzungsmuster
Horizontale Skalierung von primär zustandslosen Diensten (kann auch zustandsabhängige Szenarien wie Sitzungsaffinität unterstützen), hohe Verfügbarkeit und Fehlertoleranz, zonales/regionales Failover, Glättung von spitzem Datenverkehr und Minimierung von Ausfallzeit
Die Beobachtbarkeit auf der API-Gateway-Schicht umfasst typischerweise Kennzahlen wie Anfragevolumen, Latenzverteilungen, Richtlinienbewertungen, Authentifizierungsergebnisse und Fehlerraten, die an bestimmte Routen oder Verbraucher gebunden sind. Gateways generieren auch detaillierte Protokolle, in denen die Nutzlastmerkmale von Anfragen und Antworten, Header-Transformationen und Sicherheitsereignisse wie fehlgeschlagene Token-Validierungen oder Ratenlimit-Trigger aufgezeichnet werden. Das Nachverfolgen auf dieser Ebene zeigt oft, wie eine Anfrage sich durch Routing-Regeln, Transformationen, Aggregation von Antworten und Backend-Aufrufe verschiebt, was die Diagnose von Problemen im API-Verhalten oder bei Vertragsdurchsetzung erleichtert.
Load Balancer liefern operative Metriken, die sich auf die Anzahl der Verbindungen, den Zustand, die Antwortzeiten von Backend-Instanzen und das Verhalten von Routing-Algorithmen konzentrieren, zusammen mit Protokollen, die Entscheidungen zur Verkehrsverteilung und Failover-Ereignisse aufzeigen. Bei einer gemeinsamen Analyse bieten die Erkenntnisse auf Gateway- und Load Balancer-Ebene einen umfassenderen Überblick darüber, wie der Datenverkehr durch ein System fließt und wo Probleme auftreten können.
Beispielsweise kann eine hohe Gateway-Latenz mit nachgelagerten Ungleichgewichten oder ausfallenden Zielen auf der Load-Balancer-Schicht korrelieren, während Spitzen bei Load-Balancer-Failovers auf fehlerhafte oder ungewöhnlich starke Anfragen zurückzuführen sein können, die nur am Gateway sichtbar sind.
Unternehmen mit ausgereiften Observability-Praktiken führen diese Sichtweisen oft in einheitlichen Dashboards oder Traces zusammen, die es den Teams ermöglichen, eine Anfrage von der Boundary über die Routing-Logik bis hin zum Verhalten der Backend-Instanz zu verfolgen. Weniger erfahrene Teams untersuchen möglicherweise jede Ebene separat, aber selbst eine moderate Korrelation von Protokollen und Metriken kann helfen, zwischen richtlinienbezogenen Problemen am Gateway und Leistung oder Verfügbarkeitsproblemen hinter dem Load Balancer zu unterscheiden. Im Laufe der Zeit kann die Integration von Erkenntnissen aus beiden Ebenen zu einer schnelleren Fehlerbehebung, klareren Zuständigkeitsgrenzen und einem tieferen Verständnis des allgemeinen Systemzustands führen.
Von dort, wo sie innerhalb der Plattformen sitzen, verlagern sich die Zuständigkeiten von API-Gateways und Load Balancern auf Kubernetes, zwischen Ingress/Gateway-API-Controllern und Service-Load-Balancing, je nachdem, wie der Verkehr zugelassen, gesichert und weitergeleitet wird.
Teams stoßen häufig in verschiedenen Phasen ihrer Architekturentwicklung auf API-Gateways und Load Balancer, die Reihenfolge ist jedoch nicht festgelegt. Welche Komponente zuerst erscheint (und ob beide benötigt werden), hängt davon ab, was eine Anwendung oder eine breitere IT-Umgebung verlangt, sowie von den Systemdesign-Prinzipien, die diese Umgebung leiten.
Ein Load Balancer kann zwar frühzeitig eingeführt werden, um die Verfügbarkeit zu verbessern und den Datenverkehr auf mehrere Serverinstanzen zu verteilen, er bietet jedoch nicht die Autorisierung, die Durchsetzung von Richtlinien oder die API-Steuerung, die manche Systeme von Anfang an benötigen. Diese Anforderungen fallen typischerweise in den breiteren Bereich des API-Managements.
Ebenso führen manche Umgebungen zunächst ein API Gateway ein, weil der anfängliche Bedarf auf Authentifizierung, Anforderungsweiterleitung, Ratenbegrenzungen oder die Verwaltung eines wachsenden Katalogs von APIs abzielt. Mit zunehmendem Datenverkehr und der Erweiterung von Systemen, sei es innerhalb einer einzelnen Anwendung oder über viele Anwendungen in einem Unternehmen hinweg, gewinnen API Gateways oft an Bedeutung.
Sie bieten eine strukturierte Ebene für die Verwaltung der Bereitstellung, Sicherung und Verwaltung von APIs. In einigen Unternehmen dienen Gateways als einheitliche "Vordertür" für zahlreiche interne und externe Anwendungen, während sie in anderen als Routing- und Policy-Ebene für Microservices innerhalb eines einzigen Produkts dienen können.
Kurz gesagt: Mit zunehmendem API-Traffic und komplexer werdenden IT-Umgebungen spielen API Gateways und Load Balancer eine immer wichtigere Rolle. Ihre Bedeutung wächst, weil sie unterschiedliche Dimensionen wie Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit und operative Klarheit berücksichtigen.
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