EDI- und ERP-Integration: Best Practices, Vorteile und Herausforderungen

EDI-Lösungen ermöglichen die automatische Übermittlung von standardisierten elektronischen Geschäftsdokumenten (oft als EDI-Nachrichten bezeichnet) und Daten. EDI wird hauptsächlich als B2B-Integration für den Austausch von Dokumenten wie Rechnungen, Bestellungen und Versandbenachrichtigungen verwendet, aber auch zwischen verteilten internen Systemen wie ERP und CRM Systemen.

ERP-Systeme verwalten und optimieren die Funktionen, Prozesse und Arbeitsabläufe von Unternehmen durch Automatisierung und Integration. Sie werden zur Steuerung verschiedener Geschäftsprozesse eingesetzt, darunter Finanzen, Fertigung, Beschaffung, Lieferkettenmanagement und mehr.

Die EDI-ERP-Integration verbindet EDI-Plattformen mit internen ERP-Systemen, um einen automatischen und nahtlosen Informationsfluss zwischen beiden Systemen zu ermöglichen. Ohne diese Integration müssten EDI-Daten manuell in ERP- und andere interne Systeme eingegeben werden (und umgekehrt müssten EDI-Daten aus internen Systemen in die EDI-Software übertragen werden).