Mainframe-Datenbanken tragen wesentlich zur hohen Leistung und Skalierbarkeit bei, die für die effiziente Verwaltung großer Datenmengen und Transaktionen erforderlich sind. Es gewährleistet Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit für kritische Anwendungen, erweiterte Sicherheit für sensible Daten, nahtlose Datenintegration und robusten Support für die Verarbeitung umfangreicher Transaktionen.

Außerdem helfen die auf IBM Z-Mainframes bereitgestellten Datenbanken bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch umfassende Prüfprotokolle und sind somit für die sichere, effiziente und zuverlässige Datenverwaltung in großen Unternehmen unerlässlich.