EDI- und ERP-Integration: Best Practices, Vorteile und Herausforderungen

Die EDI-ERP-Integration ist die Verbindung einer elektronischen Datenaustauschplattform (EDI) mit einem Enterprise Resource Planning (ERP) System, um einen automatischen, effizienten und nahtlosen Datenfluss zwischen EDI- und ERP-Plattformen sicherzustellen.
Die EDI-ERP-Integration automatisiert und beschleunigt die Verarbeitung und sorgt für eine höhere operative Effizienz, schnellere Order-to-Cash-Zyklen (O2C), verbesserte Übersicht über Lagerbestand und Lieferkette, niedrigere Betriebskosten und mehr.
EDI-Lösungen ermöglichen die automatische Übermittlung von standardisierten elektronischen Geschäftsdokumenten (oft als EDI-Nachrichten bezeichnet) und Daten. EDI wird hauptsächlich als B2B-Integration für den Austausch von Dokumenten wie Rechnungen, Bestellungen und Versandbenachrichtigungen verwendet, aber auch zwischen verteilten internen Systemen wie ERP und CRM Systemen.
ERP-Systeme verwalten und optimieren die Funktionen, Prozesse und Arbeitsabläufe von Unternehmen durch Automatisierung und Integration. Sie werden zur Steuerung verschiedener Geschäftsprozesse eingesetzt, darunter Finanzen, Fertigung, Beschaffung, Lieferkettenmanagement und mehr.
Die EDI-ERP-Integration verbindet EDI-Plattformen mit internen ERP-Systemen, um einen automatischen und nahtlosen Informationsfluss zwischen beiden Systemen zu ermöglichen. Ohne diese Integration müssten EDI-Daten manuell in ERP- und andere interne Systeme eingegeben werden (und umgekehrt müssten EDI-Daten aus internen Systemen in die EDI-Software übertragen werden).
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, EDI-Plattformen und ERP-Lösungen zu integrieren, darunter native Integrationen innerhalb von ERP- oder EDI-Software, Middleware-Integrationen wie iPaaS-Plattformen, individuelle API-basierte Integration, Datenbank-Integration, dateibasierte Integration und verwaltete EDI-Dienste.
Einige EDI-Plattformen bieten native Konnektoren oder Module an, die speziell für gängige ERP-Systeme entwickelt wurden. Diese Integrationen sind vorgefertigte, vom Anbieter bereitgestellte Integrationen, die für die Datenstruktur und Workflows eines bestimmten ERP konzipiert sind. Obwohl diese Integrationen oft Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) für den eigentlichen Informationsaustausch verwenden, entwickelt und wartet der Anbieter diese APIs, nicht das Kundenunternehmen.
Diese Integrationen bieten eine fertige Lösung, die eine direkte Verbindung zwischen EDI- und ERP-Software sowie die automatische Übersetzung von EDI-Dokumenten ermöglicht. Obwohl eine direkte Integration den erforderlichen Codierungs- und Einrichtungsaufwand erheblich reduziert, kann wie bei den meisten Integrationsprozessen eine gewisse Konfiguration und Datenkonvertierung erforderlich sein, um Unterschiede in den Geschäftsprozessen und Datenstrukturen zwischen den Handelspartnern zu berücksichtigen.
Beispielsweise müssen Unternehmen den EDI-Segmenten möglicherweise noch benutzerdefinierte Felder oder nicht standardisierte Datenstrukturen zuordnen, Anpassungen für Handelspartner vornehmen, die optionale Felder auf unterschiedliche Weise verwenden oder Produkte unterschiedlich kategorisieren, oder eine unternehmensspezifische Logik für unterschiedliche Preisstrukturen, Codes, Kennungen und Namenskonventionen erstellen.
Da es keinen „Zwischenhändler“ gibt, ist die direkte Integration oft eine schnelle und leistungsstarke Option. Die Abhängigkeit von einem bestimmten Anbieter kann jedoch ein Problem darstellen.
Unternehmen nutzen häufig eine Middleware zur Integration, wie iPaaS-Plattformen, um EDI- und ERP-Systeme zu verbinden. iPaaS-Plattformen sind Suiten aus cloudbasierten Self-Service-Tools und -Lösungen, die zur Integration von Daten aus mehreren Anwendungen oder Plattformen verwendet werden.
iPaaS-Plattformen werden im Allgemeinen zur Verbindung mehrerer Unternehmenssysteme eingesetzt, nicht nur zur Integration von EDI und ERP. Sie sind beliebte Optionen für größere Unternehmen, die einen nahtlosen Datenaustausch zwischen mehreren internen und externen Systemen benötigen.
Die API-basierte Integration kann die gleiche Funktionalität wie eine direkte Integration bieten (jedoch mehr Flexibilität als eine vom Hersteller bereitgestellte direkte Integration). In diesem Fall entwickelt jedoch das Kundenunternehmen oder ein beauftragter Dritter die Integration zwischen den Systemen (anstelle des EDI-Softwareanbieters). Moderne EDI-Systeme können APIs – oft REST- oder SOAP-APIs – bereitstellen und nutzen, die mit einem ERP-System kommunizieren, während die Entwickler eines Unternehmens die Verbindung aufbauen, Code für API-Aufrufe auf beiden Seiten schreiben, Datenfelder zwischen Systemen zuordnen, Transformationslogik erstellen und mehr.
Dies bietet eine flexible Option mit erheblicher Kontrolle für Unternehmen: Die Entwickler eines Unternehmens können die Integration an ihre spezifischen Systeme und Bedürfnisse anpassen. Eine solche Lösung erfordert jedoch eine kontinuierliche Entwicklung und Wartung, deren Verantwortung bei den internen Teams liegt.
In diesem Szenario schreibt die EDI-Software direkt in Staging-Tabellen in einer ERP-Datenbank, oder beide Systeme schreiben und lesen in eine gemeinsame Datenbank. Das kann eine schnelle Option sein, es ist jedoch ein sorgfältiges Management erforderlich, um Datenintegritätsrisiken zu minimieren. Auch Systemaktualisierungen können in diesem gemeinsam genutzten Datenbankmodell kompliziert ausfallen.
Ein traditioneller Ansatz: Diese Integration ist ein einfacher Austausch von „Flat File“-Daten, wie z. B. mit CSV (kommagetrennte Werte), XML (eXtensible Markup Language) oder TXT (Text) Dateien, oft über gemeinsame Ordner oder SFTP-Server.
Diese einfache und zuverlässige Option ist langsamer als die in diesem Artikel beschriebenen Echtzeit-Optionen und erfordert Dateiüberwachung und Fehlerbehandlung. Sie ist die „einfachste technische“ Integration und könnte für kleinere Unternehmen mit weniger intensivem Datenaustausch geeignet sein. Ein wesentlicher Nachteil der dateibasierten Integration ist der Engpass beim Hoch- und Herunterladen der Dateien, was bedeutet, dass es keinen Echtzeiteinblick in die aktuellen Vorgänge gibt.
Einige EDI-Anbieter bieten auch ERP-Integrationsdienste an. Solche Dienste reichen von vorgefertigten Optionen für beliebte ERP-Systeme (wie die zuvor erwähnten nativen Integrationen) bis hin zu vollständig verwalteten Optionen, die die Erstellung individueller Integrationen sowie Integrationsmanagement und -wartung umfassen.
Zu den Hauptvorteilen der ERP-EDI-Integration gehören:
Die Integration von EDI- und ERP-Systemen ermöglicht eine automatische Datenübertragung zwischen den Systemen, wodurch die manuelle Neuverschlüsselung der über eine EDI-Plattform empfangenen Daten überflüssig und die Bearbeitungszeiten beschleunigt werden. Eine automatische Übertragung hilft außerdem dabei, Dateneingabefehler und deren Behebungszeit zu reduzieren.
Bestellungen, Lieferscheine und andere Dokumente werden nahtlos in und aus ERP-Systemen übertragen, wodurch sich die Durchlaufzeiten von der Bestellung bis zur Bezahlung und von der Beschaffung bis zur Bezahlung verkürzen.
Bewegungen in der Lieferkette und Bestandsaktualisierungen werden automatisch und in Echtzeit in ERP-Systemen verbucht, so dass Teams genauere Informationen über den Status von Bestellungen, Rechnungen, Lieferungen und mehr erhalten. Diese Transparenz kann die Entscheidungsfindung und Prognose verbessern.
Da die automatische Datenübertragung dazu beiträgt, Dateneingabefehler, fehlende Dokumente und andere Probleme zu vermeiden, senkt die EDI-ERP-Integration die Kosten für Fehlerkorrekturen, wie z. B. Rückbelastungen und Strafzahlungen.
Die beschleunigten Übertragungsgeschwindigkeiten und die verbesserte Transparenz, die durch einen automatisierten Austausch gewährleistet werden, können auch Umsatzverluste verhindern – Geld, das ein Unternehmen verdient, aber aufgrund von Fehlern, Ineffizienzen oder Workflow-Lücken nicht verbuchen kann – und so finanzielle, betriebliche und datenbezogene Verluste reduzieren.
Wenn ein Unternehmen wächst und Geschäftspartner dazu kommen, kann ein integriertes, automatisiertes System das erhöhte Transaktionsvolumen effizienter und schneller verarbeiten als ein System zur manuellen Dateneingabe. Eine gut konfigurierte Integration ermöglicht es Unternehmen, ohne zusätzliche Personalkosten oder Verarbeitungsverzögerungen zu skalieren.
Die automatische Dokumentation aller Transaktionen kann Prüfprozesse und Bewertungen vereinfachen und Unternehmen dabei helfen, die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.
Zu den häufigsten Herausforderungen bei der EDI-ERP-Integration gehören:
EDI verwendet standardisierte Formate (wie X12 oder EDIFACT) mit spezifischen Segmentstrukturen. ERP und andere interne Systeme haben eigene Datenmodelle. Für eine erfolgreiche Integration müssen die Datenformate präzise übersetzt und Felder zwischen den Systemen korrekt zugeordnet werden. Bei der Konfiguration der Transformationslogik gehören die Handhabung optionaler Felder, Felder, die in mehrere Tabellen gefüllt werden müssen, und variierende Datumsformate zu den größten Herausforderungen.
EDI basiert auf der Genauigkeit der Stammdaten (zum Beispiel Preisgestaltung, Produktcodes, Adressen). Unstimmigkeiten zwischen ERP-Dateneingaben und den Daten, die vom Partner erwartet werden, führen zu Integrations- und Übertragungsproblemen. Die Synchronisierung von Daten über verschiedene Plattformen hinweg und zwischen mehreren Geschäftspartnern stellt eine ständige Herausforderung dar.
Die Anforderungen sind zwischen Geschäftspartnern mitunter ganz unterschiedlich. So verwenden Partner beispielsweise unterschiedliche EDI-Standards, nutzen benutzerdefinierte Datenfelder oder haben spezielle Validierungsanforderungen. Das Onboarding eines neuen Partners und die Konfiguration einer Integration, die mit dessen spezifischem System kompatibel ist, kann Änderungen bei der Zuordnung, mehrere Testrunden, klare Koordination und Kommunikation sowie Zeit erfordern.
Ein automatisiertes System bietet zwar oft eine bessere Leistung und größere Skalierbarkeit als sein manuelles Gegenstück, aber steigende Transaktionsvolumina, komplexe Transformationen und große EDI-Dokumente können zu Engpässen führen und die Integration erschweren.
Unternehmen fehlen oft plattformübergreifende Überwachungsfunktionen, die für die Transparenz integrierter Workflows erforderlich sind. Dies gestaltet es schwierig, fehlgeschlagene Transaktionen zu erkennen. Ohne klare Prozesse zur Identifizierung fehlgeschlagener Transaktionen, automatisierte Wiederholungsmechanismen oder klare manuelle Überprüfungsprotokolle und -pfade bekommen viele Unternehmen Schwierigkeiten mit dem Fehlermanagement.
EDI-Transaktionen enthalten oft sensible Geschäftsinformationen und erfordern Verschlüsselung und Audit-Trails, um die Compliance zu gewährleisten. Jeder Handelspartner hat möglicherweise andere EDI-Compliance- und Autorisierungsanforderungen. Die Erfüllung der unterschiedlichen Compliance- und Sicherheitsanforderungen vieler verschiedener Geschäftspartner kann die Integration erheblich verkomplizieren.
Software-Updates, API-Änderungen und andere Anpassungen an Integrationskomponenten erfordern oft weitere Konfigurationen, Tests und Fehlerbehebungen. All das ist zeitaufwändig und wird durch die Anzahl der Partner, für die Integrationen gepflegt werden müssen, noch verschärft.
Um die Herausforderungen der Integration bestmöglich zu bewältigen und ihre potenziellen Vorteile optimal zu nutzen, setzen Unternehmen häufig Prioritäten:
Wählen Sie eine Integrationslösung, die den Geschäftsbedürfnissen und verfügbaren Ressourcen entspricht. Ein Unternehmen, das plant, mehrere interne Systeme mit einer EDI-Plattform zu integrieren, über begrenzte Entwicklungsressourcen verfügt oder darauf eingestellt ist, ständig neue Partner und Integrationen hinzuzufügen, sollte sich für eine iPaaS-Plattform entscheiden, die dabei hilft, Integrationen zu zentralisieren und einige vorgefertigte Konnektoren und Low-Code-Lösungen bietet (anstatt alle Integrationen intern zu entwickeln). Unabhängig von der strategischen Ausrichtung ist es wichtig, dass alles gut durchdacht und geplant ist.
Bereinigen Sie Daten vor dem Aufbau einer Integration und überprüfen Sie Produktcodes, Preistabellen und andere Daten in einem ERP auf Genauigkeit. Klare und umfassende Data Governance-Strukturen können dafür sorgen, ein geordnetes System aufrechtzuerhalten.
Etablieren Sie die Fehlerbehandlung als Grundprinzip. Erfolgreiche Integrationen beinhalten oft automatische Wiederholungsversuche für vorübergehende Ausfälle, automatisch erstellte Protokolle für alle Transaktionen und klare Schritte für Ausnahmen, die ein manuelles Eingreifen erfordern.
Die Zuverlässigkeit eines Systems hängt hauptsächlich von der Datenqualität ab, da uneinheitliche Daten und Formatierungsprobleme häufige Ursachen für Ausfälle sind. Daher sollten mehrere Datenvalidierungspunkte in das System integriert werden. Diese Vorsichtsmaßnahme trägt dazu bei, die Datenqualität beim Ein- und Ausgang in ein ERP-System sicherzustellen und Daten innerhalb des ERP-Systems selbst routinemäßig zu validieren. Die proaktive Erkennung hilft dabei, Fehler zu erkennen, bevor sie sich zu größeren, kostspieligeren Problemen auswachsen, und trägt zu einem insgesamt zuverlässigeren System bei.
Ein Unternehmen, das den Systemzustand in Echtzeit einsehen kann, ist besser gerüstet, um Anpassungen vorzunehmen, die Fehler und Leistungseinbußen vermeiden. Viele Unternehmen erstellen Dashboards, die es einer Reihe von Interessengruppen, nicht nur IT-Mitarbeitern, ermöglichen, Erfolgsquoten, Auftragsstatus, Verarbeitungsengpässe, Übertragungsfehler und mehr in Echtzeit einzusehen.
Diese Informationen helfen Teams dabei, Prozesse zu beschleunigen und die Beziehungen zu Partnern zu verbessern. Ein beobachtbares System erleichtert zudem die automatische Erstellung von Audit-Trails. Diese detaillierten Transaktionsprotokolle sind von unschätzbarem Wert, wenn es um die Fehlerbehebung bei der Integration oder die Beilegung von Unstimmigkeiten zwischen Geschäftspartnern geht.
Es ist ratsam, bei der Entwicklung von Integrationen das Wachstum im Auge zu behalten: Wie kann das System so aufgebaut werden, dass es zusätzliche Geschäftspartner und größere Transaktionslasten bewältigt? Und wie könnten diese Belastungen im Zuge des Unternehmenswachstums aussehen? Wenn Sie solche Fragen im Vorfeld klären und anschließend Belastungstests durchführen, können Sie Engpässe erkennen, bevor sie sich auf die Geschäftsabläufe auswirken.
Maßgeschneiderte Lösungen sind jedoch nicht die am besten skalierbaren Systeme. Auch wenn jeder Partner möglicherweise eine gewisse Anpassung der Integration erfordert, sollten standardisierte Vorlagen und Transformationslogiken erstellt und idealerweise wiederverwendet werden, wobei die Möglichkeit zur Anpassung an die Spezifikationen der Partner gegeben sein muss.
Ein modularer Ansatz beim Integrationsdesign, der Funktionen wie Extraktion, Transformation und Validierung trennt, ermöglicht beispielsweise die Wiederverwendung bestimmter Komponenten. Dieser Ansatz vereinfacht auch die Fehlersuche, da eine bestimmte Komponente der Integration repariert oder angepasst werden kann, ohne die gesamte Integration zu beeinträchtigen.
Versionskontrollen sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Flexibilität. Sorgfältige, umfassende Versionskontrollen bieten einen detaillierten Verlauf der Aktualisierungen, die das Zurücksetzen im Falle eines Problems mit einer neuen Version vereinfacht.
Kurz gesagt, ein starker Integrationsansatz steuert die Komplexität so, dass sie den Bedürfnissen und Fähigkeiten des Unternehmens und seiner Geschäftspartner entspricht und gleichzeitig kosteneffizient und ausreichend skalierbar ist.
Standardisierte und dokumentierte Onboarding-Prozesse bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Vorlagen für geläufige Partnerkonfigurationen können helfen, den Onboarding-Prozess zu beschleunigen, und Service-Level-Vereinbarungen (SLAs) legen klar fest, was von allen Parteien erwartet wird.
Um das Unternehmen und seine Partner zu schützen, sollten Integrationen Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung von Daten im Übertragungs- und Ruhezustand sowie sichere Authentifizierungsprotokolle enthalten. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen helfen Unternehmen dabei, Schwachstellen in ihrer Sicherheitslage zu erkennen und Protokolle zu aktualisieren, um neue und sich entwickelnde Sicherheitsbedrohungen zu verhindern.
Es ist wichtig, dass die Integrationen und der Umgang mit Daten den Anforderungen von Behörden und Partnern entsprechen. Umfassende Audit-Trails sind nützlich, um im Falle einer behördlichen Überprüfung oder bei Unstimmigkeiten zwischen Partnern die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und nachzuweisen.
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