Was ist Order-to-Cash (O2C)?

Order-to-Cash, auch bekannt als O2C oder OTC, ist die Gesamtheit des Auftragsverarbeitungssystems eines Unternehmens. Der Geschäftsprozess beginnt in der Sekunde, in der ein Kunde bestellt, und geht so lange, bis die Zahlung erfolgt und in der Debitorenbuchhaltung verbucht ist.
Das O2C-System ist ein entscheidender Faktor für die Erzielung und Aufrechterhaltung eines gesunden Cashflows. Da der Prozess darauf abzielt, die Zeit zwischen dem Eingang einer Bestellung und der Bezahlung des Geschäfts zu verkürzen. Aktivitäten innerhalb des O2C-Systems können sich direkt auf die Verfahren des Lieferkettenmanagements und des Bestandsmanagements auswirken.
Der Order-to-Cash-Prozess sollte nicht mit dem Quote-to-Cash-Prozess (Q2C oder QTC) verwechselt werden, bei dem es sich um einen breiteren End-to-End-Geschäftsprozess handelt. Das Q2C beginnt, wie der Name schon sagt, vor dem Point of Sales und umfasst erste Schritte wie die Angebotserstellung und die Anpassung von Angeboten an die Kundenbedürfnisse.
Eine bessere Möglichkeit, die beiden zu unterscheiden, besteht darin, dass die O2C-Prozesse innerhalb des Q2C-Prozesses angesiedelt sind. Q2C beginnt mit der Kaufabsicht des Kunden und endet mit der endgültigen Preisgestaltung. Hier setzt dann O2C an. Das Order-to-Cash-System sollte analysiert werden, um sicherzustellen, dass das Unternehmen nach ständiger Optimierung und Verbesserung sucht.
Der Order-to-Cash-Prozess unterscheidet sich leicht, je nachdem, um welche Art von Geschäft es sich handelt, z. B. über eine E-Commerce-Plattform oder den Direktvertrieb. Aber im Grunde bleibt es von Anfang bis Ende gleich.
Im Folgenden finden Sie den schrittweisen Ablauf des Order-to-Cash-Zyklus:
Das System zur Verfolgung eines Auftrags von der Auftragserteilung bis zur Ausführung, zusammen mit allen Informationen und Prozessen. Das Order Management System (OMS) verwaltet die Bestellung und sorgt für Transparenz für das Unternehmen und den Käufer.
Wenn das Unternehmen Kreditverkäufe tätigt, ist es wichtig, über ein Verfahren zur Bewertung oder Genehmigung des finanziellen Risikos von Kunden zu verfügen. Dies kann eine Bonitätsprüfung eines Neukunden oder die Einholung von Referenzen von diesem vor der Gewährung von Zahlungszielen umfassen.
In diesem Schritt werden die bestellten Artikel kommissioniert und dann an den Kunden verpackt und versendet. Wenn es um physische Produkte geht, sind Bestandsmanagement und Fulfillment-Prozesse beteiligt.
Der Versandprozess kann komplex sein und variiert je nach Produktlogistik. Ein regelmäßiges Audit sollte durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Vorschriften und Leistungsstandards eingehalten werden. Es ist wichtig, dass alle Daten aus der Bestell- und Fulfillment-Seite für das Versandteam aktualisiert werden, damit die Abholung und Lieferung durch den Spediteur rechtzeitig erfolgt.
Die Rechnungserstellung und Zahlung ist ein kritischer Schritt bei O2C. Kunden erhalten Rechnungen für ihre Bestellung, die Posten, Details zu den Kosten pro Artikel, Steuern und alle auf die Bestellung gewährten Rabatte enthalten sollten. Dieser Schritt startet den Bezahlvorgang. Genaue Rechnungsstellungssysteme beginnen damit, dass die Mitarbeiter korrekte Informationen vom Point of Sale sammeln, wie z. B. Bestellscheine, Kosten, Kreditbedingungen, Bestelldatum usw.
Nach der Rechnungserstellung und dem Versand der Bestellung an den Kunden kommt das Debitorenteam zum Einsatz. Dieser Schritt stellt sicher, dass die Zahlung eingeht, und ist am effizientesten durch die Implementierung eines Automatisierung Prozesses, der das Team zu festgelegten Zeitpunkten über ausstehende Rechnungen informiert. Das automatisierte Buchhaltungssystem erkennt Fehler, sodass die Mitarbeiter in der Debitorenbuchhaltung die Daten schnell überprüfen und die Rechnung zeitnah korrigieren können.
Die Art und Weise, wie ein Kunde das Unternehmen für eine Bestellung bezahlt, sollte zum Zeitpunkt des Kaufs festgelegt und in der Rechnung klar angegeben werden. Die Zahlung des Kunden erfolgt dann per Online-Zahlung, Banküberweisung, Scheck oder in einem anderen vom Unternehmen akzeptierten Format. Um sicherzustellen, dass die Zahlung erfolgt, wird dem Kunden eine Bestellreferenznummer zugewiesen und diese korrekt der physischen Bestellung zugeordnet. Dies verringert die Verwirrung, trägt zur Kundenzufriedenheit bei und verringert darüber hinaus Probleme mit der Kreditorenbuchhaltung oder dem Hauptbuch. Andere Zahlungserinnerungen können wie mobile Benachrichtigungen erfolgen.
Durch den Einsatz integrierter Software können Unternehmen jeden Schritt des O2C-Zyklus in Echtzeit analysieren und überwachen, wo Ineffizienzen bestehen und wo im Prozess sie den größten Erfolg haben. Ein integriertes Datenmanagementsystem, wie z. B. Enterprise Resource Planning- oder ERP-Systeme, ist wichtig für die Berichterstattung und Analyse von Daten, damit Anpassungen am O2C-Workflow vorgenommen werden können. Durch die Verfolgung wichtiger Kennzahlen kann ein Unternehmen seinen O2C-Prozess optimieren, Engpässe beseitigen und mehr Kundenaufträge erfüllen.
Das Wachstum und die Entwicklung eines Unternehmens hängen stark von mehreren Faktoren ab, insbesondere von starken Kundenbeziehungen. Mit einem robusten Order-to-Cash-Prozess wird sichergestellt, dass die Kunden optimal bedient werden, was sowohl effektiv als auch effizient ist. Ein O2C-System kann den Cashflow und das Betriebskapital verbessern und gleichzeitig die Customer Experience verbessern, solange alle Teile des O2C-Prozesses zusammenarbeiten.
Unabhängig davon ist der O2C-Prozess der Schlüssel zur Kundenzufriedenheit. Es ist eine der direktesten Möglichkeiten, wie ein Kunde mit einem Unternehmen interagiert und in direktem Zusammenhang mit der Gesamtrentabilität steht. Ein erfolgreicher Order-to-Cash-Zyklus ermöglicht es Kunden, auf einfache Weise eine Bestellung aufzugeben, eine Rechnung über den zu zahlenden Betrag und den Zahlungstermin zu erhalten und den voraussichtlichen Liefertermin für die Bestellung über Benachrichtigungen zu verfolgen. Zufriedene Kunden sind ein wesentlicher Bestandteil eines erfolgreichen Geschäfts und ein effizientes Bestellsystem, das den Order-to-Cash-Prozess rationalisiert, ist optimal.
Das aktuelle Geschäftsumfeld erfordert von CFOs, Finanzfachleuten und den von ihnen geleiteten Finanzfunktionen, offen zu sein für das Erlernen neuer Ansätze des Finanzmanagements. Dazu gehört auch die Einführung und Nutzung der Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz (KI). Die angebotenen Innovationen KI-gestützter können die Bonitätsprüfung von Order-to-Cash-Systemen, Preisgestaltung und die Verhinderung betrügerischer Zahlungen verbessern.
Führungskräfte sollten neue Technologietools wie KI und generative KI in Betracht ziehen, um Finanzprozesse zu verbessern und die Betriebskosten für ihr Unternehmen zu optimieren. Speziell im Bereich „Order to Cash“ kann generative KI durch die Validierung von Kundenansprüchen und Abzügen Bargeld zurückgewinnen, was zu einer Reduzierung der Umsatzeinbußen um 60 bis 70 % führen kann. Eine solche Leistung kann sich erheblich auf das Unternehmensergebnis auswirken, wenn die Finanzteams im verantwortungsvollen Umgang mit der Technologie geschult werden.
Die Verbesserung des Order-to-Cash-Prozesses ist wichtig für die Mittelzuflüsse und den Gesamterfolg aller Kundenaufträge. Hier sind vier Best Practices zur Optimierung Ihres O2C-Zyklus.
Anstatt den O2C-Zyklus aus einer Makroperspektive zu betrachten, sollten Sie ihn Schritt für Schritt analysieren. Sehen Sie sich an, wie jeder Schritt im Zyklus funktioniert und wie er sich auf den gesamten Prozess auswirkt.
Beginnen Sie im O2C-Zyklus zunächst mit den leicht erreichbaren Zielen oder den häufigsten Problembereichen. Beginnen Sie mit der Ausrichtung auf die Bereiche, die mit dem geringsten Aufwand die höchste Rendite erzielen.
Die Kunden und Mitarbeiter Ihres Unternehmens sind ein entscheidender Teil des Erfolgs Ihres O2C-Prozesses. Hören Sie sich Kundenbeschwerden an und analysieren Sie, ob Muster erkennbar sind, oder achten Sie auf wiederkehrende Probleme, mit denen das Lagerpersonal möglicherweise konfrontiert ist.
Neue Technologien, wie z. B.Software as a Service (SaaS), können die Verwaltung von Geschäftsprozessen wie einem O2C-Zyklus automatisieren. Dies kann zu einem besseren Cashflow und einer besseren betrieblichen Effizienz führen. Während ERP-Software eine einheitliche Plattform für alle Anwendungen bieten kann, kann der gesamte O2C-Prozess optimiert werden.
Quote-to-Cash ist ein umfassenderes System mit mehr ersten Schritten, die zur Bestellung führen. O2C beginnt hingegen am Verkaufsort.
Der Schritt der Abrechnung in O2C bezieht sich auf die Zahlungsaufforderung des Kunden. Dies geschieht in der Regel über eine Rechnung.
Zu den typischen Schritten gehören Order Management, Kreditmanagement, Auftragsabwicklung, Versand der Bestellung, Rechnungsstellung an Kunden, Debitorenbuchhaltung, Zahlungseinzug und Berichterstattung sowie Datenverwaltung.
Procure-to-Pay und Order-to-Cash verwalten beide Kauf- oder Serviceanfragen. Procure-to-Pay konzentriert sich jedoch speziell auf die Bearbeitung von Bestellungen, die vom Unternehmen für den internen Gebrauch aufgegeben werden.
Die Debitorenbuchhaltung ist der Schritt innerhalb des O2C-Prozesses, der sich auf die Dokumentation von Kundenkäufen und die Sicherstellung des Zahlungseinzugs konzentriert.
Der O2C-Prozess wird mit steigendem Verkaufsvolumen komplexer und erfordert, dass ein Unternehmen bei jedem Schritt des Prozesses den Überblick behält. Der Schneeballeffekt ist sehr wichtig, wenn es um den Erfolg eines O2C-Prozesses geht. Ein Beispiel ist, wenn ein Kunde eine Rechnung zu spät bezahlt, was einem Unternehmen Kapital entziehen kann, das sich dann auf die Gehaltsabrechnung der Mitarbeiter auswirken kann.
Kunden wollen dem Unternehmen vertrauen, bei dem sie kaufen, und umgekehrt. Ein transparenter und funktionierender O2C-Prozess kann ein nahezu fließendes Einkaufserlebnis und einen optimierten Kundenservice-Prozess ermöglichen. Neben den Kunden können auch die Mitarbeiter von einem automatisierten O2C-System profitieren, das sie von Routineaufgaben entlastet und ihnen mehr Zeit für strategische Projekte verschafft.
Wir haben 2.000 Unternehmen zu ihren KI-Initiativen befragt, um herauszufinden, was funktioniert, was nicht und wie Sie vorankommen können.
IBM® Granite ist unsere Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die auf Unternehmen zugeschnitten und für die Skalierung Ihrer KI-Anwendungen optimiert sind. Entdecken Sie die Optionen zu Sprache, Code, Zeitreihen und Guardrails.
Greifen Sie auf unseren vollständigen Katalog mit über 100 Online-Kursen zu, indem Sie noch heute ein Abonnement für Einzel- oder Mehrbenutzer erwerben, mit dem Sie Ihre Fähigkeiten in einer Reihe unserer Produkte zu einem günstigen Preis erweitern können.
Das Programm, das von führenden IBM Experten geleitet wird, soll Führungskräften dabei helfen, das nötige Wissen zu erwerben, um die Prioritäten für KI-Investitionen zu setzen, die zu mehr Wachstum führen.
Möchten Sie eine bessere Rendite für Ihre KI-Investitionen erzielen? Erfahren Sie, wie die Skalierung generativer KI in Schlüsselbereichen Veränderungen vorantreibt, indem Sie Ihre besten Köpfe dabei unterstützen, innovative neue Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen.
Erfahren Sie, wie Sie generative KI und maschinelles Lernen sicher in Ihr Unternehmen integrieren können.
Erfahren Sie mehr über die drei entscheidenden Elemente einer starken KI-Strategie: die Schaffung eines Wettbewerbsvorteils, die Skalierung von KI im gesamten Unternehmen und die Förderung vertrauenswürdiger KI.
Trainieren, validieren, optimieren und implementieren Sie generative KI, Foundation Models und maschinelle Lernfunktionen mit IBM watsonx.ai, einem Studio der nächsten Generation für AI Builder in Unternehmen. Erstellen Sie KI-Anwendungen mit einem Bruchteil der Zeit und Daten.
Setzen Sie KI in Ihrem Unternehmen ein
– mit branchenführendem Fachwissen im Bereich KI und dem umfassenden Lösungsportfolio von IBM an Ihrer Seite.
Erfinden Sie kritische Workflows und Abläufe neu, indem Sie KI einsetzen, um Erfahrungen, Entscheidungsfindung in Echtzeit und den geschäftlichen Nutzen zu maximieren.
Profitieren Sie von einem einheitlichen Zugriff auf Funktionen, die den gesamten Lebenszyklus der KI-Entwicklung abdecken. Erstellen Sie leistungsstarke KI-Lösungen mit benutzerfreundlichen Oberflächen, Workflows und Zugriff auf branchenübliche APIs und SDKs.