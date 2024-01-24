可持续技术是指在考虑环境、社会和经济因素的情况下创造或应用的技术。
可持续技术的目标有两个：使用可持续工艺和材料生产新技术，以及利用技术解决环境、社会和治理 (ESG) 问题。可持续技术可以是太阳能电池板等物理技术，也可以是 ESG 报告和 ESG 绩效管理软件。
在可持续地开发技术时，组织可能会考虑用于开发技术的资源、这些材料的提供者以及整个技术生命周期中潜在的负产出（例如废气排放或电子废物）等因素。从这个意义上说，可持续技术描述了在创建和实施技术时的一种思维方式或理念。
在部署可持续产品或技术时，公司通常会着手向着 ESG 相关目标推进。例如，组织可以创造减少化石燃料消耗的技术，如电动汽车，或通过脱碳计划消除废物。
公司还可以利用可持续技术来减少碳足迹。例如，他们可以利用人工智能 (AI) 来运行诊断并确定其业务的哪些领域产生最多的废物。有了这些洞察分析，他们就可以使用碳核算来识别减少温室气体排放的机会或倡导采用可再生能源。
可持续发展是一项放眼长远的目标：人类要与地球和谐共生，不因自己的活动耗尽自然资源。最终，目标是为人类和地球创造更美好的未来。专家们普遍认为可持续性发展有三个维度或支柱：环境、社会和经济。
许多商业领袖都意识到了这些维度，因为它们与三重底线相吻合，这是一个围绕三个 P 的可持续发展框架：人 (People)、地球 (Planet) 和利润 (Profit)。通过使这三条底线获得最大提升，组织更有可能实现业务的可持续发展。
各组织正在认识到，要成为可持续发展的企业并减少对环境的影响，并不需要牺牲利润。事实上，一些公司正通过开发和部署可持续技术获得更大的利润。因此，他们正在寻找评估风险和提高弹性的新方法，同时在决策中考虑外部法规和发展目标。
技术已在我们的社会和生活中根深蒂固，影响着我们与周围世界互动的方式。与此同时，人们和企业正在努力应对一系列前所未有的严峻挑战：新冠疫情依然存在持久的影响，气候变化和自然资源枯竭的后果日益严重，而世界对能源和粮食供应的需求不断增长。这些挑战对世界各地人们的日常生活以及对大大小小的企业至关重要的运营和供应链造成了越来越大的干扰。
可持续技术提供了一个机会重塑我们与现有创新的关系，从而帮助我们应对环境和社会挑战。例如，公司可以利用物联网 (IoT) 等技术解决方案来优化路线，并使车队管理更具可持续性。同样，通过利用 AI 和云等不断发展的数字技术生态系统来自动化和优化采购订单管理，组织的采购部门能更可持续地运营。
另一种可持续技术是软件。软件可以通过多种方式实现可持续发展，例如，据估计，超过 80% 的产品相关环境影响是在设计阶段确定的。1 设计人员能将可持续性嵌入到他们的软件开发战略中，确保用户、社区和社会价值超过软件对环境或社会的任何负面影响。
软件还可以利用数据洞察分析改进决策。自动数据采集、数据协调和分析仪表板等工具可以帮助公司发现更可持续地运营和减少碳足迹的机会。
我们鼓励行业领导者在其业务模式中采用可持续技术，因为这不仅对利益相关者有吸引力，而且还有利于三重底线。以下是利用可持续技术创造更可持续未来的几种方式：
采用可持续技术使企业能够摆脱以使用原材料为优先的传统线性经济模式，转而支持循环经济。循环经济强调尽可能长时间地租赁、回收、翻新、维修、再利用和共享现有材料和产品。通过这个视角，公司可以开发和部署技术，致力减少碳足迹并改善人类和地球的健康。
组织还可以使用可持续技术来跟踪能源消耗、排放产生、用水量等方面的 ESG 指标。这使企业能够通过 ESG 分数比较其 ESG 举措与更大的可持续发展趋势，并发现潜在的改进领域。这可以为决策提供信息，从而实现更好的可持续发展绩效并符合监管要求。
可持续发展已经与公司的声誉产生本质关联，进而对公司利润带来必然影响。寻求以目标为导向职业的员工更有可能为可持续和对社会负责的公司工作，这些公司在优先考虑环境、社会和治理计划方面有着良好的记录。2 通过使用可持续技术，公司可以吸引和留住越来越多的具有环境和社会意识的人才。
可持续发展的公司对投资者也更具吸引力。根据最近的一份报告，近 60% 的 CEO 表示，他们看到投资者对提高可持续发展透明度的强烈要求。3
可持续技术可以发挥关键作用，帮助公司衡量、完善并向利益相关者报告实现可持续发展目标的进展情况。例如，IoT 设备可以在工厂车间使用，以收集有关能源使用的数据，从而创建一个可以为组织的能源战略提供信息的基准。然后，可以通过可持续发展和 ESG 报告与利益相关者分享在提高能效方面取得的进展，展示企业对可持续发展的承诺。
当今的监管环境不断变化。展望未来，各国政府可能会继续扩展企业可持续发展报告指令 (CSRD) 等立法；这是一项欧盟立法，要求公司报告其业务活动对环境和可持续的影响。
即使没有强制要求使用可持续技术，公司仍被鼓励在其运营中考虑联合国的可持续发展目标 (SDG)。具体而言，17 个可持续发展目标呼吁：“在绿色经济背景下研究、开发、部署和广泛传播环境无害技术......”4
通过实施可持续的技术解决方案，持续记录、衡量、基准比较和报告 ESG 绩效，组织可以在当今的监管环境中领先一步。
可持续技术有可能通过提供端到端透明度来改变公司的供应链。例如，组织可以利用 AI 跟踪上游碳排放，以辨识 ESG 机遇与风险。同时，他们还可以利用机器学习预测下游需求，并以更优化、更节能的方式部署车队。利用从可持续技术中收集到的洞察分析，公司可以将回收和翻新等循环设计概念纳入其供应链，以改进和覆盖设备和商品的整个生命周期。
组织还可以使用可持续技术来调查其合作伙伴和供应商的生态系统。这有助于编制环境、社会和治理报告的指标。使用全球报告倡议组织 (GRI) 或气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 报告框架的公司应报告范围 3 排放，这是一类来自企业直接运营（例如供应链、产品使用、运输、处置）之外的温室气体排放。通过掌握必要的数据，公司可以领先于他们的报告，并提供更准确的供应链描述。
可持续技术可以使组织重新构想其业务模式，以更好地平衡财务业绩与可持续发展目标。例如，金融服务公司可以利用云来减少其数据中心的本地能源消耗。消费品公司可以将机器人流程自动化引入其制造流程，以提高准确性并减少浪费。医疗保健组织可以用电子记录取代物理健康记录，通过将加密的患者数据存储在区块链中来减少浪费，同时提高安全性。
这些可持续创新的范例激励着行业领导者增加对环境、社会和治理举措的投资。大公司正在与初创公司和风险基金合作，以构建过往无法想象的可持续技术。因此，植根于环境和社会管理的公司生态系统只会日益茁壮。
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1 循环设计简介，艾伦·麦克阿瑟基金会，2022 年 6 月 6 日
2 处于转折点的可持续发展，IBM 商业价值研究院，2021 年 5 月
3 将可持续发展作为转型催化剂，IBM 商业价值研究院，Balta、Chawla、Dencik、Lin，2022 年 1 月 10 日
4 科技，联合国经济和社会事务部