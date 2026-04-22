Mainframe-Datenbanken tragen wesentlich zur hohen Leistung und Skalierbarkeit bei, die für die effiziente Verwaltung großer Datenmengen und Transaktionen erforderlich sind. Es gewährleistet Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit für kritische Anwendungen, erweiterte Sicherheit für sensible Daten, nahtlose Datenintegration und robusten Support für die Verarbeitung umfangreicher Transaktionen.
Außerdem helfen die auf IBM Z-Mainframes bereitgestellten Datenbanken bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch umfassende Prüfprotokolle und sind somit für die sichere, effiziente und zuverlässige Datenverwaltung in großen Unternehmen unerlässlich.
Die beiden wichtigsten Datenbanken, die auf IBM Z-Mainframes bereitgestellt werden, sind Db2 for z/OS und IMS. Mit Db2 for z/OS können Sie Ihre Daten mithilfe der Structured Query Language (SQL) definieren und bearbeiten. Die IMS-Datenbanksoftware speichert, verwaltet und verarbeitet Ihre kritischen Daten auf sichere Art und Weise.
Db2 for z/OS ist eine unternehmensweite Mainframe-Datenbank, die Kerngeschäftsdaten verwaltet und wichtige Geschäftsanwendungen in einem Unternehmen unterstützt. Es bedient Tausende von Kunden und Millionen von Nutzern und bietet ständige Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und hohe Sicherheit.
Wenn es um die Modernisierung von Mainframe-Datenbanken geht, können Unternehmen, die IBM Db2 for z/OS verwenden, verschiedene Strategien verfolgen, um ihre Datenbankfähigkeiten zu verbessern und an moderne IT- und Geschäftsanforderungen anzupassen.
IBM Db2 AI for z/OS
Optimieren Sie die Betriebsleistung und erhalten Sie den Zustand Ihres Db2 for z/OS-Systems, indem Sie Funktionen wie SQL-Optimierung, Systembewertung (ergänzt durch Leistungsdaten) und verteilte Verbindungssteuerung anbieten.
Db2 for z/OS Data Gate und Data Gate on Cloud
Daten aus Db2 for z/OS lassen sich mit Db2 Data Gate preisgünstiger und mit weniger Aufwand für Hybrid Cloud, Analysen und KI-Initiativen synchronisieren. Anwendungen können auf eine transaktionskonsistente, synchronisierte Kopie der Db2 for z/OS-Daten zugreifen, die auf einem separaten System gehostet wird und verschiedene Plattformen unterstützt – darunter Public Cloud-, lokale und Private Cloud-Bereitstellungen.
Mit Data Gate on Cloud können wertvolle Unternehmensdaten aus Db2 für z/OS für den direkten Zugriff in eine Db2 Warehouse SaaS-Umgebung übertragen oder über einen Db2 Connector für Presto im watsonx.data-Lakehouse abgerufen werden.
IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS
Eine Hochleistungskomponente, die eng mit Db2 for z/OS integriert ist und Hochgeschwindigkeitsverarbeitung für komplexe Db2-Abfragen zur Unterstützung geschäftskritischer Berichts- und Analyseworkloads bietet.
IBM Db2 Query Management Facility
Verwaltet problemlos Stapelverarbeitungsprozesse, die mit einem oder mehreren CICS Online-Transaktionssystemen koexistieren und Ressourcen gemeinsam nutzen müssen. Erstellen Sie Batch-Jobs, die Steuerungsanfragen verwenden, um Ressourcen, die mit CICS-Anwendungen verknüpft sind, freizugeben und später neu zuzuweisen.
IBM Db2 DevOps Experience für z/OS
Eine separate Erfahrung im Bereich Datenverwaltung kann zusätzlich zum Unified Management Server installiert und aktiviert werden. Diese browserbasierte grafische Benutzeroberfläche bietet verschiedene Funktionen zur Verwaltung von z/OS-Subsystemen. Das rollenbasierte Produkt modernisiert die Verwaltung von Db2 für z/OS und ermöglicht es Entwicklern, Instanzen bereitzustellen, Anwendungen zu erstellen, Änderungen vorzunehmen und diese zur Genehmigung einzureichen. Services wie Erkennung und Betrieb sind über IBM Unified Management Server for z/OS zugänglich, und alle Funktionen von Db2 DevOps Experience können über das IBM Unified Experience for z/OS-Interface aufgerufen werden.
Verbessern Sie die Leistung von IMS mit bedarfsorientierten, anwendungsspezifischen Tools für Datenbank- und Transaktionsmanagement.
IMS Database Manager
Die Anwendungsplattform speichert, verwaltet und verarbeitet Ihre wichtigsten Daten sicher und zuverlässig. Mit IMS Database VUE können Sie das Wachstum effizient verwalten. Diese IMS-Datenserverlösung mit der richtigen Größe wird zu einem einmaligen Preis angeboten.
IMS Enterprise Suite
Unterstützt offene Integrationstechnologien, um die Entwicklung neuer Anwendungen zu ermöglichen und den Zugang zu IMS-Transaktionen und -Daten zu erweitern. Es bietet benutzerfreundliche Standardschnittstellen, vereinfacht die IMS -Metadatenerstellung, erleichtert die Anwendungsentwicklung und erweitert den IMS-Zugriff.
Die IMS Enterprise Suite steht IMS-Kunden ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.
IMS Database Solution Pack für z/OS
Ein integriertes Toolset, mit dem Ihr Unternehmen IMS-Vollfunktionsdatenbanken in einer umfassenden Lösung verwalten kann. Es bietet Funktionen, mit denen Sie sicherstellen können, dass Ihre Datenbanken optimiert und betriebsbereit sind, und unterstützt die Verfügbarkeit rund um die Uhr.
IMS Database Utility Solution for z/OS
Ein Tool, das zur Reorganisation von IMS-Datenbanken mit vollem Funktionsumfang und High Availability Large Databases verwendet wird. Es integriert verschiedene IMS-Dienstprogramme und bietet Funktionen, mit denen Datenbanken auf dem neuesten Stand und betriebsbereit gehalten werden können.
Dieses Lösungspaket trägt dazu bei, die betriebliche Komplexität und die Auswirkungen der Datenbankreorganisation auf die Systemressourcen zu reduzieren. Die Integration mit IBM Management Console for IMS and Db2 for z/OS bietet eine Weboberfläche für Datenbankadministratoraufgaben.
IMS Fast Path Solution Pack for z/OS
Ein Tool, das umfassende und benutzerfreundliche Dienstprogramme bereitstellt, mit denen Datenbankadministratoren IMS-Fast-Path-Datenbanken analysieren, warten und optimieren können, einschließlich Funktionen, die zur Verbesserung der Systemverfügbarkeit beitragen.
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
Eine Software-Suite, die die Komplexität des Betriebs und die Auswirkungen von Backups und Wiederherstellungen von Datenbanken auf die Systemressourcen reduziert. Es kombiniert eine Reihe von IBM-Produkten, die gleichzeitige Backups und Wiederherstellungen mehrerer Datensätze und Fast-Path-Bereiche (in Parallel Sysplex- und nicht-Parallel Sysplex-Umgebungen) ermöglichen.
IMS Performance Analyzer for z/OS
Dieses IMS Tool bietet umfassende Berichte zur Transaktionsleistung und zur Nutzung der Systemressourcen für Ihre IMS-Datenbank und IMS-Transaktionsmanager-Systeme. Es enthält Details zur IMS-Systemleistung für die Überwachung, Abstimmung, Verwaltung von Service-Levels, Trendanalyse und Kapazitätsplanung.
IBM OMEGAMON for IMS on z/OS
Eine Performance-Überwachungstool-Software für IMS-Workloads, die einen einzigen Kontrollpunkt in Parallel Sysplex bereitstellt und IMS Connect TCP/IP-Transaktionen überwacht.Es ist Teil der OMEGAMON -Familie von Softwareprodukten.
IMS Problem Investigator for z/OS
Ein Log Analysis-Tool für alle IMS-Aufgaben zur Problemermittlung. Mithilfe der leistungsstarken Problemanalysehilfe für IMS-Datenbank- und IMS-Transaktionsmanagementsysteme identifiziert und löst es Probleme schneller und einfacher.
IMS Batch Terminal Simulator for z/OS
Ein umfassendes Tool, das Anwendungsprogrammlogik, IMS-Anwendungsschnittstellen, Televerarbeitungsaktivitäten, 3270-Format-Kontrollblöcke und Datenbankaktivitäten überprüft. Es simuliert das Verhalten von Anwendungen und generiert Berichte mit detaillierten Informationen zu den verarbeiteten Transaktionen.
IMS DEDB Fast Recovery for z/OS
Ein Tool, das die Datenintegrität von IMS-Datenbanken gewährleistet und die Zeit für die Wiederherstellung von Dateneingabedatenbanken (DEDB) nach einem IMS-Notstartfehler verkürzt.
IMS Buffer Pool Analyzer for z/OS
Ein Tool, mit dem Sie die Leistung des Datenbank-Pufferpools für IMS-Batch-Jobs und IMS-Subsysteme analysieren können. Es ermöglicht statistische Analysen, die bei der Bewertung der aktuellen Pufferpools der IMS-Online- und Batch-Job-Datenbank helfen.
IMS Cloning Tool for z/OS
Ein Tool, mit dem Sie IMS-Subsysteme und Datenbanken schnell und einfach klonen können, um die Datenverfügbarkeit zu erhöhen. Durch den Einsatz von Schnellkopiertechnologie in Kombination mit Automatisierung und reduziertem manuellem Aufwand hilft das IMS Cloning Tool, die Produktivität zu steigern. Darüber hinaus kann es die Online-Ausfallzeiten der Produktion sowie die Kosten für die Erstellung einer exakten Kopie oder das Klonen eines IMS-Subsystems und einer Datenbank erheblich zu senken.
IMS Program Restart Facility for z/OS
Ein Tool, das die Verarbeitung von Checkpoint-, Backout- und Restart-Vorgängen von IMS Batch Messaging-Programmen und IMS Batch DLI/DBB-Programmen automatisiert. Es verwaltet den Checkpoint-ID-Auswahlprozess, indem es den richtigen zu verwendenden Protokolldatensatz identifiziert und den Neustartauftrag programmgesteuert erstellt.
IBM Management Console for IMS and Db2 for z/OS
Ein Anwendungsserver, der Informationen über Ihr IMS and Db2 for z/OS in einer einzigen, intuitiven, grafischen Weboberfläche zusammenführt. Dieses Interface wird auf einem Client verwendet, um eine Verbindung zu verschiedenen Diensten auf z/OS herzustellen. Es kann Ihre Analyse Ihrer z/OS-Umgebung beschleunigen und den Bedarf an fortgeschrittenen Mainframe-Kenntnissen verringern.
IBM Common Services Library for z/OS
Eine kostenlose Software, die verschiedene Komponenten und infrastrukturelle Funktionen enthält, die von ausgewählten IBM IMS Tools benötigt und gemeinsam genutzt werden. Sie teilt diese Funktionen zwischen den Produkten auf, anstatt diese Funktionalität separat zu integrieren.
Verwenden Sie standardisierte Tools und Prozesse, um Softwareinnovationen zu vereinfachen, zu beschleunigen und Entwicklern eine beständige und produktivere Arbeitsumgebung zu bieten.
Modernisieren Sie Mainframe-Anwendungen mit DevOps-Praktiken und modernen Entwicklungstools, die generative KI verwenden.
Nutzen Sie maschinelles Lernen, um Daten aus jeder Transaktion in Echtzeit-Erkenntnisse umzuwandeln.