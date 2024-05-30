Was ist Order-to-Cash (O2C)?

Das O2C-System ist ein entscheidender Faktor für die Erzielung und Aufrechterhaltung eines gesunden Cashflows. Da der Prozess darauf abzielt, die Zeit zwischen dem Eingang einer Bestellung und der Bezahlung des Geschäfts zu verkürzen. Aktivitäten innerhalb des O2C-Systems können sich direkt auf die Verfahren des Lieferkettenmanagements und des Bestandsmanagements auswirken.

Der Order-to-Cash-Prozess sollte nicht mit dem Quote-to-Cash-Prozess (Q2C oder QTC) verwechselt werden, bei dem es sich um einen breiteren End-to-End-Geschäftsprozess handelt. Das Q2C beginnt, wie der Name schon sagt, vor dem Point of Sales und umfasst erste Schritte wie die Angebotserstellung und die Anpassung von Angeboten an die Kundenbedürfnisse.

Eine bessere Möglichkeit, die beiden zu unterscheiden, besteht darin, dass die O2C-Prozesse innerhalb des Q2C-Prozesses angesiedelt sind. Q2C beginnt mit der Kaufabsicht des Kunden und endet mit der endgültigen Preisgestaltung. Hier setzt dann O2C an. Das Order-to-Cash-System sollte analysiert werden, um sicherzustellen, dass das Unternehmen nach ständiger Optimierung und Verbesserung sucht.